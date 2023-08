618bbbf5c4

2d8c00049b

Nacional Política Oposición no cede: Chile Vamos y Republicanos mantienen líneas intransables en reformas pese a la renuncia de Jackson El oficialismo calificó como "excusas" las declaraciones de la oposición. En tanto, la ministra Tohá recalcó que "todo Chile fue testigo de cómo se dijo que la condición para sentarse es que el ministro Jackson no fuera más parte del gabinete". Bárbara Paillal Domingo 13 de agosto 2023 17:44 hrs.

Compartir en

Tras la salida de Giorgio Jackson del Gobierno, personeros de la UDI y del Partido Republicano aseguraron querer un cambio más profundo dentro del gabinete del Presidente Gabriel Boric, apuntando también a la figura del ministro de Vivienda, Carlos Montes, declaraciones que condicionarían nuevamente el avance en las reformas generando molestia en el oficialismo. Eso sí, este domingo los timoneles de ambos partidos salieron a clarificar que sí hay disposición al diálogo. Por su lado, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, afirmó que desde la colectividad están listos para conversar con el Ejecutivo, pero apeló a que debe ser un diálogo “con sentido” y que el gobierno debe “cambiar sustancialmente los malos proyectos refundacionales“. Por su parte, el presidente de Republicanos, Arturo Squella, señaló en entrevista con La Tercera que han “sido muy claros en señalar que no estamos de acuerdo con el foco que les ha puesto el Gobierno a las reformas, particularmente las reformas de pensiones y tributaria. Pero sin perjuicio de ello, siempre disponibles para conversar y escuchar lo que nos tengan que decir”. En paralelo, también se pronunció el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, para quién la salida de Giorgio Jackson ayudó a disminuir la tensión política, sin embargo, apuntó a que eso “no tiene nada que ver con que el Gobierno haya presentado un mal proyecto para la reforma al sistema de pensiones“. Así, el diputado adelantó que seguirán defendiendo “la propiedad de los fondos, la posibilidad de que estos sean heredables y también la posibilidad de elegir entre un sistema privado y uno público”. Dado ese escenario, desde el Ejecutivo se refirieron a la postura de la oposición. La ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió que “todo Chile fue testigo por semanas y semanas de cómo se dijo que la condición para sentarse es que el ministro Jackson no fuera más parte del gabinete”. “Estás reformas no son obsesiones del Gobierno, ni son prioridades solo del programa, son temas que tenemos pendientes como país hace mucho tiempo y no pueden esperar más. Nuestra disposición y sentarse a conversar es -precisamente- a sentarse a buscar acuerdos, no es simplemente decir ‘adhieran a la propuesta que el Gobierno tiene'”, añadió la secretaria de Estado. Respecto a las declaraciones del senador Macaya donde calificó a las propuestas de reforma como “refundacionales”, la secretaria de Estado señaló que “es una lista de palabras que suenan rimbombantes pero que no son verdaderas, los proyectos del Gobierno son proyectos moderados” y agregó que “están lejos de ser proyectos ideológicos y extremos“. En esa línea, la ministra Tohá llamó a la oposición a pronunciarse ante la ciudadanía: “¿Está de acuerdo con que las personas que ganas más, paguen más? ¿Está de acuerdo con qué tengamos mecanismos efectivos de elusión? ¿Está de acuerdo con que tengamos pensiones hoy día que mejoren la vida de las personas mayores? Si están de acuerdo en esas cosas, pongámonos de acuerdo con las fórmulas”. Por su lado, el diputado de la bancada del Frente Amplio, Andrés Giordano, declaró que desde su perspectiva “la derecha y en especial la UDI han permanentemente hecho depender el avance de las reformas estructurales -del programa de Gobierno comprometido y esperado por la ciudadanía- a condiciones que no tienen absolutamente nada que ver“. Para el parlamentario, las declaraciones emitidas por actores políticos de la oposición son “solo excusas” para no avanzar en los proyectos del Ejecutivo, lo que demuestra que el problema no es con algún ministro o con alguna condición de esa naturaleza sino directamente con las reformas. Lo último se sustenta, en palabras del diputado, pues además han existido instancias para dialogar sobre los avances de las propuestas, pero “las declaraciones del senador Macaya y otras que se han ido conociendo, revelan que no existe voluntad de aquello y que se pretende asumir una actitud más bien parecida al obstruccionismo que a cualquier otra cosa”. “Hoy día se acaban las excusas no hay más argumentos para seguir teniendo esta actitud porque al final quienes terminan siendo carne de cañón de esta lógica estéril son las personas comunes”, afirmó el diputado Giordano. Consultado respecto al futuro del debate previsional y fiscal dado las relaciones con la oposición, el diputado tiene la sensación de que “en muchas de estas reformas no existe posibilidad de acuerdos transversales“, pero sí precisó que existe la probabilidad de generar consensos con ciertos sectores y sensibilidades políticas que se han hecho partícipes también de los debates. “Lamentablemente creo que la fragmentación del Congreso va a dar pie para que en el eventual caso, y uno esperaría que así sea, de que existan acuerdos que permitan hacer que estas reformas avancen, se van a realizar con una porción mayoritaria del Congreso circunstancial donde parte de la oposición no va a ser partícipe”, concluyó el diputado. Imagen de Portada: Agencia ATON

Tras la salida de Giorgio Jackson del Gobierno, personeros de la UDI y del Partido Republicano aseguraron querer un cambio más profundo dentro del gabinete del Presidente Gabriel Boric, apuntando también a la figura del ministro de Vivienda, Carlos Montes, declaraciones que condicionarían nuevamente el avance en las reformas generando molestia en el oficialismo. Eso sí, este domingo los timoneles de ambos partidos salieron a clarificar que sí hay disposición al diálogo. Por su lado, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, afirmó que desde la colectividad están listos para conversar con el Ejecutivo, pero apeló a que debe ser un diálogo “con sentido” y que el gobierno debe “cambiar sustancialmente los malos proyectos refundacionales“. Por su parte, el presidente de Republicanos, Arturo Squella, señaló en entrevista con La Tercera que han “sido muy claros en señalar que no estamos de acuerdo con el foco que les ha puesto el Gobierno a las reformas, particularmente las reformas de pensiones y tributaria. Pero sin perjuicio de ello, siempre disponibles para conversar y escuchar lo que nos tengan que decir”. En paralelo, también se pronunció el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, para quién la salida de Giorgio Jackson ayudó a disminuir la tensión política, sin embargo, apuntó a que eso “no tiene nada que ver con que el Gobierno haya presentado un mal proyecto para la reforma al sistema de pensiones“. Así, el diputado adelantó que seguirán defendiendo “la propiedad de los fondos, la posibilidad de que estos sean heredables y también la posibilidad de elegir entre un sistema privado y uno público”. Dado ese escenario, desde el Ejecutivo se refirieron a la postura de la oposición. La ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió que “todo Chile fue testigo por semanas y semanas de cómo se dijo que la condición para sentarse es que el ministro Jackson no fuera más parte del gabinete”. “Estás reformas no son obsesiones del Gobierno, ni son prioridades solo del programa, son temas que tenemos pendientes como país hace mucho tiempo y no pueden esperar más. Nuestra disposición y sentarse a conversar es -precisamente- a sentarse a buscar acuerdos, no es simplemente decir ‘adhieran a la propuesta que el Gobierno tiene'”, añadió la secretaria de Estado. Respecto a las declaraciones del senador Macaya donde calificó a las propuestas de reforma como “refundacionales”, la secretaria de Estado señaló que “es una lista de palabras que suenan rimbombantes pero que no son verdaderas, los proyectos del Gobierno son proyectos moderados” y agregó que “están lejos de ser proyectos ideológicos y extremos“. En esa línea, la ministra Tohá llamó a la oposición a pronunciarse ante la ciudadanía: “¿Está de acuerdo con que las personas que ganas más, paguen más? ¿Está de acuerdo con qué tengamos mecanismos efectivos de elusión? ¿Está de acuerdo con que tengamos pensiones hoy día que mejoren la vida de las personas mayores? Si están de acuerdo en esas cosas, pongámonos de acuerdo con las fórmulas”. Por su lado, el diputado de la bancada del Frente Amplio, Andrés Giordano, declaró que desde su perspectiva “la derecha y en especial la UDI han permanentemente hecho depender el avance de las reformas estructurales -del programa de Gobierno comprometido y esperado por la ciudadanía- a condiciones que no tienen absolutamente nada que ver“. Para el parlamentario, las declaraciones emitidas por actores políticos de la oposición son “solo excusas” para no avanzar en los proyectos del Ejecutivo, lo que demuestra que el problema no es con algún ministro o con alguna condición de esa naturaleza sino directamente con las reformas. Lo último se sustenta, en palabras del diputado, pues además han existido instancias para dialogar sobre los avances de las propuestas, pero “las declaraciones del senador Macaya y otras que se han ido conociendo, revelan que no existe voluntad de aquello y que se pretende asumir una actitud más bien parecida al obstruccionismo que a cualquier otra cosa”. “Hoy día se acaban las excusas no hay más argumentos para seguir teniendo esta actitud porque al final quienes terminan siendo carne de cañón de esta lógica estéril son las personas comunes”, afirmó el diputado Giordano. Consultado respecto al futuro del debate previsional y fiscal dado las relaciones con la oposición, el diputado tiene la sensación de que “en muchas de estas reformas no existe posibilidad de acuerdos transversales“, pero sí precisó que existe la probabilidad de generar consensos con ciertos sectores y sensibilidades políticas que se han hecho partícipes también de los debates. “Lamentablemente creo que la fragmentación del Congreso va a dar pie para que en el eventual caso, y uno esperaría que así sea, de que existan acuerdos que permitan hacer que estas reformas avancen, se van a realizar con una porción mayoritaria del Congreso circunstancial donde parte de la oposición no va a ser partícipe”, concluyó el diputado. Imagen de Portada: Agencia ATON