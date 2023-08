Salida de Jackson del Gobierno: Oficialismo llama a avanzar con reformas y oposición exige terminar con los ataques en su contra

65361f29e0

“El ministro Giorgio Jackson ha sido objeto de una persecución virulenta”, comentó el jefe de bancada del Partido Comunista, Luis Cuello, luego de conocer la renuncia que oficializó ayer en la tarde ante el Presidente de la República. Para el representante comunista este gesto es para “contribuir al Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Ahora queda esperar si la derecha va a cesar en su boicot permanente a las reformas”. Y es que la mirada al interior del propio PC es que se ha cedido a las presiones de la oposición, como lo comentó el diputado de esa colectividad Matías Ramírez, quien dijo que es una “mala señal el ceder a las presiones de la derecha”. Desde Revolución Democrática, el presidente de la colectividad, Juan Ignacio Latorre, indicó que ahora “la derecha ya no tendrá ninguna excusa, ninguna para sentarse a la mesa y avanzar en acuerdos que mejoren las condiciones de vida de nuestro pueblo”. Además, subrayó que “en política no todo vale. Las injurias y calumnias en contra de Giorgio Jackson han sido muy injustas y él ahora como ciudadano, sin el cargo de ministro de Estado va a poder defenderse en los tribunales de aquellos que de manera irresponsable vertieron opiniones públicas de manera injuriosa”. Por su parte, el diputado Diego Ibáñez puntualizó que “ahora la derecha ya no tiene más excusas para restarse de un pacto tributario que termine con la evasión y elusión tributaria. No tienen más excusas para terminar con el sistema de AFP y aprobar las reformas de las pensiones con todas las modificaciones que queramos hacerle”. En esa misma línea sostuvo que “hoy la derecha ya no puede seguir chantajeando, porque el daño que se le hace no es ni siquiera al propio ministro Jackson, es al pueblo chileno, a quienes quieren acuerdos para que avancen los derechos sociales y resolvamos de una vez por todas los problemas y los dolores de la gente, y dejar la pelea pequeña”. El senador de la Federación Regionalista Verde y Social, Esteban Velásquez, coincidió en que “hoy la oposición no tiene ninguna excusa para avanzar verdaderamente en las grandes reformas que está esperando la ciudadanía”. “Hoy día la oposición no tiene justificación alguna y ante la renuncia del ministro, debe volver a las conversaciones, debe volver a esta búsqueda de las mejores reformas que, efectivamente, transformen, ya no hay justificación alguna para que no avancemos en lo que el programa del gobierno planteó y que, hasta ahora, a través de la excusa de que Jackson estaba en la mesa, la oposición no conversaba. Esa justificación hoy día se acaba”, subrayó. Chile Vamos: “Esperamos que esto acabe con esta práctica de denostar permanentemente a la oposición” Desde la oposición, el presidente de la UDI, Javier Macaya, indicó que después de haber exigido reiteradamente la salida de Jackson del Gobierno, “tenemos que celebrar la decisión”. A eso agregó que “tenemos que cambiar una forma de gobernar, un ataque permanente a la oposición, no sintonizar con lo que está pensando Chile en reformas importantes como la reforma pensiones donde los trabajadores chilenos quieren ser los dueños del fruto de su trabajo”. Macaya puntualizó que “nosotros, la disposición a conversar en la medida en que el Gobierno sea capaz no solamente de cambiar personas, sino de cambiar ideas, formas de gobernar”. En la misma línea, el presidente de RN, Francisco Chahuán, sostuvo que “tal como lo hemos venido planteando desde Chile Vamos hace semanas, acá se requiere un punto de inflexión. Tenemos un Gobierno completamente paralizado; se requiere avanzar en política y en gestión”. También subrayó que “esperamos también que esto acabe con esta práctica de denostar permanentemente a la oposición y que en definitiva el Gobierno se avoque a las necesidades urgentes de los chilenos”. Imagen de portada: Agencia ATON

