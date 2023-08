Oficialismo tilda de “insolencia” y de “derecha caviar” a Carlos Larraín por dichos contra el Gobierno

947857fe25

La relación entre el oficialismo y la oposición continúa en un escenario complejo pese a la salida del ahora exministro Giorgio Jackson, sobre todo luego de que este domingo se sumara a las críticas en contra del Ejecutivo el expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quién señaló que “al gobierno hay que apretarlo hasta hacerlo gritar”. Ante dicho escenario, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, aseguró que la oposición tiene el derecho a hacer valer su posición política pero “quien nombra a los ministros es el Presidente y no corresponde que sea pauteado por la derecha ni por nadie”. En esa línea, declaró que “el llamado que ha hecho Carlos Larraín me parece inaceptable, de una falta de respeto, de una falta de sensibilidad, probablemente porque él es uno de los hombres más ricos de Chile y no tiene el problema de tener que ir a comprar el pan o a comprar remedios y que no le alcance su dinero y, por eso, se permite una insolencia con el país”. “Aquí Carlos Larraín no le pega al Gobierno, le pega a los chilenos y chilenas que tienen necesidades y que no se pueden cubrir producto de la intransigencia de una derecha que sigue siendo terrateniente y que está pensando en sus intereses de defender las AFP”, añadió la senadora. Por su parte, el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, fue aún más duro en sus términos y declaró que la postura de Carlos Larraín no aporta “absolutamente en nada”. “Ese hombre, que es de una derecha caviar, que nació en cuna de oro, que jamás -probablemente- le ha trabajado un peso a nadie, que venga a hablar de lo que le interesa el pueblo chileno me parece paradójico”, señaló el parlamentario. “Yo espero que cuando se desempolven políticos de la última década lo hagan para aportar y lamentablemente Carlos Larraín hoy está en una campaña interna donde, además de su extremismo y su siutiquería propia, viene a poner los puntos sobre las íes dentro de quienes están intentando negociar en Renovación Nacional”, agregó Ibáñez. Por último, el diputado hizo un llamado al expresidente de RN: “Le diría a ese caballero que si es que va a salir a hablar que lo haga pensando en el pueblo, que al parecer él poco conoce. Cuando uno nace en cuna de oro es difícil que pueda entender la dificultad que tienen los pensionados en Chile para llegar a fin de mes“. Por su lado, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, precisó que “la derecha ya logró bajar a un ministro de mucha importancia para el sector progresista de Chile. Esperamos ser lo suficientemente fuertes para defender también al presidente de esta arremetida brutal que tiene la derecha y que evidentemente quedó clara con las declaraciones de Carlos Larraín anoche”. “No vamos a permitir que presionen al Gobierno hasta a hacerlo gritar, eso es una posición no solo muy dura, muy compleja políticamente, sino que es inmoral desde el punto de vista de las comunidades porque no están haciendo gritar al Gobierno, están haciendo gritar a las comunidades”, concluyó Torrealba. Imagen de Portada: Agencia ATON

