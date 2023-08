40a2df8393

03bb9c0c53

Entrevista Internacional Federica Sánchez tras las PASO en Argentina: “De los tres candidatos electos, la que tiene el camino más difícil es Patricia Bullrich” La analista internacional de la Universidad Alberto Hurtado avizoró complejo el escenario para el macrismo tras el posicionamiento del ultraliberal Javier Milei en las primarias. Además, sobre este último destacó ciertos matices en su discurso. Diario UChile Jueves 17 de agosto 2023 9:24 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la analista internacional de la Universidad Alberto Hurtado e integrante de la Red de Politólogas, Federica Sánchez, abordó el escenario político de Argentina tras las elecciones primarias (PASO), en la que se impuso por una amplia votación el candidato ultraliberal a la presidencia, Javier Milei, por sobre las fuerzas que han gobernado en las últimas décadas al país trasandino, representando a Unión por la Patria (peronismo), Sergio Massa, y a Juntos por el Cambio (macrismo), Patricia Bullrich. Sobre el respaldo ciudadano obtenido por el polémico economista de La Libertad Avanza, con más del 30% de las preferencias, Sánchez sostuvo que “creo que esa fue la mayor sorpresa de la jornada y, después de esto, lo que estuvimos viendo en los últimos tres días es a los candidatos y a la candidata hablando en todos lados, obviamente a tratar de diferenciarse unos de otros, sobre todo de Patricia Bullrich de Javier Milei”. “Por primera vez el electorado argentino está dividido en tres tercios. En Argentina eso no suele ocurrir mucho, no tenemos experiencia en ese sentido, siempre fue un electorado más bien polarizado entre dos sectores políticos, el peronismo y el antiperonismo, en su conglomerado de turno. De los tres candidatos que salieron electos en las primarias, la que tiene el camino más difícil es justamente Patricia Bullrich”, expresó. Esto porque para la académica “es la candidata más dura de las candidaturas que tenía Juntos por el Cambio compitiendo en las primarias, es decir, es la candidata que ideológicamente dentro del espacio político de Juntos por el Cambio está más cerca de los votantes o del electorado más duro, de la ultraderecha de Milei”. En ese sentido, apuntó que “para que haya una segunda vuelta con dos candidatos de derecha, creo que es menos probable al día de hoy –digo tres días después de las elecciones- de lo que podría llegar a ser una segunda vuelta con un candidato que viene del peronismo tradicional, en este caso Massa, que es representante del kichnerismo, y Javier Milei”. En concreto, explicó que “es muy difícil lo que tiene que hacer Patricia Bullrich porque no tiene que perder ninguno de los votantes, ninguno de los 11 puntos porcentuales que sacó su competidor dentro del espacio, que era (Horacio) Rodríguez Larreta, hacia el ala moderada de Juntos por el Cambio y, al mismo tiempo, tiene que robarle votos a Milei”. “Es muy difícil que la gente se baje del caballo ganador y todos en general los analistas sabemos que no va a poder retener absolutamente todos los votos de Larreta. Entonces ¿De dónde va a sacar Patricia Bullrich para pasar a una segunda vuelta? Es un misterio”, remarcó. En cuanto a la idea de que Milei pudiese moderar su discurso rupturista de cara a una segunda vuelta, Sánchez dijo ver poco viable esta opción “el candidato ganador se siente muy empoderado. De alguna manera no debe sentir la necesidad cambiar el discurso. Dicho esto, igual lo que vimos en los últimos tres días es que empieza a matizar algunas de las cosas que había dicho”, haciendo mención, por ejemplo, sobre su postura en favor de la portación de armas. “Ya se empiezan a ver algunos matices, sobre todo en las cosas más polémicas que dijo. O sea, no me imagino a Milei volviendo a tocar el tema de la venta de órganos o tratando de que ese tema no vuelva a salir de acá a los próximos dos meses o que pase ‘lo más calladito’ posible. Va a enfatizar cosas que la gente quiere escuchar, como la dolarización, el peligro económico y cómo resolver eso”, afirmó. Revisa la entrevista en el siguiente link

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la analista internacional de la Universidad Alberto Hurtado e integrante de la Red de Politólogas, Federica Sánchez, abordó el escenario político de Argentina tras las elecciones primarias (PASO), en la que se impuso por una amplia votación el candidato ultraliberal a la presidencia, Javier Milei, por sobre las fuerzas que han gobernado en las últimas décadas al país trasandino, representando a Unión por la Patria (peronismo), Sergio Massa, y a Juntos por el Cambio (macrismo), Patricia Bullrich. Sobre el respaldo ciudadano obtenido por el polémico economista de La Libertad Avanza, con más del 30% de las preferencias, Sánchez sostuvo que “creo que esa fue la mayor sorpresa de la jornada y, después de esto, lo que estuvimos viendo en los últimos tres días es a los candidatos y a la candidata hablando en todos lados, obviamente a tratar de diferenciarse unos de otros, sobre todo de Patricia Bullrich de Javier Milei”. “Por primera vez el electorado argentino está dividido en tres tercios. En Argentina eso no suele ocurrir mucho, no tenemos experiencia en ese sentido, siempre fue un electorado más bien polarizado entre dos sectores políticos, el peronismo y el antiperonismo, en su conglomerado de turno. De los tres candidatos que salieron electos en las primarias, la que tiene el camino más difícil es justamente Patricia Bullrich”, expresó. Esto porque para la académica “es la candidata más dura de las candidaturas que tenía Juntos por el Cambio compitiendo en las primarias, es decir, es la candidata que ideológicamente dentro del espacio político de Juntos por el Cambio está más cerca de los votantes o del electorado más duro, de la ultraderecha de Milei”. En ese sentido, apuntó que “para que haya una segunda vuelta con dos candidatos de derecha, creo que es menos probable al día de hoy –digo tres días después de las elecciones- de lo que podría llegar a ser una segunda vuelta con un candidato que viene del peronismo tradicional, en este caso Massa, que es representante del kichnerismo, y Javier Milei”. En concreto, explicó que “es muy difícil lo que tiene que hacer Patricia Bullrich porque no tiene que perder ninguno de los votantes, ninguno de los 11 puntos porcentuales que sacó su competidor dentro del espacio, que era (Horacio) Rodríguez Larreta, hacia el ala moderada de Juntos por el Cambio y, al mismo tiempo, tiene que robarle votos a Milei”. “Es muy difícil que la gente se baje del caballo ganador y todos en general los analistas sabemos que no va a poder retener absolutamente todos los votos de Larreta. Entonces ¿De dónde va a sacar Patricia Bullrich para pasar a una segunda vuelta? Es un misterio”, remarcó. En cuanto a la idea de que Milei pudiese moderar su discurso rupturista de cara a una segunda vuelta, Sánchez dijo ver poco viable esta opción “el candidato ganador se siente muy empoderado. De alguna manera no debe sentir la necesidad cambiar el discurso. Dicho esto, igual lo que vimos en los últimos tres días es que empieza a matizar algunas de las cosas que había dicho”, haciendo mención, por ejemplo, sobre su postura en favor de la portación de armas. “Ya se empiezan a ver algunos matices, sobre todo en las cosas más polémicas que dijo. O sea, no me imagino a Milei volviendo a tocar el tema de la venta de órganos o tratando de que ese tema no vuelva a salir de acá a los próximos dos meses o que pase ‘lo más calladito’ posible. Va a enfatizar cosas que la gente quiere escuchar, como la dolarización, el peligro económico y cómo resolver eso”, afirmó. Revisa la entrevista en el siguiente link