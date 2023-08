40a2df8393

Nacional Política Tras reunión con el Gobierno: Chile Vamos instó a ampliar el diálogo político con foco en seguridad y probidad Si bien los representantes del sector coincidieron en que el tono del encuentro no fue fácil, manifestaron su disposición de continuar las conversaciones. Por su parte, la ministra Vallejo valoró este hecho como "un primer paso". Natalia Palma Jueves 17 de agosto 2023 13:36 hrs.

Hoy el Presidente de la República, acompañado con los ministros del comité político –con excepción de la titular de Mujer y Equidad de Género- lideró la reunión con las directivas los partidos de Chile Vamos, en una nueva tratativa para abordar la reforma previsional y el pacto fiscal que busca impulsar el Gobierno, cuyo debate se encontraba condicionado por parte de la oposición previo al cambio de gabinete. A la cita concurrieron la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, con el jefe de la bancada de diputados, Guillermo Ramírez; el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, y el secretario general, Diego Schalper; y la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, junto al secretario general, Juan Carlos González. El mandatario reconoció la complejidad que supone el reestablecimiento de los diálogos: “Estoy plenamente consciente de lo difícil que ha sido que esta reunión se produzca y por lo mismo creo que es tremendamente positivo que se produzca. Cuando vemos que la gente quiere y exige acuerdos, se trata justamente que en reuniones como esta salgamos con buenas noticias y no con malas. Eso no es obvio, no es fácil, pero los invito y sé que el hecho de que estén acá es una muestra de aquello, de que trabajemos de buena fe para que eso sea posible”, manifestó. Ya a la salida en el Palacio de La Moneda los representantes de Chile Vamos coincidieron en que el tono de la conversación con el Ejecutivo no fue fácil e insistieron no solo en sus posturas en materia tributaria y de pensiones, sino además en tomar medidas urgentes respecto a temas relacionados con la seguridad y la probidad. “Le planteamos de manera directa, abierta que nosotros vamos a defender la propiedad de los fondos previsionales de los trabajadores chilenos, que vamos a defender la libertad de elección en salud, que queremos exigirle al Gobierno que lo primero es que presente las querellas criminales en los casos de corrupción. Le hemos pedido también que presente las denuncias, que presente todos y cada uno de los antecedentes del caso Convenios y que pueda justamente avanzar en lo que dice relación con agenda de probidad. Creemos que es absolutamente necesario entender que acá se requiere un registro de beneficiarios finales de recursos públicos”, explicitó el timonel de RN. Además, el senador Francisco Chauán recalcó su disconformidad con las palabras del Presidente Boric sobre el fundador de RN, Sergio Onofre Jarpa y apuntó que “acá no puede pensarse en construir puentes de diálogo si el Gobierno con sus declaraciones los dinamita. Creemos sin lugar a dudas que las declaraciones respecto de Jarpa no pueden volver a repetirse”. En la UDI, la secretaria general María José Hoffmann –quien vino en lugar del presidente Javier Macaya- refrendó la importancia de ampliar el diálogo político, señalando que “abarque, en primer lugar, los temas de corrupción, hemos visto cómo se ha instalado en el corazón de La Moneda y en varios funcionarios públicos”; mientras sobre seguridad, junto con respaldar la gestión de la ministra Carolina Tohá, manifestó la necesidad de ser “mucho más innovadores”. Hoffmann remarcó que “Chile no puede seguir esperando que su clase política se ponga de acuerdo, que sigan peleando eternamente. Anuncio desde ya, a quienes nos critiquen por sentarnos acá, porque la UDI y Chile Vamos hemos asumido costos antes por sentarnos en mesas, a todos quienes nos critiquen, sean de izquierda o de derecha, no le tenemos miedo al diálogo, a defender lo que creemos y no le tenemos miedo a decirle al Presidente las prioridades que nos parecen son ciudadanas”. Por su parte, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, valoró la apertura del mandatario. “Fue muy franco él y fuimos muy francos nosotros y creo que eso era muy necesario. Para poder avanzar en una discusión es bueno que cada parte sepa cuál es la postura (de cada uno) y hay temas que quedaron como puntos de trabajo en adelante y nos parece importante seguir haciendo propuestas”. “Desde Evópoli hemos entregado una propuesta de pacto fiscal, ayer presentamos una propuesta del sistema de pensiones. También vimos que cada tema es complejo en sí mismo acordamos ir más a la profundidad, no quedarnos en los titulares”, aseveró. “Un primer paso” Por su parte, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, calificó este encuentro como “un primer paso”. “Acordamos entre todos los presentes seguir conversando durante la próxima semana, porque entendemos que el diálogo es necesario cuando se ponen en el centro a las personas”, dijo. También agregó que “nosotros no solamente estamos conversando con los tres partidos de Chile Vamos, sino que también con los otros partidos que no son oficialistas y que tienen representación parlamentaria”, adelantando la intención del Ejecutivo de también sostener encuentros con colectividades como Demócratas, el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana e, incluso, el Partido Republicano. En cuanto a la discusión en materia de pensiones, sobre la cual Chile Vamos consideró como “una línea roja” el destino del 6% a las cuentas de capitalización individual, la Secretaria de Estado reconoció que “hay temas que todavía son controvertidos, pero vamos a seguir conversando. Una de las cosas que son principios fundamentales es que más allá de la técnica, (es) cómo nosotros garantizamos el aumento de las pensiones de los actuales jubilados. Los mecanismos, siempre hemos dicho, son discutibles, el Gobierno incluso ha cedido respecto al 6%, en términos de que una parte podría ir a capitalización individual, pero vamos a seguir conversando”.

