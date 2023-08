767b17d5ce

fd826ad1c6

Educación Nacional Política Por el sistema frontal: Colegio de Profesores postergó entrega del resultado de la consulta sobre el paro indefinido El presidente del magisterio, Carlos Díaz, también hizo un llamado al Gobierno a que apure la mejora de los establecimientos educacionales que una vez más evidencian “el deterioro en que está la educación pública”. Osciel Moya Plaza Miércoles 23 de agosto 2023 15:02 hrs.

Compartir en

Debido a las condiciones provocadas por el sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país, el Colegio de Profesores decidió extender hasta el jueves la consulta nacional para decidir la realización o no del paro indefinido. El presidente del magisterio, Carlos Díaz, señaló que las regiones Metropolitana, O’higgins, Maule, Ñuble y Biobío quedaron el libertad de acción para realizar la consulta debido al temporal, por lo que la decisión que adopte el profesorado sobre la respuesta del Mineduc a las demandas se dará a conocer durante la tarde del día jueves. El dirigente afirmó que en el resto del país la consulta se desarrolla de manera normal, pero lo resultados se darán a conocer sólo cuando tengan la totalidad de las regiones y comunas. Añadió que hay mucho interés y debate y “lo que está cursando es escuchar la voz de los profesores y profesoras del país sobre esta respuesta. A partir de ello tendremos que ver, de acuerdo a lo que señale la mayoría, si avanzamos hacia un paro nacional o nos sentamos en la mesa de negociación con el Mineduc de acuerdo a la otra alternativa que está en la consulta para cumplir lo que está señalado en la carta respuesta y se mejore esa propuesta que está allí expresada”. Asimismo, Díaz se refirió al “abandono” en el que están los establecimientos educacionales y que es una de las principales demandas de los estudiantes secundarios que se mantienen movilizados. “Nosotros hemos hablado del abandono en la que está hoy día la educación pública en Chile, que se observa en el deterioro paulatino y permanente de los establecimientos educacionales, sin que exista de parte del ministerio, del Estado, preocupación ni tampoco ocupación de estos temas. Por ello que hacemos un llamado al ministro de Educación (Nicolás Cataldo) a tomar cartas en el asunto y resolver los serios problemas de infraestructura que tenemos en el país”, indicó. Díaz precisó que este es un diagnóstico compartido con las autoridades y que “fruto del temporal que afecta a la zona centro sur, ha quedado en evidencia cómo, lamentablemente, estos establecimientos han quedado absolutamente inutilizados. Nos preocupa profundamente y hacemos un llamado al ministerio a que apure los procesos respecto de mejoras que se han anunciado”. Respecto del diálogo con el Ejecutivo, el presidente del magisterio afirmó que este no es punto central ya que “hemos tenido las puertas abiertas, hemos conversado y tenido la posibilidad de llevar al ministerio nuestros petitorio y ese no ha sido el conflicto, el problema es que no se resuelven las demandas que hemos llevado”. Por otro lado, el dirigente gremial apoyó la decisión del Ejecutivo de suspender las clases en las comunas afectadas por el temporal.

Debido a las condiciones provocadas por el sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país, el Colegio de Profesores decidió extender hasta el jueves la consulta nacional para decidir la realización o no del paro indefinido. El presidente del magisterio, Carlos Díaz, señaló que las regiones Metropolitana, O’higgins, Maule, Ñuble y Biobío quedaron el libertad de acción para realizar la consulta debido al temporal, por lo que la decisión que adopte el profesorado sobre la respuesta del Mineduc a las demandas se dará a conocer durante la tarde del día jueves. El dirigente afirmó que en el resto del país la consulta se desarrolla de manera normal, pero lo resultados se darán a conocer sólo cuando tengan la totalidad de las regiones y comunas. Añadió que hay mucho interés y debate y “lo que está cursando es escuchar la voz de los profesores y profesoras del país sobre esta respuesta. A partir de ello tendremos que ver, de acuerdo a lo que señale la mayoría, si avanzamos hacia un paro nacional o nos sentamos en la mesa de negociación con el Mineduc de acuerdo a la otra alternativa que está en la consulta para cumplir lo que está señalado en la carta respuesta y se mejore esa propuesta que está allí expresada”. Asimismo, Díaz se refirió al “abandono” en el que están los establecimientos educacionales y que es una de las principales demandas de los estudiantes secundarios que se mantienen movilizados. “Nosotros hemos hablado del abandono en la que está hoy día la educación pública en Chile, que se observa en el deterioro paulatino y permanente de los establecimientos educacionales, sin que exista de parte del ministerio, del Estado, preocupación ni tampoco ocupación de estos temas. Por ello que hacemos un llamado al ministro de Educación (Nicolás Cataldo) a tomar cartas en el asunto y resolver los serios problemas de infraestructura que tenemos en el país”, indicó. Díaz precisó que este es un diagnóstico compartido con las autoridades y que “fruto del temporal que afecta a la zona centro sur, ha quedado en evidencia cómo, lamentablemente, estos establecimientos han quedado absolutamente inutilizados. Nos preocupa profundamente y hacemos un llamado al ministerio a que apure los procesos respecto de mejoras que se han anunciado”. Respecto del diálogo con el Ejecutivo, el presidente del magisterio afirmó que este no es punto central ya que “hemos tenido las puertas abiertas, hemos conversado y tenido la posibilidad de llevar al ministerio nuestros petitorio y ese no ha sido el conflicto, el problema es que no se resuelven las demandas que hemos llevado”. Por otro lado, el dirigente gremial apoyó la decisión del Ejecutivo de suspender las clases en las comunas afectadas por el temporal.