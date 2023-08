7fa370b083

bba37631ce

50 años del Golpe Nacional Política Mercedes Bulnes por afirmaciones de Gloria Naveillán: “Estos hechos están comprobados, están acreditados en causas judiciales” La diputada manifestó que personalmente fue víctima de violencia sexual por parte de sus torturadores cuando fue detenida por militares. Además, adelantó que su bancada presentará un requerimiento a la comisión de Ética por los dichos. Diario UChile Jueves 24 de agosto 2023 12:26 hrs.

Compartir en

“Leyenda urbana”. Así retrató la diputada Gloria Naveillán (exmilitante del Partido Republicano) la violencia sexual ejercida por militares y agentes de organismos represivos contra mujeres y también hombres durante la dictadura civil y militar entre 1973 y 1990. Los dichos provocaron reacciones incluyendo a una de las diputadas que sufrió precisamente este tipo de vejámenes cuando fue detenida y llevada a un regimiento. Mercedes Bulnes adelantó que a raíz de esas afirmaciones de Naveillán, la bancada del PC-FRVS-PH e independientes hará una presentación ante la comisión de Ética, por tratarse de dichos negacionistas y de odio. Esto porque durante este periodo en el Congreso, Bulnes afirma que a la parlamentaria ultraderechista “le he escuchado a ella muchas expresiones odiosas”, sobre todo cuando se trata de situaciones que vivieron centenares de personas en los recintos militares y centros de torturas en todo el país. “Estos hechos están comprobados, están acreditados en causas judiciales”, puntualizó. “Yo misma había dicho que estos hechos me constaban por haber sido víctima de prisión política y violencia sexual en ese contexto y que había otra diputada en este Congreso actualmente que también fue víctima”, agregó. De hecho, recordó que el padre de la otra diputada víctima de violencia sexual, “se auto inmoló, Sebastián Acevedo, y provocó ese acto de protesta terrible un Movimiento Contra la Tortura”. Por eso Bulnes insistió en que “las torturas y la violencia sexual en contexto de violencia política y de prisión política y tortura están absolutamente documentadas”. A eso agregó que “el año 2005 se produjo la primera sentencia que condenó por torturas en Chile respecto de la profesora Adriana Bórquez que actualmente está fallecida, una distinguidísima profesora de la ciudad de Talca, en la que el ministro Jorge Zepeda, que nadie puede acusar de ser un activista, un hombre muy ponderado, condenó por torturas en la persona de la señora Adriana Bórquez”. Precisó que “si bien no condenó por violencia sexual y violación, se describieron en esa sentencia las violencias sexuales y las violaciones que sufrió la señora Bórquez”. Además, contó que “en los últimos días una sentencia de la Corte Suprema confirmó la condena concretamente por violencia sexual de una detenida, una sentencia que fue del ministro Mario Carroza”. Para la diputada Bulnes, “estas expresiones van más allá del negacionismo. Hay muchos diputados en este Congreso que tienen una actitud negacionista de los gravísimos excesos de la dictadura. Pero también hay otros que buscan justificar el golpe. Pero estos dichos de la diputada Naveillán me parecen particularmente odiosos”. En ese sentido recalcó que “la violencia sexual pretende humillar a la mujer, a su familia, a los hombres que están detrás de ella y en definitiva a la sociedad. Es advertirte que vas a ser vulnerada en tu condición de mujer y no solamente en tu condición de militante política”. Respecto a la justificación de Naveillán de que este tipo de acciones no le constaban que fuera sistemáticas, Bulnes retrucó precisando que sí lo fue. “Me consta”, subrayó. “Me consta que pocos días después que fui detenida, a la actriz Coca Rudolhpy que fue detenida en horas de la noche, se la obligó a vestirse en presencia de soldados y eso es una vulneración en la esfera de lo sexual”. Además, relató que “cuando me detuvieron intentaron que me cambiara ropa en presencia de militares y en ese caso yo me negué y como estaba en la casa de mi padre y hubo mucho clasismo también en esos momentos, pude evitarlo. Pero no pude evitar lo que sucedió después en el regimiento”. La práctica de la violencia sexual fue extendida en diversos centros de detención y tortura, así como en regimientos. Incluso se conoce de casos donde perros fueron amaestrados por la exoficial de Carabineros Ingrid Oldercok para que luego violara a las y los detenidos en el cuartel secreto conocido como Venda Sexy. A eso se suman decenas de testimonios, incluidos hombres, que eran vejados en cuanto eran ingresados a recintos como Tejas Verdes, el centro de torturas de Cerro Chena y Villa Grimaldi. Imagen de portada: Agencia ATON

“Leyenda urbana”. Así retrató la diputada Gloria Naveillán (exmilitante del Partido Republicano) la violencia sexual ejercida por militares y agentes de organismos represivos contra mujeres y también hombres durante la dictadura civil y militar entre 1973 y 1990. Los dichos provocaron reacciones incluyendo a una de las diputadas que sufrió precisamente este tipo de vejámenes cuando fue detenida y llevada a un regimiento. Mercedes Bulnes adelantó que a raíz de esas afirmaciones de Naveillán, la bancada del PC-FRVS-PH e independientes hará una presentación ante la comisión de Ética, por tratarse de dichos negacionistas y de odio. Esto porque durante este periodo en el Congreso, Bulnes afirma que a la parlamentaria ultraderechista “le he escuchado a ella muchas expresiones odiosas”, sobre todo cuando se trata de situaciones que vivieron centenares de personas en los recintos militares y centros de torturas en todo el país. “Estos hechos están comprobados, están acreditados en causas judiciales”, puntualizó. “Yo misma había dicho que estos hechos me constaban por haber sido víctima de prisión política y violencia sexual en ese contexto y que había otra diputada en este Congreso actualmente que también fue víctima”, agregó. De hecho, recordó que el padre de la otra diputada víctima de violencia sexual, “se auto inmoló, Sebastián Acevedo, y provocó ese acto de protesta terrible un Movimiento Contra la Tortura”. Por eso Bulnes insistió en que “las torturas y la violencia sexual en contexto de violencia política y de prisión política y tortura están absolutamente documentadas”. A eso agregó que “el año 2005 se produjo la primera sentencia que condenó por torturas en Chile respecto de la profesora Adriana Bórquez que actualmente está fallecida, una distinguidísima profesora de la ciudad de Talca, en la que el ministro Jorge Zepeda, que nadie puede acusar de ser un activista, un hombre muy ponderado, condenó por torturas en la persona de la señora Adriana Bórquez”. Precisó que “si bien no condenó por violencia sexual y violación, se describieron en esa sentencia las violencias sexuales y las violaciones que sufrió la señora Bórquez”. Además, contó que “en los últimos días una sentencia de la Corte Suprema confirmó la condena concretamente por violencia sexual de una detenida, una sentencia que fue del ministro Mario Carroza”. Para la diputada Bulnes, “estas expresiones van más allá del negacionismo. Hay muchos diputados en este Congreso que tienen una actitud negacionista de los gravísimos excesos de la dictadura. Pero también hay otros que buscan justificar el golpe. Pero estos dichos de la diputada Naveillán me parecen particularmente odiosos”. En ese sentido recalcó que “la violencia sexual pretende humillar a la mujer, a su familia, a los hombres que están detrás de ella y en definitiva a la sociedad. Es advertirte que vas a ser vulnerada en tu condición de mujer y no solamente en tu condición de militante política”. Respecto a la justificación de Naveillán de que este tipo de acciones no le constaban que fuera sistemáticas, Bulnes retrucó precisando que sí lo fue. “Me consta”, subrayó. “Me consta que pocos días después que fui detenida, a la actriz Coca Rudolhpy que fue detenida en horas de la noche, se la obligó a vestirse en presencia de soldados y eso es una vulneración en la esfera de lo sexual”. Además, relató que “cuando me detuvieron intentaron que me cambiara ropa en presencia de militares y en ese caso yo me negué y como estaba en la casa de mi padre y hubo mucho clasismo también en esos momentos, pude evitarlo. Pero no pude evitar lo que sucedió después en el regimiento”. La práctica de la violencia sexual fue extendida en diversos centros de detención y tortura, así como en regimientos. Incluso se conoce de casos donde perros fueron amaestrados por la exoficial de Carabineros Ingrid Oldercok para que luego violara a las y los detenidos en el cuartel secreto conocido como Venda Sexy. A eso se suman decenas de testimonios, incluidos hombres, que eran vejados en cuanto eran ingresados a recintos como Tejas Verdes, el centro de torturas de Cerro Chena y Villa Grimaldi. Imagen de portada: Agencia ATON