Derechos Humanos Nacional Política Daniel Manouchehri por dichos de Naveillan: “Declaciones miserables que hablan de un grado de indolencia psicopática” El jefe de la bancada del PS analizó el clima que se vive en la Cámara en el marco de los 50 años del golpe de Estado, los grados de negacionismo y la inexistencia de una “derecha democrática”. Diario UChile Jueves 24 de agosto 2023 10:29 hrs.

El jefe de bancada de diputadas y diputados del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, afirmó que las declaraciones de la parlamentaria Gloria Naveillan, son “miserables que hablan de un grado de indolencia psicopático”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Manouchehri se refirió a las manifestaciones de la derecha, los grados de negacionismo que se han dado en los últimos días en el marco de los 50 años del golpe de Estado civil-militar y en particular, a las afirmaciones de la diputada del Partido Social Cristiano que tildó de “leyenda urbana” la violencia sexual ejercida contra las mujeres durante el régimen. “Lo de la diputada Naveillan es extremadamente grave porque ya no sólo hablamos de negacionismo, sino que hablamos de bestialidad, de inhumanidad. Las declaraciones de la diputada son miserables que hablan de un grado de indolencia psicopática. No es posible tolerar ese tipo de declaraciones, en este país las violaciones a las mujeres son hechos acreditados por tribunales y es cosa de leer en Informe Rettig”, indicó el diputado. Manouchehri afirmó que “las violaciones fueron sistemáticas por parte de agentes del Estado, realizadas con artefactos, con electricidad, con animales que ponían para violar a las mujeres frente a sus hijos. De eso hablamos cuando esta persona relativiza estos hechos. Ella le debe pedir disculpas a esas mujeres y le debe pedir disculpas a Chile. Es extremadamente grave lo que hace y a mí me impresiona que estas personas sean representantes populares, porque decirles fascistas sería poco”. Añadió que cómo es posible que se hagan estas declaraciones “ante el dolor de cientos de mujeres que fueron víctimas de las violaciones. Me parece que estas posiciones hay que enfrentarlas con fuerza, hablamos de una violencia que ellas están ejerciendo, que ameritan una respuesta de parte de todos los actores democráticos en este país. Esa derecha, no es una derecha democrática, es una derecha golpista, sediciosa, es una derecha miserable y mala leche”. Consultado sobre si existe una derecha democrática, Manouchehri afirmó que “hay que buscar esa derecha porque hoy día no la encontramos. En el Parlamento no he escuchado a ningún diputado de RN, de la UDI, de Evópoli, menos de Republicanos, que tengan la capacidad de decir dos cosas básicas: Uno que los golpes de Estado no son justificables y dos, que las violaciones a los DDHH fueron atroces”. Asimismo, el diputado abordó el clima que se vive en la Cámara cuando faltan pocos días para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y la polémica desatada luego de la lectura del proyecto de resolución del 22 de agosto de 1973 que declaraba inconstitucional el gobierno del Presidente Salvador Allende. Manouchehri precisó que “la derecha está peligrosamente retrocediendo, involucionando, a posiciones que son extremadamente peligrosas para la democracia y los derechos humanos”. Agregó que “cuando se justifican hechos tan graves como el término de la democracia y las violaciones a los DDHH, el problema de fondo no es respecto del análisis que ellos hacen del pasado, que es una posición negacionista, sino que lo preocupante es su posición hacia el presente y el futuro, porque lo que están haciendo es justificar ese tipo de hechos y hoy día vuelven a ser justificables, puestas las mismas condiciones el violar los derechos humanos y eso es extremadamente grave”. Puntualizó que lo del 22 de agosto de 1973 “tiene la gravedad de que se sabe lo que vino después del golpe de Estado. La historia ha tenido la capacidad de poder mostrarnos toda la atrocidad o los horrores que sucedieron en nuestro país”. Por ello, Manouchehri puntualizó que conocidos todos esos antecedentes “no hay ninguna justificación el poder respaldar situaciones tan aberrantes”. Además, precisó que el documento en discusión no tenía ningún efecto jurídico porque era un proyecto de resolución que no podía declarar inconstitucional a un gobierno y la oposición de la época “no presentó una acusación constitucional porque no tenían los votos”. “Fue un hecho más de una serie de operaciones políticas que se realizaron para desestabilizar al Gobierno democrático del Presidente Salvador Allende”, acotó. Revise la entrevista completa aquí:

