50 años del Golpe Nacional Política Tomás Duval y los 50 años: “Lamentablemente Chile Vamos ha dado pasos hacia atrás, no hacia adelante” El académico analizó el papel del sector durante esta semana en el Parlamento, señalando que “hay un error político de Chile Vamos el no haber marcado la diferencia" con el Partido Republicano. Diario UChile Jueves 24 de agosto 2023 20:39 hrs.

El analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, afirmó que la derecha, agrupada en Chile Vamos, entró en una etapa de “revisionismo”, arrastrada por Republicanos y quienes reivindican el golpe de Estado de 1973. Durante su participación en el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, el académico se refirió a las polémicas de esta semana que ha protagonizado este sector político en el Parlamento, con expresiones de negacionismo y reivindicación del acto que terminó con el gobierno de Salvador Allende, luego de la lectura del proyecto de resolución del 22 de agosto de 1973 que declaraba inconstitucional al gobierno de la Unidad Popular. “Lamentablemente Chile Vamos ha dado pasos hacia atrás, no hacia adelante en esta materia”, expresó Duval. El académico señaló que después de las afirmaciones de Sebastián Piñera, formuladas en el año 2013, sobre los cómplices pasivos hubo un espacio importante de un sector para avanzar, “pero lo que estoy viendo ahora es casi un revisionismo. Estamos volviendo atrás en esta mención. Lo que se hizo con esa declaración (de agosto de 1973), me parece un error manifiesto de este Chile Vamos (…) que se sume a la línea de Republicanos me parece que es inaceptable, porque si uno mira el contexto de la declaración, hay gente que la firmó, por ejemplo Bernardo Leighton y nadie podría objetarlo, pero era en un contexto determinado. Lo que pasa es que hoy sabemos los resultados que produjo y ese es el punto que uno tiene que ponderar”. El analista dijo que se entiende que “la política está en disputa por la memoria, pero desde la derecha se cometen errores profundos porque no se trata de revivir esos acontecimientos, sino que tomarlos, analizarlos con el tiempo que da medio siglo hacia atrás. Uno debería tener claro cuáles son los efectos. No basta decir que fui partidario del golpe, pero hoy día sabemos lo que ocurrió después. Entonces, hay que ponderar esos elementos y en eso, me parece que un sector de Chile Vamos que había avanzado, creo que no ha sacado la voz y está siendo fagocitado por esta otra posición que es casi reivindicadora del 11 de septiembre como fecha histórica”. Duval indicó que en ese sentido es legítimo preguntarse “¿si lo están reivindicando de esa naturaleza, es que están dispuestos a hacer lo mismo? Creo que esta pregunta es demasiado peligrosa y es inmoral hacerla”. El académico afirmó que “hay un error político de Chile Vamos el no haber marcado la diferencia y en política son trascendentales para fijar línea a futuro. Creo que se cometió un error y van detrás en esta disputa con Republicanos y a veces se nublan las mentes, pero más que nublar las mentes aquí son la ideas las que son importantes, los principios y valores que se defienden (…) y eso le ha faltado a la derecha y vamos en este ambiente, casi revisionista”.

