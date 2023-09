dbc5454585

Nacional Política Pueblos originarios seguridad Francisco Huenchumilla sobre proyecto de ley de usurpaciones: “Es un problema político que no se va a solucionar con el código penal” El senador de la Región de la Araucanía afirmó preferir las soluciones políticas, como la Comisión para la Paz y el Entendimiento, por sobre el aumento de penas. "No va a producir los efectos que los mocionantes de este proyecto pretendían”, añadió. Diario UChile Lunes 4 de septiembre 2023 12:17 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador de la Región de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, se refirió al proyecto de ley sobre usurpaciones, a pocos días de que el Senado lo aprobara y el Gobierno anunciara un veto presidencial en contra de la iniciativa. A juicio del parlamentario y militante de la Democracia Cristiana, este proyecto se enmarca en “la búsqueda permanente de cómo encarar la situación que se vive en la Región de la Araucanía y regiones vecinas, donde se han buscado distintos mecanismos y ahora han saltado en estos años el mecanismo del Código Penal y de endurecer las penas”. Justamente, respecto a esta estrategia, Huenchumilla planteó que no cree “en una solución de esta naturaleza, porque es un problema político que no se va a solucionar con el Código Penal, que no se ha solucionado con los tribunales ni con la policía ni con el Ministerio Público. Yo, en cambio, creo más bien en una solución política”, afirmó. Huenchumilla además aseguró que el incremento de penas, frente a otros delitos como el de incendio, “no han producido los efectos que en su momento los autores han previsto. Efectivamente esto es así y se vuelve a repetir en este proyecto de usurpaciones, que yo creo que no va a producir los efectos que los mocionantes de este proyecto pretendían”. Asimismo, el senador advirtió que no es posible equiparar la situación de los campamentos en zonas urbanas, con el conflicto que se vive en La Araucanía. “La situación de la Araucanía no tiene un objetivo patrimonial, tiene un objetivo político de representar al Estado, que en su momento el usurpador fue el Estado. El Estado usurpó las tierras del mundo mapuche, esa es la lógica con la que se mueve el movimiento mapuche y por lo tanto es un movimiento político”, dijo. “Yo no estoy justificando una metodología de ese tipo, sino que estoy tratando de explicar cuál es la lógica con la que se mueven situaciones distintas en esa región, que ameritan a mi juicio una solución política, que es la que en este minuto están trabajando con una comisión que estableció el Presidente”, precisó. En cuanto a los avances que se han realizado en esa comisión, Huenchumilla detalló que: “No estamos en la etapa de decisiones, ni tampoco en la de discusiones, sino que estamos en la etapa de recopilar antecedentes, escuchar a los organismos públicos. Después escucharemos especialistas, a las partes incumbentes y por lo tanto estamos recopilando una información que nos permita tener el estado del arte de la situación, en base a los estudios que se han acumulado”. “Estamos de bajo perfil y a mí me parece que esa es la manera que tenemos que trabajar en esta etapa”, aseveró.

