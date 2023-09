1b4f2b7a11

50 años del Golpe Cultura “Las ruinas de Versalles: espacios de la memoria”: Departamento de Teatro de la U. de Chile estrena veta perfomática en CCLM El acto performativo se presentará el 8, 12 y 15 de septiembre con dos activaciones diarias. Se trata de una experiencia que invita a las y los espectadores a reflexionar sobre la relación de la sociedad chilena con las ruinas de su propia historia. Diario UChile Miércoles 6 de septiembre 2023 12:54 hrs.

El Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile (DETUCH), estrenará la performance-activación “Las ruinas de Versalles: espacios de la memoria“, un trabajo co-creativo desarrollado por las y los actrices/actores egresados de la institución y la compañía ZART dirigida por la artista visual, investigadora teatral, performer, dramaturga, docente y directora, Julie Pichavant. Este 3, 8, 12 y 15 de septiembre se presentarán dos activaciones por día en el Centro Cultural La Moneda. La activación de Las Ruinas de Versalles iniciará en las afueras del Centro Cultural La Moneda, en la estatua de Salvador Allende. La actividad es gratuita y se realizará los días viernes 8 de septiembre a las 15:00 y a las 18:00 horas; martes 12 de septiembre a las 12:00 y a las 18:00 horas; y viernes 15 de septiembre a las 12:00 y a las 18:00 horas. Se requiere el uso de audífonos. Sobre la ruinas de un palacio con jardines franceses ubicado en la localidad de San Felipe se fundan los principios de una nación, las historias abandonadas en esta estructura son el motivo para que un grupo de intérpretes resurja los testimonios del lugar. “Las Ruinas de Versalles: espacios de la memoria”, es un ejercicio y un acto performativo que invita a las y los espectadores a reflexionar sobre la domesticada relación que hemos establecido entre las y los chilenos, a partir de las ruinas de nuestra propia historia y la de una humanidad compuesta por cuerpos biológicos e institucionales arruinados que hoy dañan nuestros ecosistemas, en tanto que son los sistema los que deberían arruinarse. Lo mejor es que la naturaleza endémica y no un jardín a la francesa tome el lugar de lo arrebatado. Este trabajo de tres meses es la culminación del proceso de formación de 20 estudiantes de la carrera de Actuación Teatral, Diseño Teatral y Composición Musical de la Universidad de Chile, a partir del trabajo conjunto entre el Centro Cultural La Moneda, el Teatro Nacional Chileno (TNCH), el Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Chile y el Instituto Francés. Cristian Keim, director del TNCH, explicó que esta idea de vincularse al trabajo de Julie Pichavant nace a partir de un encuentro sostenido en la región de Magallanes, donde la artista se encontraba realizando una residencia en torno a la protección de la biodiversidad de esa región. “En la oportunidad, pudimos ver con el equipo del TNCH el trabajo de la performer y quedamos gratamente sorprendidos con este y en consecuencia no quisimos desaprovechar la oportunidad de vincularnos a ella de alguna forma”, dijo el director. “Como Teatro dependiente de la Facultad de Artes de la U. de Chile, conversamos con el DETUCH y vimos que se abría una posibilidad tremenda de contar con la presencia de una directora de alta complejidad artística y como es usual en este oficio quisimos hacer un traspaso de experiencia, por supuesto, a las nuevas generaciones que problematizarán luego el arte en nuestro país”, sostuvo Keim. Inicios de la investigación performativa La investigación de “Las ruinas de Versalles: espacios de la memoria” tuvo como punto de partida el “Palacio de Versalles” un lugar ubicado en San Felipe de Aconcagua, Quilpué, Región de Valparaíso, hacienda de 380 hectáreas, construida en el siglo XIX por encargo de Juana Ross de Edwards al arquitecto Juan Eduardo Fehrman, el mismo autor del Palacio Edwards (Academia Diplomática), ubicada en calle Catedral. La historia de esta construcción se ha visto impactada por el paso de los años hasta convertirse hoy en una ruina. Los habitantes de San Felipe reconocen este lugar como un sitio de encuentro que en sus inicios fue incluso abierto a la comunidad para celebrar fiestas de gran renombre y en etapas más oscuras de la historia de Chile, las versiones no oficiales lo indican como un lugar de torturas en la dictadura cívico-militar. En 1985 fue derribado como consecuencia del terremoto de aquel año, instancia en la que fue completamente saqueado, transformándose, finalmente, en un espacio de disputa para los dueños y las organizaciones artísticas que buscan recuperar el espacio. La construcción de estilo francés, guarda un sinnúmero de historias y símbolos que fueron la materia para partir la elaboración de la performance, que además se constituye como un ejercicio de memoria a 50 años del Golpe de Estado en Chile. “Esto que nadie conoce -porque no todos conocen el Palacio de Versalles en Chile- hace que finalmente podamos, por un lado, mostrar este lado arquitectónico que perdemos, pero sin duda, lo más importante de este trabajo tiene que ver con las ruinas de nuestra memoria. El no saber todavía qué pasó con la gran cantidad de detenidos desaparecidos, de personas torturadas; que hasta el día de hoy no tengamos todavía a toda la gente que hizo atrocidades tan grandes en cárcel, y que no se pague uno de los dolores más grandes, que es perder a otro ser humano”, comentó Annie Murath, directora del Departamento de Teatro. “Desde los materiales que fueron traídos desde Francia especialmente, hasta la construcción del palacio fueron atravesados por la obstinación de quienes proyectaron una construcción de estas dimensiones en el campo chileno: ¿Cuántas personas murieron en este lugar para lograr levantarlo?, luego a lo largo de la historia ¿Qué horrores albergó el lugar? ¿Cuántas personas disfrutaron este lugar? ¿Qué risas albergo? ¿Qué nacimientos vio?”, explicó Julie Pichavant.

