Economía Nacional Pensiones Política Trabajo Jeannette Jara y reforma de pensiones: “Es tiempo de tomar acuerdos” La ministra del Trabajo afirmó que la ciudadanía debe tener claro que por “cada punto que se le baja al Seguro Social, las pensiones van a subir menos”. Osciel Moya Plaza Jueves 7 de septiembre 2023 14:49 hrs.

A fin de mes el Gobierno presentará las indicaciones al proyecto de reforma de pensiones que se tramita en el Parlamento. La idea es que la iniciativa sea despachada entre octubre y noviembre, siempre y cuando cuente con el apoyo necesario de los distintos sectores para convertirla en ley de la República. Así lo informó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, tras participar del seminario “Reforma de Pensiones: Claves para un Acuerdo”, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), donde explicó que las indicaciones al proyecto de reforma de pensiones y el destino del 6 por ciento adicional irá dividido en 4-2. Es decir, 4% para ahorro solidario y 2 % para cuentas individuales en las AFP. La secretaria de Estado afirmó que el proyecto fue presentado hace 10 meses, por lo que “creemos que ha ido transcurriendo un tiempo que hace necesario tomar acuerdos”. “Esperamos que, a partir del ingreso de las indicaciones, que tienen por objetivo tanto alivianar el proyecto de ley como, en consecuencia, acelerar su tramitación, podamos estar despachándolo en breve plazo. Esperamos, ojalá, dentro de un mes o un mes y medio desde el ingreso de las indicaciones propiamente tal, pero eso va a depender mucho de la voluntad parlamentaria que se exprese en la Cámara de Diputados en particular porque, sin duda, el debate para agilizarlo va a requerir acuerdo y voluntad también de todos los sectores políticos”, indicó. Jara afirmó que ya se hizo un intento de avanzar en una votación en particular para sacar adelante cuatro artículos relacionados con el DL 3.500. “Hubo bastante pasión en el debate que terminó haciendo que todo el proceso fuera más lento. La verdad es que los pensionados no pueden seguir esperando y si en definitiva quien se va a oponer a que las pensiones suban ahora a través de la reforma previsional, tiene toda la posibilidad de plantearlo, pero el debate no se puede obstaculizar”, precisó. Frente al escenario político adverso en el Congreso dada la negativa del PDG y Demócratas de apoyar la propuesta de 4-2, la ministra indicó que seguirán conversando hasta último minuto porque “el rol como Gobierno es que las cosas pasen y no solamente se queden en testimonios o en proyectos de ley presentados”. Sobre la distribución del 6% de cotización adicional, indicó que “nosotros vamos a presentar las indicaciones con 4 y 2 al Parlamento. Lo que más nos interesa es que si, eventualmente, hay otras propuestas, la ciudadanía tenga muy claro que cada punto que se le baja al Seguro Social, las pensiones van a subir menos ahora y, por tanto, no son neutras las modificaciones que algunos parlamentarios proponen”. La autoridad agregó que “por eso presentamos también acá, en el seminario organizado por la Sofofa, los resultados de lo que implicaría mandar el 6% completo a capitalización individual, lo cual hace que el aumento de las pensiones se atrase 30 años y que, además, en el caso de las mujeres en particular, no les convenga comparándolo con un 6% al Seguro Social”. En su exposición en el evento, la ministra destacó que después de 10 meses, no será una tarea fácil llegar acuerdos, pero “es una tarea imprescindible” y el tema es “cuánto estamos dispuestos a ceder por Chile”. Puntualizó que “si nosotros no llevamos nada de Seguro Social no van a subir las pensiones de un millón y medio de personas y de quien esté a punto de jubilarse (…) Es bastante claro que una sociedad como la nuestra no tiene para qué seguir viviendo de esa forma, donde se discrimina a las mujeres, donde a la mayoría de las personas no le alcanza para vivir tranquilo, ni para cubrir sus servicios básicos, y donde cada quien tiene que asumir los riesgos de su envejecimiento de manera individual. Eso es muy contrario al origen y a las características propias de un sistema de Seguridad Social”.

