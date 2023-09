Rusia y líderes asiáticos buscan nuevas alianzas

El encuentro -del que aún se desconoce la fecha según el diario estadounidense The New York Times- se producirá cuatro años después de la última vez que los mandatarios se reunieron y será la primera en el marco de la invasión a Ucrania. El posible objetivo es “discutir el suministro de armas a Moscú para la guerra” -siempre según el rotativo- que postula que el Kremlin quiere obtener proyectiles de artillería y misiles antitanque.

Por su parte, Kim desea conseguir tecnología avanzada para satélites y submarinos nucleares, además de ayuda alimentaria para su población. Pyongyang está tratando de reforzar sus lazos con China y Rusia ante la creciente cooperación en materia de seguridad entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. De hecho, una comisión norcoreana ya ha viajado a Moscú para preparar una supuestamente denominada “cumbre por las armas”, según especula el New York Times.

Sin embargo, Rusia no ha confirmado la información del medio norteamericano, pero sí ha hablado de la posibilidad de realizar maniobras militares conjuntas. “No, no podemos confirmarlo, no tenemos nada que decir sobre este tema”, ha manifestado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistas que le preguntaron sobre esa información que circula en Washington.