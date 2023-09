91646e2240

Nacional Política "Demócratas de cartón": Oficialismo responde a declaración de la UDI que tildó de "inevitable" el golpe de Estado de 1973 El gremialismo señaló que el 11 de septiembre se propició por responsabilidad directa de un sector de la izquierda chilena. En esa línea, la ministra Carolina Tohá afirmó que "la declaración de la UDI me duele y avergüenza". Bárbara Paillal Lunes 11 de septiembre 2023 16:05 hrs.

A través de un documento que establece ocho puntos, esta mañana la directiva de la UDI responsabilizó a un sector de la izquierda chilena y al gobierno de la Unidad Popular de generar un quiebre social, político e institucional que derivó en un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 y que, a juicio del gremialismo, era “algo inevitable”. En el último punto de la misiva, desde la UDI lamentaron que el actual gobierno “haya frustrado el deseo mayoritario de una conmemoración en unidad, con reflexión y respeto democrático de las visiones irreconciliables”. Cabe destacar que dicho documento fue presentado previo al acto por la conmemoración de los 50 años del Golpe que se realizó esta mañana en la Plaza de la Constitución y que no contó con presencia de figuras de la derecha nacional. Tras el término de la ceremonia, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que “la declaración de la UDI a mí personalmente me duele y avergüenza. Me avergüenza que se retroceda en cosas tan fundamentales. Yo espero que eso sea síntoma más bien de una política cortoplacista, de una mirada electoral fruto de las disputas al interior de la propia derecha y no de convicciones profundas, espero realmente por el bien de Chile que así sea”. Por su parte, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, señaló que con la derecha “en eso tenemos una diferencia sustantiva. Quienes creemos en la democracia a toda prueba creemos que es imprescindible siempre buscar formas de resolver las diferencias a través del respeto irrestricto a la dignidad humana y erradicando toda forma de violencia”. “Si hay un hecho de violencia en la historia de Chile por antonomasia es el bombardeo a La Moneda y, por tanto, debemos trabajar por construir un aprendizaje colectivo del conjunto de la sociedad de chilena para que la violencia no tenga cabida, por tanto, nunca más golpes de Estado ni menos aún violaciones a derechos humanos”, declaró el ministro. Sin embargo, no fue el único pronunciamiento que hubo esta jornada en la derecha. Desde la bancada de diputados de Renovación Nacional también se sumaron hoy a las declaraciones en contra de los actos por el 11 de septiembre, en particular por la ceremonia que la Cámara de Diputados impulsó en homenaje a la figura de Salvador Allende. Desde la bancada, de hecho, enviaron una carta al presidente de la Cámara Baja, Ricardo Cifuentes, manifestando su decisión de no participar en el acto programado. En el documento señalaron que “no existe mérito por parte de Salvador Allende para ser merecedor de un homenaje”. “Se trata de un personaje que violenta los principios democráticos y que además importa la legitimación de la violencia política”, apuntaron los diputados en la misiva. En esa línea, el jefe de la bancada, Frank Sauerbaum, declaró que Salvador Allende “es el principal responsable del quiebre constitucional del año 73′, quien rompió la Constitución y la ley, y fue declarado un gobierno inscontitucional por la Cámara de Diputados y por la propia Corte Suprema, creemos que no se merece tal alto honor”. Más tarde, desde la bancada del Partido Republicano también decidieron no participar del homenaje al presidente de la Unidad Popular, pues a juicio de la colectividad “lideró uno de los peores gobiernos de la historia de Chile”. Ante dicho escenario de tensión desde la derecha, el diputado socialista Daniel Manouchehri dijo que “lo que está haciendo la derecha es un proceso de involución y negacionismo“, además calificó las declaraciones de la UDI como “miserables” y los tildó de “democrátas de cartón”. El parlamentario también señaló que “esto debió haber sido una oportunidad para que justamente ellos pudiesen mirar hacia el futuro y pudiesen tener la capacidad de reconocer los horrores que se cometieron en nuestro país y decir nunca más, al contrario están volviendo al pinochetismo, están volviendo a la involución“. Asimismo, el diputado independiente Hernán Palma dijo que “hoy aunque suene difícil para algunos el clima debe ser solemne, de luto y respeto. No aguantaremos pero por ningún motivo provocaciones de la derecha negacionista. Ayer lo intentaron después de la Romería; hoy, no se lo vamos a permitir”. El diputado miembro de la Comisión de Derechos Humanos recalcó que “no toleraremos indolencias ni tranzaremos verdad y justicia en un día tan importante como este, por el respeto a los familiares de víctimas de detenidos desaparecidos. No permitiremos nuevas faltas de respeto de la derecha, porque días como esto son de reflexión para que la familia chilena se una y hable en la mesa de lo que pasó hace 50 años, para que la historia no se vuelva a repetir”. Imagen de Portada: Agencia ATON

