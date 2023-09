91646e2240

Deportes Eduardo Berizzo: “Ya disponemos de Alexis, está en perfecto estado” El técnico de la Selección chilena confirmó que el delantero nacional ya está recuperado tras perderse el duelo ante Uruguay en Montevideo, por el inicio de las Clasificatorias. Además, descartó que el tocopillano tuviera anemia. Diario UChile Lunes 11 de septiembre 2023 13:20 hrs.

Después de perderse el duelo ante Uruguay en Montevideo por el inicio de las Clasificatorias, Alexis Sánchez ya está recuperado y estará presente en el duelo del martes ante Colombia en Santiago, por la segunda fecha del proceso eliminatorio. El propio técnico de la Selección chilena, Eduardo Berizzo, confirmó que el delantero nacional ya está listo para el cotejo ante el combinado cafetalero. “Alexis es un jugador top. Seguramente lo utilizaremos desde el principio. Es una opción. A Alexis le hicieron estudios en Italia que tenían como contra indicación la actividad por un período determinado de días. Esperamos y ya disponemos de él. Está en perfecto estado”, expresó el DT argentino en conferencia de prensa durante este lunes. “En ningún caso tiene anemia. Necesitó una actividad muy baja, no podía estar a alta intensidad, había que ver cómo evolucionaba. Está en estado impecable, no tiene anemia ni mucho menos, todo tiene que ver con una prescripción médica que ya se cumplió. Está perfecto. Esperamos unos días por el estudio, por un tema clínico, no por una mala forma”, añadió. Además, agregó que Arturo Vidal, quien saltó desde el banco de suplentes y marcó un gol ante Uruguay, también está disponible para ser titular este martes: “El peso de los futbolistas top es eso, como lo que hizo Arturo. Influye en el rival y en el mismo equipo. Vidal está apto, pensaremos esta tarde si juega. Es un jugador de recuperación, ataque, que pasa rápido entre ambos sectores. Imagino a Arturo más adelantado que el doble 6 y con la venida de Alexis y Diego para elaborar mejor en ese sector del campo y proporcionar mejores balones”. El estratego, también elogió al portero Brayan Cortés: “Ha demostrado que en su equipo ha soportado la presión. El otro día demostró con sus tapadas que es un portero confiable, estamos contentos de contar con él. Recambio: “Nos encontramos en un recambio, eso necesita paciencia y los resultados conspiran contra ello. 13 de los 27 futbolistas tienen menos de 26 años. Ese proceso necesita de confianza y paciencia que no sucede mágicamente. Muchos de esos futbolistas son titulares y necesitan confianza, puede suceder malos partidos, pero hay que seguir confiando y así ese cambio se dará”. En cuanto al sistema, Berizzo sostuvo: “El otro día el esquema era con cuatro volantes que servían para la presión, para que el juego del rival no se construyera. Funcionó por varios pasajes. Podemos cambiar el sistema para este martes, Alexis es un jugador que se engancha también, tener mayor peligro. Nos tenemos que adueñar del balón. Imagino un partido donde tendremos que usar bien el balón, con criterio, no perderlo, encontrar la ofensiva con claridad. Con el cuidado de no perder la pelota”. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

