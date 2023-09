9e34cb22b0

Nacional Proceso Constituyente Presidente Boric reconoce preocupación por el proceso constituyente y hace llamado a un acuerdo El mandatario insistió en que la propuesta constitucional debe contar con el apoyo de todos los sectores. "Esa Constitución tiene que reflejar los consensos que tenemos todos los chilenos y no solo un sector”, afirmó. Diario UChile Miércoles 27 de septiembre 2023 10:44 hrs.

El Presidente Gabriel Boric dijo hoy que está “preocupado” por el éxito del proceso constituyente y sostuvo que “no voy a ser quien trabaje por lo contrario”. Por lo mismo, llamó a un amplio acuerdo político desde el PC hasta el Partido Republicano para salvar el proceso. Boric fue consultado sobre el tema mientras se dirigía desde La Moneda a las dependencias de Cancillería, para participar de la conferencia anual del Foro Global de Productividad de la OCDE. El jefe de Estado expresó que “a mí lo que me interesa es que el proceso constituyente esté bien, espero que llegue al más amplio consenso posible. Como he dicho antes, quienes quieran antagonistas en mí no los van a encontrar”. Añadió que “hace mucho tiempo he sido partidario y hemos trabajo por tener runa nueva Constitución y esa Constitución tiene que reflejar los consensos que tenemos todos los chilenos y no solo un sector”. “Yo estoy preocupado del éxito del proceso y no voy a ser quien trabaje por lo contrario”, agregó el Presidente, quien hizo un llamado a trabajar por el “mayor consenso posible” en el proceso constitucional. “Espero que las voces que se están levantando apuntando al mayor consenso posible sean escuchadas y les deseo todo el éxito y van a contar con nuestra colaboración en eso”, concluyó

