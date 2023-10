0657b6c66a

2926c8769c

Nacional Pensiones Política Trabajo Parlamentarios del PPD entregaron propuesta previsional: “Creemos que representa la llave maestra para destrabar la reforma previsional” Desde la bancada de diputados entregaron la iniciativa a la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, la que se divide en tres partes, priorizando la solidaridad, cuentas individuales y un seguro de longevidad mixto que también puede ser heredable. Diario UChile Lunes 2 de octubre 2023 16:58 hrs.

Compartir en

Diputados y diputadas del Partido por la Democracia presentaron una propuesta en el marco de la reforma al sistema de pensiones, el que consiste en que un 2% del total de las futuras cotizaciones esté dirigida a la seguridad social, es decir, transferencias intergeneracionales, compensaciones por labores de cuidados, maternidad, complemento a la Pensión Garantizada Universal (PGU), entre otras políticas públicas. Por otro lado, plantean que un segundo 2% esté destinado a las cuentas individuales, sumándose así al 10% actual, quedando en un 12%. Por último, un tercer 2% proponen que se destine a un “seguro de longevidad mixto” funcionando como un ahorro heredable, de carácter preferentemente individual y con cargo al empleador. Dicho seguro se activará al momento que las personas cumplan 85 años, asegurando así la mantención del monto de la pensión que a esa época reciba cada pensionado. De esta manera se deberá modificar de manera inmediata la Tabla de Mortalidad utilizada para el cálculo de todas las pensiones en Chile, de los actuales 110 a los 85 años de edad. Sobre esto el diputado del PPD, Raúl Soto señala que “creemos que esta propuesta representa la llave maestra para destrabar la reforma previsional”. Además, comentó que “esto lo hemos conversado tanto con el Gobierno, como con sectores de la oposición, y hemos encontrado una apertura muy importante, una muy buena recepción de ambos lados”. A su vez hizo un llamado a los distintos sectores políticos para zanjar la discusión. “Nuestro llamado es a dejar las trincheras políticas, a dejar la confrontación ideológica, a ponerle pragmatismo y sentido común al debate previsional y a tratar de ceder hasta que duela de ambos lados para tener una reforma, porque lo que no podemos es fracasar y decirles a los chilenos que nuevamente no van a tener reformas y no van a tener mejoras en las pensiones”, señaló el parlamentario. Recordemos que desde el Gobierno habían presentado la propuesta previsional “Mejores Pensiones para Chile”, donde se consideraba el aumento de la PGU, la creación de un seguro social, con una cotización del 6% a cargo del empleador, y la protección del ahorro individual de un 10%. Luego de varias negociaciones, el acuerdo se cerró en que se modificarán los porcentajes dejando un 4% destinado a solidaridad y un 2% dirigido a cuentas individuales. Esta semana el Gobierno debería enviar la propuesta al Congreso para ser revisada en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Reacciones desde el Gobierno Por su parte, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, sostuvo que “esta es una propuesta que vamos a analizar, algunos planteamientos ya se han hecho con anterioridad sobre la materia, y tiene ciertos aspectos positivos como otros también que nos preocupan, y que habría que hacerse cargo”. También recalcó que “lo importante es que se están tratando de buscar soluciones. Se sigue dialogando políticamente y esperamos que la derecha también pueda tomar el mismo espíritu de la conversación que hemos sostenido hoy día con el PPD, a fin de poner sobre la mesa lo central, que es buscar aquello en lo que nos podamos encontrar”. No obstante, se espera la resolución por parte del Ejecutivo luego de esta nueva propuesta presentada esta mañana por parte de la bancada de diputadas y diputados del PPD, para así lograr un acuerdo en común por parte de todos los sectores políticos. Fotografías: Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Diputados y diputadas del Partido por la Democracia presentaron una propuesta en el marco de la reforma al sistema de pensiones, el que consiste en que un 2% del total de las futuras cotizaciones esté dirigida a la seguridad social, es decir, transferencias intergeneracionales, compensaciones por labores de cuidados, maternidad, complemento a la Pensión Garantizada Universal (PGU), entre otras políticas públicas. Por otro lado, plantean que un segundo 2% esté destinado a las cuentas individuales, sumándose así al 10% actual, quedando en un 12%. Por último, un tercer 2% proponen que se destine a un “seguro de longevidad mixto” funcionando como un ahorro heredable, de carácter preferentemente individual y con cargo al empleador. Dicho seguro se activará al momento que las personas cumplan 85 años, asegurando así la mantención del monto de la pensión que a esa época reciba cada pensionado. De esta manera se deberá modificar de manera inmediata la Tabla de Mortalidad utilizada para el cálculo de todas las pensiones en Chile, de los actuales 110 a los 85 años de edad. Sobre esto el diputado del PPD, Raúl Soto señala que “creemos que esta propuesta representa la llave maestra para destrabar la reforma previsional”. Además, comentó que “esto lo hemos conversado tanto con el Gobierno, como con sectores de la oposición, y hemos encontrado una apertura muy importante, una muy buena recepción de ambos lados”. A su vez hizo un llamado a los distintos sectores políticos para zanjar la discusión. “Nuestro llamado es a dejar las trincheras políticas, a dejar la confrontación ideológica, a ponerle pragmatismo y sentido común al debate previsional y a tratar de ceder hasta que duela de ambos lados para tener una reforma, porque lo que no podemos es fracasar y decirles a los chilenos que nuevamente no van a tener reformas y no van a tener mejoras en las pensiones”, señaló el parlamentario. Recordemos que desde el Gobierno habían presentado la propuesta previsional “Mejores Pensiones para Chile”, donde se consideraba el aumento de la PGU, la creación de un seguro social, con una cotización del 6% a cargo del empleador, y la protección del ahorro individual de un 10%. Luego de varias negociaciones, el acuerdo se cerró en que se modificarán los porcentajes dejando un 4% destinado a solidaridad y un 2% dirigido a cuentas individuales. Esta semana el Gobierno debería enviar la propuesta al Congreso para ser revisada en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Reacciones desde el Gobierno Por su parte, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, sostuvo que “esta es una propuesta que vamos a analizar, algunos planteamientos ya se han hecho con anterioridad sobre la materia, y tiene ciertos aspectos positivos como otros también que nos preocupan, y que habría que hacerse cargo”. También recalcó que “lo importante es que se están tratando de buscar soluciones. Se sigue dialogando políticamente y esperamos que la derecha también pueda tomar el mismo espíritu de la conversación que hemos sostenido hoy día con el PPD, a fin de poner sobre la mesa lo central, que es buscar aquello en lo que nos podamos encontrar”. No obstante, se espera la resolución por parte del Ejecutivo luego de esta nueva propuesta presentada esta mañana por parte de la bancada de diputadas y diputados del PPD, para así lograr un acuerdo en común por parte de todos los sectores políticos. Fotografías: Ministerio del Trabajo y Previsión Social