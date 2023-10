611d9c5ced

9b68d7a14f

Nacional Política Tomás de Rementería por viaje a China de Camila Vallejo: “Para Chile es un aporte que vaya” En medio de las críticas por la inclusión de la vocera de Gobierno en la comitiva del Presidente Boric a la potencia asiática, el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, valoró la decisión. “Es una líder internacional”, señaló. Diario UChile Miércoles 4 de octubre 2023 14:26 hrs.

Como un aporte calificó el diputado y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Tomás de Rementería, el que se sumara a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, a la comitiva que acompañara al Presidente Gabriel Boric en su viaje a China que iniciará el próximo 12 de octubre. De hecho desde todos los sectores, incluyendo parlamentarios del Partido Socialista como Leonardo Soto, han cuestionado la presencia de la portavoz de La Moneda, algo que dicen se justifica sólo por ser militante del Partido Comunista chileno. La decisión fue justificada por el canciller Alberto van Klaveren, quien junto con recordar que son seis los ministros que asistirán a la cita en Beijing, sostuvo que “desde el punto de vista de nuestra relación con China eso tiene un valor simbólico importante dado que la ministra Vallejo es la única integrante del comité político del Gobierno que integra esa delegación”. Sobre el punto, el diputado De Rementería subrayó que “los presidentes deciden a quiénes llevan a las giras. Y vemos acá una diferencia significativa porque cuando el Presidente Piñera fue a China llevó a sus hijos a hacer negocios. Acá el Presidente Boric muestra su altura de estadista y lleva a una líder internacional como Camila Vallejo”. El legislador recordó “que Camila Vallejo cuando era dirigenta estudiantil fue reconocida en todo el mundo como una de las líderes mundiales, reconocida por la Revista Times”. A su juicio, “para Chile es un aporte que vaya la ministra Vallejo, tiene una relevancia mundial y es muy respetada en China. A mí me tocó hace un par de meses estar ahí y es muy conocida. Y además es una figura muy relevante del Partido Comunista”. De Rementería agregó que “es un gesto significativo del Presidente hacia que el viaje sea un éxito y no sea un viaje de negocios personal, sino que un viaje para el bienestar de Chile”. El parlamentario puntualizó que “muchas veces han viajado ministros de otras carteras y en este caso, la ministra encargada de las comunicaciones en este caso es importantísimo para el Gobierno, es de máxima relevancia”. Además, precisó que “la invitación es de alto nivel, entonces, que en eso esté la vocera con el Presidente me parece significativo que ella pueda dar la vocería de esta situación y además destaco el liderazgo mundial que tiene Camila Vallejo”. Por último, sostuvo que “hay que ser generosos y entender que lo que necesitamos acá no son objetivos personales, si alguien va de viaje o no va de viaje, si puedo hacer negocios con mi familia o no, sino que lo importante tenga éxito en este viaje a China y pueda traer las inversiones que tanto necesitamos”. Junto a la ministra Vallejo, la comitiva la integrarán también los ministros de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; de Obras Públicas, Jessica López; de Transportes, Juan Carlos Muñoz; de Economía, Nicolás Grau; y de Agricultura, Esteban Valenzuela. Imagen de portada: Agencia ATON

