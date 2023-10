3b8aa4ec87

Cultura “La Casa”: Con originalidad e intimidad, documental retrata los últimos años de Chile Con la producción ejecutiva de Maite Alberdi, la película que ganó el premio al mejor proyecto del Forum en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA), llega a salas chilenas este 5 de octubre. Diario UChile Jueves 5 de octubre 2023 15:05 hrs.

Pequeñas catástrofes domésticas, la crisis social y política, la pandemia y la turbulenta vida del condominio le van dando forma a una historia sorprendente. Cuatro años después de la premiada “Los Reyes”, Bettina Perut e Iván Osnovikoff regresan con un nuevo documental. Se trata de “La Casa”, producción audiovisual que brinda un particular retrato de los últimos años del país desde una mirada íntima y original. El documental, que cuenta con la producción ejecutiva de Maite Alberdi y Alexandra Galvis, ganó el premio al mejor proyecto del Forum en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA), el mayor festival del mundo dentro del género. Fue reconocida como mejor película en desarrollo entre 23 proyectos internacionales. Se estrenará en cines comerciales y salas independientes de Santiago y regiones este 5 de octubre. Distribuye Market Chile. Perut: “Descubrimos que en nuestra casa había una película” En Santiago de Chile se desata una revuelta social y casi al mismo tiempo una pandemia global que obliga al confinamiento. El mundo exterior se cierra y la atención se desplaza hacia el interior de una casa de condominio, descubriendo un universo inesperado. Una perra obsesionada por la comida, un zorzal peleador, una colonia de hormigas, un jardín atiborrado de plantas, dispositivos técnicos y mensajes de voz que fluyen hacia y desde la casa, dan cuenta de una tragicómica vida cotidiana. Pequeñas catástrofes domésticas, la crisis social y política, la pandemia y la turbulenta vida del condominio le van dando forma a esta historia sorprendente. Este es el retrato revelador de un ecosistema, una visión del mundo que da cabida a todas las formas de existencia, para la que una casa es mucho más que el hogar de unos pocos seres humanos. “Iván y yo siempre habíamos vivido en pequeños departamentos y por cosas de la vida y por amor a nuestros perros, hace cuatro años nos cambiamos a una casa en un condominio en las afueras de Santiago. Fue un verdadero shock cultural. De un día para otro éramos responsables de la supervivencia de una comunidad de plantas y del funcionamiento de una red de aparatos técnicos, nuestros perros podían escaparse y protagonizar una tragedia familiar, todas las mañanas nos despertaban los estruendos de un pájaro que luchaba contra su reflejo en la ventana de nuestro baño y ni hablar de la demandante relación con los vecinos a través de activos grupos de WhatsApp. Todo ese proceso de aclimatación se convirtió involuntariamente en una investigación del ecosistema al que habíamos llegado a convivir”, destacó Bettina Perut. “Estábamos en la mitad de este proceso cuando el 18 de octubre de 2019 se desencadenó el estallido social y la ola de violencia que cambió la historia de Chile de los últimos años. El gobierno declaró Estado de Excepción y toque de queda y vivimos un primer período de encierro. Cuando las cosas se comenzaron a normalizar gracias al acuerdo para escribir una nueva Constitución, con Bettina y Pablo Valdés nos preparábamos para el rodaje de una nueva película llamada ‘Animalistas’. Teníamos todo listo para iniciar las grabaciones el 15 de marzo de 2020, pero el 14 el país entró en cuarentena obligatoria por la llegada del Coronavirus”, agregó Iván Osnovikoff. “Fueron tiempos difíciles por el aislamiento estricto y prolongado, por la incertidumbre y porque nos agobiaba no poder trabajar”, remarcó la cineasta. “Un día, buscando una salida, descubrimos que en nuestra casa había una película. Se nos reveló un inesperado universo multidimensional, una visión de mundo que le da espacio a todas las formas de existencia y para las que una casa es mucho más que el hogar de algunos humanos”, añadió. Las verdades de los mensajes de voz “La Casa” brilla por su aguda mirada al entorno, la naturaleza, las mascotas y también los insectos. “Nuestro interés por explorar otras escalas de imagen viene de ‘Welcome to New York’. De ahí en adelante hemos desarrollado un estilo que se caracteriza por una dinámica visual muy amplia y para el rodaje de ‘Animalistas’ ya nos estábamos preparando con nuevos equipos y lentes microscópicos. Así que lo imprevisto de hacer esta película en nuestra casa de alguna manera nos pilló muy preparados. Y como para nosotros el rodaje es la verdadera investigación, nuestros lentes microscópicos fueron claves para entender algo que está en el centro de esta película: que nuestros espacios vitales también son los espacios de otros y que no los poseemos, los cohabitamos”, opinó Osnovikoff. Perut expuso que “Surire” y “Los Reyes”, el retrato les permitió “abordar grandes temas a través de un punto de vista que ponía en juego la centralidad del humano en el mundo. En ‘Los Reyes’ contamos la historia de un skatepark a través de la vida de dos perros, donde las problemáticas de los jóvenes skaters aparecían en sus voces fuera de campo. En ‘La casa’ llevamos ese concepto a otra realidad y encontramos un nuevo dispositivo: los mensajes de voz que se envían a través de los celulares y que en el último tiempo se han hecho cada vez más frecuentes. Y tienen un gran valor: si hubiésemos hecho entrevistas, los testimonios habrían sido afectados por la inhibición que produce la presencia de la cámara, por una tendencia a la actuación. Los mensajes de voz contienen verdades mucho más directas, donde la gente a veces llega y lanza lo primero que piensa. Cuando tomamos la decisión de incluirlos tuvimos un trabajo muy intenso de selección de los mensajes que nos habían ido llegando y nos sorprendió mucho la contundencia, la variedad y la capacidad de ir construyendo una historia paralela a la historia visual”. “La fuerza de esta película radica en la generación de conciencia ecológica sobre la importancia de las conexiones que tenemos con todo: con una casa y la materialidad que la compone, con los animales y las plantas, con los artefactos de los que dependemos pero que también dependen de nosotros, con los flujos de información que entran y salen de los espacios que habitamos. El retrato de nuestro hogar como ecosistema nos permite explorar el mundo social privilegiado de una comunidad de condominio, en un contexto de desigualdad social, crisis política y pandemia. Pero también nos ayuda a compartir una perspectiva que entiende la realidad como una multiplicidad de formas de existencia formando redes de relaciones transformadoras a las que nada escapa”, señaló Osnovikoff. Bettina Perut define la película de la siguiente manera: “esta es la historia de una casa, pero también es la historia de lo que va pasando afuera, en la sociedad en la que está emplazada. Están las vicisitudes domésticas, las dinámicas de condominio, pero también la serie increíble de acontecimientos que sucedieron en Chile y el mundo en los últimos años. Y si se decía que ni siquiera un guionista de Hollywood hubiera podido inventar una historia tan acontecida como la que vivimos los chilenos en los últimos años, bueno la historia de nuestra casa parte incluso con un evento doméstico más increíble que le agrega verdad a esa teoría”. “El público se va a encontrar además con una experiencia audiovisual alucinante, donde lo microscópico y lo macroscópico se van entrelazando y nos van llevando por una historia que tiene mucho humor, con la que se van a sentir identificados y en la que van a aprender a mirar los lugares en los que viven con otros ojos. En tiempos de intolerancia y de crisis, la única salida posible es escucharnos, proceder con diplomacia y aprender a convivir con nuestras respectivas diferencias. Creemos que esta película nos enseña precisamente a eso, a darle espacio a otras voces y a otras miradas”, dijo Osnovikoff. “Siempre nos ha llamado la atención que algunos directores nos han propuesto hacer una película sobre nosotros porque al parecer tenemos una particularidad”, comentó Perut. “No sabemos si lo han hecho en serio o en broma, pero Carolina Ardriazola y José Luis Sepúlveda, y Maite Alberdi, lo han sugerido por ejemplo. A pesar de que casi no aparecemos en cámara, esta película es quizás lo más cerca que vamos a estar de eso, claro que a nuestro modo”, sostuvo. Ficha técnica “La Casa”

Género: Documental.

Duración: 72 minutos.

Dirección: Bettina Perut, Iván Osnovikoff.

Países: Chile, Alemania.

Casa productora: Perut + Osnovikoff.

Producción ejecutiva: Alexandra Galvis, Dirk Manthey (Alemania) y Maite Alberdi.

Dirección de fotografía: Pablo Valdés.

Montaje: Bettina Perut e Iván Osnovikoff.

Post producción de imagen: Daniel Dávila

Post producción de sonido: Roberto Espinoza.

Distribuye: Market Chile. Filmografía Perut y Osnovikoff

“Los Reyes” (documental, 2018)

“Surire” (documental, 2015)

“La Muerte de Pinochet” (documental, 2011)

“Noticias” (documental, 2009)

“Welcome to New York” (documental, 2006)

“El Astuto Mono Pinochet” (documental, 2004)

“Un Hombre Aparte” (documental, 2002)

“Martín Vargas de Chile” (documental, 2000)

