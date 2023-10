Por condena internacional a la ofensiva de Hamás: Estado de Palestina enjuicia “silencio respecto de las prácticas criminales de las fuerzas israelíes”

Organismos internacionales y potencias mundiales han mostrado su apoyo en esta jornada a Israel frente a la serie de ataques adjudicados por la organización palestina Hamás, que desplegó esta mañana una avanzada con cohetes desde la Franja de Gaza.

Según datos entregados por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza y el Ministerio de Sanidad de Israel, la ofensiva de Hamás y la embestida israelí alcanzan hasta las 21:30 horas de este sábado, hora local, más de 480 personas fallecidas y más de 3 mil 145 heridos.

En este escenario, el secretario nacional de las Naciones Unidas, António Guterres, por medio de un comunicado, condenó “en los términos más firmes el ataque de esta mañana de Hamás contra ciudades israelíes cercanas a la Franja de Gaza y en el centro de Israel”. En esa línea, declaró su “profunda preocupación por la población civil”.

“La violencia no puede ofrecer una solución al conflicto. Solo una negociación que conduzca a una solución de dos estados logrará la paz”, afirmó Guterres.

Mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó su “total apoyo a Israel frente a los ataques terroristas de Hamás”. Asimismo, reiteró que “Israel tiene el derecho a defenderse“.

I spoke to my friend President @Isaac_Herzog and conveyed to him my full support to Israel in the face of today’s terrorist attack by Hamas.

I reiterate that Israel has the right to self-defence.

The EU mourns the victims of these senseless attacks and stands by Israel today…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 7, 2023