Nacional Política Salud Despido de funcionarios de la salud: Gremios aseguran que afectará la calidad del sistema público En un punto de prensa en el que participaron dirigentes y diputados, los trabajadores aseguraron que no se están manifestando solo para hacer una reivindicación laboral, sino que también están intentando proteger los derechos de la población. Diario UChile Miércoles 11 de octubre 2023 15:46 hrs.

Este miércoles, diputados de distinto signo político, en conjunto con representantes de trabajadores, se manifestaron en contra del despido de miles funcionarios contratados durante la pandemia, enfatizando en los efectos que esto podría traer al sistema de salud público. En la instancia, el presidente de la Federación de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros (Fenasenf), José Luis Espinoza, afirmó que las manifestaciones protagonizadas por trabajadores de la salud las últimas semanas, no responden a “una reivindicación laboral, sino que a un tema de salud pública de la población, por todo este número de atenciones que se dejan de prestar”. El dirigente detalló que “el cierre de camas son menos hospitalizaciones disponibles para la población. Sesenta camas son tres mil 600 atenciones menos en un año y si hablamos de un solo pabellón son 720 cirugías. Entonces, ¿quién va a dar la respuesta a esto? Es la autoridad, es la ministra de Salud quien tiene que dar respuesta a la población”, dijo. La presidenta de la Confederación Fenats Nacional, Karen Palma, justamente apuntó a la figura de la ministra de Salud, Ximena Aguilera y al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que a su juicio, no han tenido la voluntad de solucionar el problema. “Tenemos directores de servicio en los territorios que han buscado dar una respuesta a la crisis sanitaria que vivimos, pero no así hemos tenido la voluntad de la ministra de Salud y el ministro de Hacienda, de ponerse de acuerdo y entregar una solución nacional frente a lo que significa el cierre de camas, el dejar de prestar algunas atenciones y en disminuirlas en otros casos”. “En tiempo en que la pandemia nos ha dejado esta dificultad que enfrentamos los trabajadores y trabajadoras de la salud, es impensable que se pretenda despedir a 6 mil 300”, planteó. Los trabajadores de la salud además instaron al Gobierno y al Congreso a aumentar los recursos destinados al sector, en el contexto de la discusión de la Ley de Presupuesto 2024. “Ad portas de discutirse el presupuesto nacional, el próximo lunes el presupuesto de salud, creemos necesario que el Gobierno pueda profundizar todos los esfuerzos en llegar con un acuerdo con las organizaciones del sector, para poder propiciar, efectivamente, el fortalecimiento de la salud pública”, señaló Palma. Entre los parlamentarios presentes estuvo la diputada y exmilitante de Revolución Democrática, Consuelo Veloso, quien se sumó al llamado de los dirigentes indicando que el despido de trabajadores no solo los afecta a ellos mismos, sino que también impacta la calidad de salud que reciben las personas. “Quisiera reiterar nuestro llamado al Gobierno a que no hagan oído sordos a la demanda legítima que tienen los funcionarios COVID que son 6 mil 300 familias que se van a quedar sin trabajo, pero además, que se va a perjudicar con esto a miles de chilenos que han podido acceder a mejor salud. No sirve de nada que el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos digan que tenemos un superávit fiscal, cuando las familias chilenas no tienen acceso a la vida digna que merecen”, aseveró. Desde la oposición, en tanto, el diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Celis, cuestionó los dichos del Presidente Boric de la semana pasada, en los que argumentó que no se cuenta con los recursos para mantener a los trabajadores contratados durante la pandemia: “Yo le quiero contestar con lo que él mismo dijo en su discurso, de que el presupuesto de salud para el 2024 va a aumentar en un billón de pesos”. “Presidente, de ese un billón de pesos usted puede sacar 55 mil millones y con eso, usted va a aumentar a seis mil 300 trabajadores que no van a ser personas que van a estar sentadas en los hospitales, sino que van a estar en las urgencias, apurando las listas de espera, en los cuidados paliativos, en las UCIs, es decir, son personas que se necesitan para tener una mejor salud”, afirmó.

