Comienza el III Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional

1) El pilar de oportunidades reúne cuatro categorías: potencial de mercado (PIB nominal, tamaño de la población, PIB per cápita, tasa de crecimiento demográfico, etc.); recursos naturales (reservas de petróleo y gas, superficie de tierras cultivables, reservas minerales, etc.); el desempeño de las cadenas de suministro (infraestructura, contribución del sector industrial al PIB, precios de la electricidad, etc.); y el nivel de desarrollo de la tecnología y la innovación (gastos en investigación y desarrollo, solicitudes de patentes, esperanza de vida escolar, etc.).