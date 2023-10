74990e0e52

e80d51e9a0

Cultura Artistas chilenos se toman la escena en Berlín En la "Casa de la Poesía" de Berlín, el trabajo colaborativo de tres jóvenes ha conjugado la literatura y la música en un espacio donde también conviven exponentes de distintas latitudes dando un carácter multilingüístico a la capital germana. Diario UChile Viernes 20 de octubre 2023 11:47 hrs.

Compartir en

“La Casa de la Poesía de Berlín, nacida en 1991, promueve y apoya todos los ámbitos de la literatura y, especialmente, la poesía, tanto en forma escrita como en combinación con otras artes y medios. Es el lugar donde la poesía contemporánea en su diversidad de formas sube al escenario y se discute”. Así reza en su sitio web este espacio cultural de la capital alemana, donde el poeta y curador chileno Tomás Cohen juega un destacado rol. Como director artístico del proyecto Vocaciones, Cohen reúne a poetas y músicos de diversas latitudes, poniendo un énfasis en la riqueza multicultural y multilingüística del actual Berlín, para retomar la tradición alemana del encuentro y trabajo colaborativo entre poetas y compositores. ¿Cómo se mezclan estas dos artes? El joven músico chileno VíctorPiano (Víctor Gutiérrez Cuiza), señala que “el trabajo realizado desde la Haus für Poesie (Casa de la poesía) de Berlín, curado por Tomás, es muy interesante porque pone énfasis en la mixtura de culturas que habitan Alemania hoy en día. En este caso, somos artistas chilenos, turcos, una compositora colombiana, otra de Corea del Sur, una poeta finlandesa y otra de Tamil Nadu (India)”. VíctorPiano fue contactado por Cohen el año pasado, después que el músico estrenara una obra con la Orquesta Sinfónica de Berlín. Luego vino el encuentro de varios días en el Palacio de Wiepersdorf, Brandenburgo, donde se comenzó a fraguar la colaboración artística entre jóvenes poetas y músicos. Víctor hizo dupla con el poeta -también chileno- Felipe Sáez Riquelme, con quien dieron a luz la obra ANIMITA. Respecto al vínculo con el poeta, Gutiérrez señala: “A mí me asignaron trabajar con Felipe. Fue entretenido y desafiante llegar a la residencia que prepararon para nuestros encuentros porque no nos conocíamos. Pero nos llevamos muy bien rápidamente. Muchos temas en común: la distancia, el viaje, la política chilena, vivir el estallido de lejos. Así que muy pronto encontramos algunas cosas de las que nos interesaba hablar”. Luego, el músico agrega: “Como la obra nos estaba quedando muy chilena en términos del lenguaje que usábamos (frases largas y rápidas, donde si pronuncias las eses o en general intentas pronunciar bien, no llegas a los tiempos requeridos para la canción), decidimos llamar a un colega que también vive aquí en Alemania, el cantante lírico Francisco Huerta”. ¿Qué es ANIMITA? “Creo que Felipe describe muy bien la idea cuando dice que ‘ANIMITA es un poema sobre este mundo y el otro, sobre la historia y sus heridas abiertas, sobre el misterio de estar vivo y muerto simultáneamente’. ANIMITA partió como un poema muy íntimo de algunas reflexiones que tuvimos con Felipe, y a medida que avanzamos con el texto (y avanzaban los días) la dimensión pública -propia de las animitas, que delimitan y ponen un punto en el espacio público- se fue tomando los versos, integrando y abordando la conmemoración de los 50 años del golpe militar”, indica VíctorPiano, quien además de componer la obra, la interpretará con Huerta. Junto a la obra de los artistas chilenos, que es un ciclo de cinco canciones pero pensadas para tocarse todas en conjunto, en la versión del 26 de Octubre del 2023 de Vocaciones, que se realizará en el teatro Heimathafen (Karl-Marx-Straße 141, Berlin), también se presentará un ciclo de canciones creadas por la compositora Sol-i So junto a la poeta Avrina Prabala-Joslin. El proyecto Vocaciones cuenta con la colaboración de la Junge Akademie, la Akademie der Künste Berlin (Academia de las Artes de Berlín), la Fundación Cultural Schloss Wiepersdorf, y el teatro Heimathafen Neukölln. Las siguientes actividades del proyecto Vocaciones serán el 16 de Noviembre en la Akademie Der Kunst, Berlín, y el 21 diciembre, donde se estrenará el trabajo de la compositora Catalina Rueda en colaboración con la poeta Cia Rinne, además del trabajo del compositor Cenk Ergün en colaboración con el poeta Nail Doğan, nuevamente en el teatro Heimathafen Neukölln.

“La Casa de la Poesía de Berlín, nacida en 1991, promueve y apoya todos los ámbitos de la literatura y, especialmente, la poesía, tanto en forma escrita como en combinación con otras artes y medios. Es el lugar donde la poesía contemporánea en su diversidad de formas sube al escenario y se discute”. Así reza en su sitio web este espacio cultural de la capital alemana, donde el poeta y curador chileno Tomás Cohen juega un destacado rol. Como director artístico del proyecto Vocaciones, Cohen reúne a poetas y músicos de diversas latitudes, poniendo un énfasis en la riqueza multicultural y multilingüística del actual Berlín, para retomar la tradición alemana del encuentro y trabajo colaborativo entre poetas y compositores. ¿Cómo se mezclan estas dos artes? El joven músico chileno VíctorPiano (Víctor Gutiérrez Cuiza), señala que “el trabajo realizado desde la Haus für Poesie (Casa de la poesía) de Berlín, curado por Tomás, es muy interesante porque pone énfasis en la mixtura de culturas que habitan Alemania hoy en día. En este caso, somos artistas chilenos, turcos, una compositora colombiana, otra de Corea del Sur, una poeta finlandesa y otra de Tamil Nadu (India)”. VíctorPiano fue contactado por Cohen el año pasado, después que el músico estrenara una obra con la Orquesta Sinfónica de Berlín. Luego vino el encuentro de varios días en el Palacio de Wiepersdorf, Brandenburgo, donde se comenzó a fraguar la colaboración artística entre jóvenes poetas y músicos. Víctor hizo dupla con el poeta -también chileno- Felipe Sáez Riquelme, con quien dieron a luz la obra ANIMITA. Respecto al vínculo con el poeta, Gutiérrez señala: “A mí me asignaron trabajar con Felipe. Fue entretenido y desafiante llegar a la residencia que prepararon para nuestros encuentros porque no nos conocíamos. Pero nos llevamos muy bien rápidamente. Muchos temas en común: la distancia, el viaje, la política chilena, vivir el estallido de lejos. Así que muy pronto encontramos algunas cosas de las que nos interesaba hablar”. Luego, el músico agrega: “Como la obra nos estaba quedando muy chilena en términos del lenguaje que usábamos (frases largas y rápidas, donde si pronuncias las eses o en general intentas pronunciar bien, no llegas a los tiempos requeridos para la canción), decidimos llamar a un colega que también vive aquí en Alemania, el cantante lírico Francisco Huerta”. ¿Qué es ANIMITA? “Creo que Felipe describe muy bien la idea cuando dice que ‘ANIMITA es un poema sobre este mundo y el otro, sobre la historia y sus heridas abiertas, sobre el misterio de estar vivo y muerto simultáneamente’. ANIMITA partió como un poema muy íntimo de algunas reflexiones que tuvimos con Felipe, y a medida que avanzamos con el texto (y avanzaban los días) la dimensión pública -propia de las animitas, que delimitan y ponen un punto en el espacio público- se fue tomando los versos, integrando y abordando la conmemoración de los 50 años del golpe militar”, indica VíctorPiano, quien además de componer la obra, la interpretará con Huerta. Junto a la obra de los artistas chilenos, que es un ciclo de cinco canciones pero pensadas para tocarse todas en conjunto, en la versión del 26 de Octubre del 2023 de Vocaciones, que se realizará en el teatro Heimathafen (Karl-Marx-Straße 141, Berlin), también se presentará un ciclo de canciones creadas por la compositora Sol-i So junto a la poeta Avrina Prabala-Joslin. El proyecto Vocaciones cuenta con la colaboración de la Junge Akademie, la Akademie der Künste Berlin (Academia de las Artes de Berlín), la Fundación Cultural Schloss Wiepersdorf, y el teatro Heimathafen Neukölln. Las siguientes actividades del proyecto Vocaciones serán el 16 de Noviembre en la Akademie Der Kunst, Berlín, y el 21 diciembre, donde se estrenará el trabajo de la compositora Catalina Rueda en colaboración con la poeta Cia Rinne, además del trabajo del compositor Cenk Ergün en colaboración con el poeta Nail Doğan, nuevamente en el teatro Heimathafen Neukölln.