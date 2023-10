74990e0e52

Educación Nicolás Cataldo por situación en Atacama: “No ha fallado el Gobierno, ha fallado el Estado” El ministro de Educación se refirió a la paralización de profesores en la Región de Atacama, quienes han acusado malas condiciones de infraestructura y falta insumos para realizar las clases. Diario UChile Viernes 20 de octubre 2023 9:24 hrs.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la paralización de profesores que se ha estado desarrollando hace más de un mes en la zona. En concreto, los docentes han acusado malas condiciones de infraestructura y la falta insumos para realizar las clases. En conversación con radio Bío Bío, el presidente regional del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Rodríguez, señaló que “con el ministro acordamos una salida para esto, que son las condiciones habilitantes, es que los servicios básicos funcionen plenamente en los establecimiento educacionales y que los materiales e insumos que permiten funcionar tanto en liceo como a escuelas estén. Eso hasta este momento no ha sucedido”. Al respecto, Cataldo sostuvo que en este caso “no ha fallado el gobierno, el que ha fallado ha sido el Estado” y acotó que “este no es un problema de los últimos meses que me ha tocado ejercer a mí como ministro de Educación, tampoco es un problema del último año y medio donde estuvo el ministro Marco Antonio Ávila. Este es un problema que viene más allá del año 2018″. Asimismo, el titular del Mineduc comentó que viajo a la región como subsecretario en 2022 con el fin de “resolver una cuestión tan esencial como que las escuelas tenían emanaciones de gas, lo que generaba peligro para la salud de las personas, profesores y estudiantes en las escuelas. Problema que se resolvió”. “Ninguna de estas soluciones cuando son así de estructurales, considerando que han habido aluviones que han deteriorado mucho la infraestructura escolar, que es cara, que es lenta; se resuelven de un día para otro”, complementó. En cuanto a las acciones del Ejecutivo tras la paralización, el secretario de Estado recalcó que los equipos del ministerio “han estado desplegados con mucha intensidad, no solamente en las últimas semanas, sino que llevamos trabajando bastante tiempo y ha sido complejo obviamente, porque hay un estado de ánimo en la comunidad educativa que no es el mejor, lo que se entiende”. “Hoy tenemos un trabajo intenso con los municipios, con el gobierno regional. Está desplegada la Dirección de Educación Pública y ese equipo de trabajo de profesionales y también del Mineduc lo está encabezando la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, y estamos monitoreando permanente el trabajo”, afirmó. De esta forma, Cataldo indicó que espera que “esta semana podamos salir de este tema y que volvamos a la normalidad lo antes posible”. “No se puede perder ni un día más del que sea necesario para que aseguremos el derecho a la educación y los aprendizajes, porque justamente estamos en contexto de reactivación”. Fuente y foto: ATON Chile.

