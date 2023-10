f0608b0222

Nacional Política Proceso Constituyente Lautaro Carmona: “Vamos a convenir que republicanos no son la mayoría más uno de Chile” El timonel del PC insistió en que la propuesta constitucional profundiza el sistema neoliberal en el país y dijo respetar la decisión de consejeros de Unidad para Chile de oficializar su postura ante el plebiscito una vez entregado el texto. Diario UChile Domingo 29 de octubre 2023 14:16 hrs.

Durante la jornada de este domingo el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, encabezó una actividad en homenaje al octagésimo natalicio del ex timonel de la colectividad, Guillermo Teillier, quien falleció el pasado 29 de agosto tras complicaciones de salud, debido a las secuelas que le causó el denominado “long Covid”. En la instancia, Carmona expresó que “los comunistas hemos reafirmado compromisos, hemos recogido las banderas que legó Guillermo en la lucha por la paz; hemos denunciado en la política intervencionista, carrerista, invasiva de Israel sobre Palestina, reclamamos que Naciones Unidas juegue un papel; levantamos banderas anti imperialistas y solidarias con Cuba, en un momento de cerco inhumano”. Somos parte de quienes vamos caminar todo lo que sea necesario para declarar de qué se trata el proyecto que a todas luces va a terminar presentándose por parte de Consejo Constitucional, que es un proyecto que retrocede más allá del ’80 en lo que son temas vinculados a la profundidad institucional del sistema neoliberal y lo digo en función del Estado subsidiario y del debilitamiento de derechos que debieran estar garantizados para todas y todos”, añadió. Consultado sobre la dilación de la centroizquierda para oficializar su postura de cara al plebiscito, señaló que “hay un tema que nosotros respetamos en forma real y que es que las y los consejeros constitucionales de Unidad para Chile, además de Alihuen Antileo, nos van a presentar como síntesis el trabajo de ellos y creo que va muy en la dirección de no respaldar el proyecto que está surgiendo”. Carmona comentó que “muchas cosas se pueden avanzar, como hemos orientado en esta misma actividad, que es a la construcción de coordinaciones barriales, sindicales, estudiantiles, comunales, entre todas y todos quienes tengamos una mirada de tener por expectativa que este proceso haga avanzar la idea de la profundización democrática y, si no lo hace, tener una actitud de no aceptar un proceso que tiene origen casi exclusivo en las miradas del Partido Republicano, que por importante que sea, por fuerte que haya sido la correlación que conquistaron en el Consejo, vamos a convenir que no son la mayoría más uno de Chile”. En tanto, sobre los dichos de la senadora y líder del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien instó a reevaluar la reforma procesal penal tras sufrir un robo en su vivienda, afirmó que “soy partidario de que se hagan todos los estudios, se conozca al detalle todo para, en primer lugar, profundizar una política preventiva desde el punto de vista de la seguridad pública”. “Creo que es muy débil un aparato de Estado que reacciona en el robo al lugar de Paulina, en ausencia de su familia, siendo ella una figura pública como lo que es, viviendo en un barrio cívico de bastante estabilidad de seguridad. Hay muchas explicaciones que dar, ahora, no le niego el derecho a ella ni a nadie que crea que el camino de la eficacia en este plano de la seguridad está en profundizar medidas legislativas, pero creo que personalmente no debiéramos eludir por qué ocurren estos hechos, qué cosas se pueden prevenir, en qué tienen que profundizar nuestras policías, cuál es el trabajo de inteligencia que podría adelantar y evitar estos hechos”, manifestó. Foto en portada: Agencia Aton

