Cruz Roja llama a detener bombardeos israelíes sobre hospital Al Quds en Gaza

A tres semanas de iniciado el conflicto, la Cruz Roja alertó que el Estado de Israel se encuentra bombardeando de forma deliberada las inmediaciones del Hospital Al Quds en la Franja de Gaza para intimidar al personal médico y obligarlos a evacuar.

El pasado viernes las Fuerzas de Defensa de Israel ampliaron su ofensiva terrestre sobre el enclave palestino con bombardeos constantes -sin precedentes- que han dejado miles de pérdidas humanas.

Desde el inicio de los ataques, el Ministerio de Salud en el enclave a primera hora de este domingo declaraba que más de 8 mil personas han muerto dentro de Gaza.

En ese contexto, la Media Luna Roja Palestina (PRCS) señaló que “las fuerzas de ocupación israelíes están lanzando cohetes deliberada y constantemente cerca del hospital para obligar al personal, a los desplazados y a los pacientes que evacuen el hospital”.

Según la organización humanitaria, Al Quds alberga actualmente a 14 mil personas refugiadas.

⭕️This is Al-Quds Hospital in #Gaza, It is sheltering 14,000 displaced individuals who sought refuge here for safety, but the Israeli occupation forces threaten them with bombings and demand evacuation. We stand with you and will not abandoned.#Gaza_Genicide #GazaUnderaAttack… pic.twitter.com/cxpVBLZfCv

— PRCS (@PalestineRCS) October 30, 2023