7ed924a645

b110159c4c

Economía Internacional Nacional Política Cumbre Gabriel Boric – Joe Biden enfatiza en “valores compartidos” y en trabajo conjunto para hacer “crecer las economías” Los mandatarios conversaron sobre el fortalecimiento del Tratado de Libre Comercio, la protección de los océanos, el conflicto entre Palestina e Israel y la transición energética verde, entre otros temas. Jocelyn Jara Jueves 2 de noviembre 2023 20:22 hrs.

Compartir en

Esta tarde, el Presidente Gabriel Boric fue recibido por su homólogo, Joe Biden, en la Casa Blanca, donde conversaron sobre el fortalecimiento del Tratado de Libre Comercio, la protección de los océanos, el conflicto entre Palestina e Israel y la transición energética verde, entre otros temas. Tras la reunión, el Jefe de Estado chileno afirmó que “no me cabe ninguna duda que estas conversaciones cara a cara sirven no solamente para mejorar, sino profundizar nuestras relaciones, compartir visiones sobre el devenir del mundo”. “Con el presidente Biden compartimos, pese a las dificultades, que si mantenemos principios firmes como el respeto a los derechos humanos, el futuro del mundo y la lucha contra la crisis climática que nosotros mismos como seres humanos hemos provocado, el futuro del mundo puede ser auspicioso, y ese optimismo irreductible es algo que no nos van a quitar. Por lo tanto, estoy contento de esta reunión, creo que ha sido muy provechosa para ambos y vamos a seguir trabajando en los temas que nos hemos comprometido”, declaró. Por su parte, el presidente norteamaricano, Joe Biden, aseguró que juntos harán “crecer las economías del hemisferio, desde abajo hacia arriba y desde el centro hacia afuera”. Foro de Inversión Responsable de la Alianza de las Américas-BID En el marco de su visita a Estados Unidos, el Presidente Boric además participó del Foro de Inversión Responsable de la Alianza de las Américas-BID, junto a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el de Ecuador, Guillermo Lasso, donde dialogaron en torno a temas como proyectos de infraestructura de alto nivel, así como también abordaron la profundización de la integración económica en América Latina y el Caribe, entre otros aspectos. Sobre esto, el mandatario aseguró que “desde Chile, vinimos a decir con mucha convicción que estamos por el multilateralismo, que estamos por un comercio justo, que queremos avanzar y que esto se traduzca en mejoras concretas para la calidad de vida de nuestros pueblos que fueron muy golpeados por tanto la pandemia, como por los eventos internacionales que suceden, y en los cuales no tenemos injerencia en su desarrollo, más allá de exigir el respeto al derecho internacional”. Además, hizo un llamado “a confiar en nuestros países” y afirmó que “Chile es un país estable que respeta las reglas, en donde hemos enfrentado procesos de cambio pero siempre respetando los acuerdos a los que nos hemos voluntariamente sometido. Por lo tanto, pueden tener la certeza de que invertir en Chile, desde esa perspectiva, otorga justamente certidumbres”. Por otro lado, Boric sostuvo que “tenemos muchas posibilidades, y esas posibilidades sólo las vamos a poder desarrollar si es que trabajamos juntos, y ahí el rol de articulador que juega el BID es importante. Si esas oportunidades no se aprovechan, las aprovechan otros, nosotros somos países que, me imagino los tres, pero hablo en particular por el mío, que en escenarios de polarización optamos por un comercio abierto, tenemos la red de tratados de libre comercio más amplias del mundo”. Imagen de portada: Presidencia de la República

Esta tarde, el Presidente Gabriel Boric fue recibido por su homólogo, Joe Biden, en la Casa Blanca, donde conversaron sobre el fortalecimiento del Tratado de Libre Comercio, la protección de los océanos, el conflicto entre Palestina e Israel y la transición energética verde, entre otros temas. Tras la reunión, el Jefe de Estado chileno afirmó que “no me cabe ninguna duda que estas conversaciones cara a cara sirven no solamente para mejorar, sino profundizar nuestras relaciones, compartir visiones sobre el devenir del mundo”. “Con el presidente Biden compartimos, pese a las dificultades, que si mantenemos principios firmes como el respeto a los derechos humanos, el futuro del mundo y la lucha contra la crisis climática que nosotros mismos como seres humanos hemos provocado, el futuro del mundo puede ser auspicioso, y ese optimismo irreductible es algo que no nos van a quitar. Por lo tanto, estoy contento de esta reunión, creo que ha sido muy provechosa para ambos y vamos a seguir trabajando en los temas que nos hemos comprometido”, declaró. Por su parte, el presidente norteamaricano, Joe Biden, aseguró que juntos harán “crecer las economías del hemisferio, desde abajo hacia arriba y desde el centro hacia afuera”. Foro de Inversión Responsable de la Alianza de las Américas-BID En el marco de su visita a Estados Unidos, el Presidente Boric además participó del Foro de Inversión Responsable de la Alianza de las Américas-BID, junto a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el de Ecuador, Guillermo Lasso, donde dialogaron en torno a temas como proyectos de infraestructura de alto nivel, así como también abordaron la profundización de la integración económica en América Latina y el Caribe, entre otros aspectos. Sobre esto, el mandatario aseguró que “desde Chile, vinimos a decir con mucha convicción que estamos por el multilateralismo, que estamos por un comercio justo, que queremos avanzar y que esto se traduzca en mejoras concretas para la calidad de vida de nuestros pueblos que fueron muy golpeados por tanto la pandemia, como por los eventos internacionales que suceden, y en los cuales no tenemos injerencia en su desarrollo, más allá de exigir el respeto al derecho internacional”. Además, hizo un llamado “a confiar en nuestros países” y afirmó que “Chile es un país estable que respeta las reglas, en donde hemos enfrentado procesos de cambio pero siempre respetando los acuerdos a los que nos hemos voluntariamente sometido. Por lo tanto, pueden tener la certeza de que invertir en Chile, desde esa perspectiva, otorga justamente certidumbres”. Por otro lado, Boric sostuvo que “tenemos muchas posibilidades, y esas posibilidades sólo las vamos a poder desarrollar si es que trabajamos juntos, y ahí el rol de articulador que juega el BID es importante. Si esas oportunidades no se aprovechan, las aprovechan otros, nosotros somos países que, me imagino los tres, pero hablo en particular por el mío, que en escenarios de polarización optamos por un comercio abierto, tenemos la red de tratados de libre comercio más amplias del mundo”. Imagen de portada: Presidencia de la República