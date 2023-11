04a96a3d97

ce3a3f53e7

Género Nacional Sistema Nacional e Integral de Cuidados: Gobierno compromete 40 centros de cuidado al fin de su gestión Con el Presupuesto 2024 el Ejecutivo pretende aumentar un 25% de los recursos para esta labor (más de $94 mil millones). El Presidente Gabriel Boric destacó que hoy éstas necesidades "las cubren las mujeres (...) a costa de pobreza y soledad". Joana Carvalho Lunes 6 de noviembre 2023 13:18 hrs.

Compartir en

“Ustedes, mujeres cuidadoras, no tienen que agradecernos. Nosotros tenemos mucho que agradecerles”, dijo el Presidente Gabriel Boric en el acto en que el Gobierno entregó las Bases del Sistema Nacional e Integral de Cuidados. Encuentro que encabezó el Jefe de Estado junto a las ministras de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, y de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. El Presidente Boric subrayó que las labores de cuidado han sido invisibilizados por muchos años. “Como se hace a puertas adentro y no se remunera, durante mucho tiempo pareció que no existían”, lamentó. En ese sentido, destacó que es a las cuidadoras a quienes “la sociedad entera le debe agradecimiento y el Gobierno lo que hace en esto es cumplir con su tarea, con su labor”. El Mandatario anunció que en mayo del próximo año comenzará a funcionar un Centro de Cuidados en Melipeuco (Región de La Araucanía) y al final con su administración el Gobierno se compromete a completar “por lo menos 40” de éstos, “sumando los esfuerzo del Mideso, el Minvu, los municipios y de las organizaciones sociales que han levantado estos temas”. “Las personas cuidadoras no son un fenómenos nuevo, han estado ahí desde siempre. En el mundo machista que vivimos hay cosas que cuesta ver, siempre cuento que cuando era chico decía que mi mamá no trabajaba y ahora pienso en cuando a mi hermano chico le dio cáncer, en Punta Arenas no había tratamiento y la que se tuvo que ir a Santiago con él fue mi mamá. Dormía en el hospital todas las noches”, manifestó el Presidente. Asimismo, el Jefe de Estado problematizó que “las necesidades de cuidado hoy las cubren las mujeres, y por cubrirlas son las mujeres más pobres, es de un absurdo brutal”. “Quiero que seamos consientes como sociedad que se de esa pega se han hecho cargo las mujeres de nuestra patria a costa de pobreza y soledad. Eso no puede seguir pasando, no quiero que cometamos el error de romantizar ese sacrificio”, declaró. El Presidente reiteró las palabras de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien sostuvo que las labores de cuidado no remuneradas representan a casi el 25% del PIB (producto interno bruto). “Son cifras muy abstractas, pero es un locura. Cada punto del PIB son 2 mil 800 millones de dólares, imagínense la cantidad que plata que ustedes mueven en la realidad y si eso se valorara como corresponde”, dijo. Boric enfatizó que el Sistema Nacional e Integral de Cuidados y el apoyo estatal a las personas cuidadoras deben prevalecer como una política de Estado. “No queremos que cuando se acabe nuestro Gobierno, sea cual sea la administración que venga, esto se pare por cuestiones de diferencias ideológicas o políticas. El Sistema Nacional e Integral de Cuidados del cual nosotros estamos poniendo los cimientos, porque se tiene que ir fortaleciendo cada vez más, tiene que continuarse indiferente de los vaivenes de la política”, afirmó. ¿Qué ofrece en su primera etapa el Sistema Nacional e Integral de Cuidados? Con el Presupuesto 2024 el Gobierno pretende aumentar en un 25% de los recursos para cuidados (más de $94 mil millones), lo cual busca fortalecer la oferta existente y crear nueva oferta. La inversión estará distribuida en las siguientes entidades y servicios: SENAMA Aumento de subsidio para la mejora de la gestión en 20 Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM),lo que beneficiarán a 1.172 personas.

2 nuevos Condominios de Viviendas Tuteladas para personas mayores en Limache y Gorbea. Además, contrataremos profesionales TENS en los 61 Condominios, para proporcionar asistencia de cuidado a 1.197 personas mayores.

500 cupos adicionales en ELEAM privados sin fines de lucro para trasladar a personas mayores hospitalizadas con alta médica y egreso hospitalario, que será complementado con un aporte de FONASA, otorgándoles un espacio de cuidado y descomprimiendo la red pública de salud del país.

Un aumento del 38% en recursos destinados a Cuidados Domiciliarios, avanzando en 15 nuevas comunas en 2024, incidiendo en mejoras en su gestión.

20 nuevos Centros Diurnos Comunitarios llegando a un total de 184 comunas del país. SENADIS Se llegará a 7 nuevas regiones con Residencias para Adultos con Discapacidad, abarcando con esto todas las regiones del país.

M$2.279.711 para servicios de apoyo y adaptaciones para el Tránsito a la Vida

Independiente, para personas entre 18 y 59 años, con discapacidad y dependencia, cubriendo una población de 1.495 beneficiarios a través de un promedio de 140 convenios con instituciones. Red Local de Apoyos y Cuidados Este 2024 el Gobierno buscará concretas el mayor aumento en la historia del programa Red Local de Apoyos y Cuidados a nivel territorial, alcanzando 46 nuevas comunas. Nueva oferta Centros Comunitarios de Cuidados: se pondrán en funcionamiento 40 nuevos centros con el presupuesto 2024. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia en colaboración con el Ministerio de Vivienda incorporan esta nueva oferta pública, destinada principalmente a las personas que cuidan, acercando a las comunidades la provisión de servicios públicos atención directa en los hogares (visitas domiciliarias), grupos de apoyo, autocuidado y recreación, cuidados a niños, niñas, adolescentes y personas dependientes, espacios para promover la participación, junto a descongestionar la carga de otras instituciones a nivel local, como los cesfam, municipios, etc, al ser espacios que promueven la autonomía, participación activa, la generación de lazos para combatir la soledad, que son claves para la salud física y mental, como para la prevención de la dependencia. La comuna de Lo Espejo contará con uno de ellos.

“Ustedes, mujeres cuidadoras, no tienen que agradecernos. Nosotros tenemos mucho que agradecerles”, dijo el Presidente Gabriel Boric en el acto en que el Gobierno entregó las Bases del Sistema Nacional e Integral de Cuidados. Encuentro que encabezó el Jefe de Estado junto a las ministras de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, y de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. El Presidente Boric subrayó que las labores de cuidado han sido invisibilizados por muchos años. “Como se hace a puertas adentro y no se remunera, durante mucho tiempo pareció que no existían”, lamentó. En ese sentido, destacó que es a las cuidadoras a quienes “la sociedad entera le debe agradecimiento y el Gobierno lo que hace en esto es cumplir con su tarea, con su labor”. El Mandatario anunció que en mayo del próximo año comenzará a funcionar un Centro de Cuidados en Melipeuco (Región de La Araucanía) y al final con su administración el Gobierno se compromete a completar “por lo menos 40” de éstos, “sumando los esfuerzo del Mideso, el Minvu, los municipios y de las organizaciones sociales que han levantado estos temas”. “Las personas cuidadoras no son un fenómenos nuevo, han estado ahí desde siempre. En el mundo machista que vivimos hay cosas que cuesta ver, siempre cuento que cuando era chico decía que mi mamá no trabajaba y ahora pienso en cuando a mi hermano chico le dio cáncer, en Punta Arenas no había tratamiento y la que se tuvo que ir a Santiago con él fue mi mamá. Dormía en el hospital todas las noches”, manifestó el Presidente. Asimismo, el Jefe de Estado problematizó que “las necesidades de cuidado hoy las cubren las mujeres, y por cubrirlas son las mujeres más pobres, es de un absurdo brutal”. “Quiero que seamos consientes como sociedad que se de esa pega se han hecho cargo las mujeres de nuestra patria a costa de pobreza y soledad. Eso no puede seguir pasando, no quiero que cometamos el error de romantizar ese sacrificio”, declaró. El Presidente reiteró las palabras de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien sostuvo que las labores de cuidado no remuneradas representan a casi el 25% del PIB (producto interno bruto). “Son cifras muy abstractas, pero es un locura. Cada punto del PIB son 2 mil 800 millones de dólares, imagínense la cantidad que plata que ustedes mueven en la realidad y si eso se valorara como corresponde”, dijo. Boric enfatizó que el Sistema Nacional e Integral de Cuidados y el apoyo estatal a las personas cuidadoras deben prevalecer como una política de Estado. “No queremos que cuando se acabe nuestro Gobierno, sea cual sea la administración que venga, esto se pare por cuestiones de diferencias ideológicas o políticas. El Sistema Nacional e Integral de Cuidados del cual nosotros estamos poniendo los cimientos, porque se tiene que ir fortaleciendo cada vez más, tiene que continuarse indiferente de los vaivenes de la política”, afirmó. ¿Qué ofrece en su primera etapa el Sistema Nacional e Integral de Cuidados? Con el Presupuesto 2024 el Gobierno pretende aumentar en un 25% de los recursos para cuidados (más de $94 mil millones), lo cual busca fortalecer la oferta existente y crear nueva oferta. La inversión estará distribuida en las siguientes entidades y servicios: SENAMA Aumento de subsidio para la mejora de la gestión en 20 Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM),lo que beneficiarán a 1.172 personas.

2 nuevos Condominios de Viviendas Tuteladas para personas mayores en Limache y Gorbea. Además, contrataremos profesionales TENS en los 61 Condominios, para proporcionar asistencia de cuidado a 1.197 personas mayores.

500 cupos adicionales en ELEAM privados sin fines de lucro para trasladar a personas mayores hospitalizadas con alta médica y egreso hospitalario, que será complementado con un aporte de FONASA, otorgándoles un espacio de cuidado y descomprimiendo la red pública de salud del país.

Un aumento del 38% en recursos destinados a Cuidados Domiciliarios, avanzando en 15 nuevas comunas en 2024, incidiendo en mejoras en su gestión.

20 nuevos Centros Diurnos Comunitarios llegando a un total de 184 comunas del país. SENADIS Se llegará a 7 nuevas regiones con Residencias para Adultos con Discapacidad, abarcando con esto todas las regiones del país.

M$2.279.711 para servicios de apoyo y adaptaciones para el Tránsito a la Vida

Independiente, para personas entre 18 y 59 años, con discapacidad y dependencia, cubriendo una población de 1.495 beneficiarios a través de un promedio de 140 convenios con instituciones. Red Local de Apoyos y Cuidados Este 2024 el Gobierno buscará concretas el mayor aumento en la historia del programa Red Local de Apoyos y Cuidados a nivel territorial, alcanzando 46 nuevas comunas. Nueva oferta Centros Comunitarios de Cuidados: se pondrán en funcionamiento 40 nuevos centros con el presupuesto 2024. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia en colaboración con el Ministerio de Vivienda incorporan esta nueva oferta pública, destinada principalmente a las personas que cuidan, acercando a las comunidades la provisión de servicios públicos atención directa en los hogares (visitas domiciliarias), grupos de apoyo, autocuidado y recreación, cuidados a niños, niñas, adolescentes y personas dependientes, espacios para promover la participación, junto a descongestionar la carga de otras instituciones a nivel local, como los cesfam, municipios, etc, al ser espacios que promueven la autonomía, participación activa, la generación de lazos para combatir la soledad, que son claves para la salud física y mental, como para la prevención de la dependencia. La comuna de Lo Espejo contará con uno de ellos.