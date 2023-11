0741e5a4a2

b8f22f5e64

Salud Hospital Clínico de la Universidad de Chile ingresa a la red pública de salud El Presidente Boric relevó la importancia del carácter público de la entidad. Y la Rectora de la U. de Chile, Rosa Devés, destacó que "la atención médica digna es una exigencia ética para el Estado que no puede depender de las reglas del mercado". Joana Carvalho Jueves 9 de noviembre 2023 15:08 hrs.

Compartir en

El Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de promulgación de la ley que ingresa el Hospital Clínico de la Universidad de Chile a la red pública de salud nacional. A principios de octubre, en una histórica votación, el Senado aprobó por unanimidad el informe de la comisión mixta que permite que el proyecto que articula al Hospital Clínico de la Universidad de Chile Dr. José Joaquín Aguirre (HCUCh) con el sistema nacional de servicios de salud se convierta en ley. De esta forma, la iniciativa que busca retomar la relación que unió a este centro asistencial docente con el sistema público hoy pasó a ser Ley de la República. En el encuentro, el Jefe de Estado Gabriel Boric, valoró que el “Hospital JJ Aguirre, que tanto ha aportado a la salud, al conocimiento, a la formación de especialistas para nuestra patria hoy este fortaleciendo de manera definitiva su vínculo con la red pública de salud”. Así, el Mandatario recordó que este era uno de los compromisos del Gobierno. “Hoy estamos cumpliendo”, declaró. El Presidente destacó la transversalidad parlamentaria con la que se aprobó esta ley, lo cual se vio reflejado en la asistencia de diputados y senadores de distintos colores políticos al acto en Independencia. “Esto da cuenta de la importancia de este proyecto. Agradezco a los parlamentarios aquí presentes por cómo se la jugaron, pero me gustaría en particular, porque me tocó verlo, reconocer la pega que hizo Karol Cariola en esto”, manifestó. No obstante, Boric comentó lo difícil que fue el reconocimiento del carácter público del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y relevó la importancia de aquello dado el “enorme aporte a la docencia universitaria, a la formación de especialistas y a la investigación durante sus 71 años de historia” del centro de salud. “Por mucho tiempo, este hospital se sometió de manera injusta a una mortalidad de autofinanciamiento como si se tratara de una institución privada más, en esa lógica terrible de empujar a lo estatal a convertirlo, en la practica, en instituciones privadas”, enfatizó el Presidente. Por su lado, la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, expresó su gran alegría “por participar en esta ceremonia que representa un logro tan sustantivo como esperado para el Hospital Clínico, la Universidad de Chile y la salud pública”. “Cuando queremos dar cuenta del carácter único de nuestra institución forjada a lo largo de sus 181 años, incluimos siempre entre nuestras referencias, su aporte (el del HCUCh) al sistema nacional de salud y la calidad de la medicina chilena. En ese marco, el Hospital Clínico representa de manera ejemplar a una universidad que tiene por misión responder a los requerimientos de la nación”, afirmó. Por otro lado, la Rectora expuso que desde las reformas neoliberales se ha señalado que “debe existir libertad de elección en la provisión de los derechos sociales, pero sabemos que en un país altamente desigual esa libertad de elección está mediada por la capacidad de pago de las personas“. “La atención médica oportuna, igualitaria y digna es una exigencia ética para el Estado y no puede estar entregada a las reglas del mercado”, subrayó Devés. ¿Qué establece la ley? La iniciativa fortalece la articulación del Hospital Clínico con la red pública de salud, ratificando su naturaleza académica y pertenencia a la estructura de la Universidad de Chile, pero a la vez facilita y permite un trabajo mucho más estrecho con la red de salud, reconociéndolo como un Hospital Universitario Público. Entre los aspectos que destacan de esta iniciativa se encuentran: Los convenios entre el Hospital Clínico con la red asistencial tendrán por objetivo que el establecimiento tome a su cargo una parte de la población beneficiaria del Servicio de Salud Metropolitano Norte, lo que corresponde a las comunas de Recoleta, Independencia, Conchalí, Huechuraba, Quilicura, Lampa, Tiltil y Colina. También Renca, de manera excepcional.

El Hospital Clínico recibirá las derivaciones de la atención primaria y ejecutará prestaciones de alta complejidad.

El convenio con el Hospital Clínico propenderá a la ampliación de los cupos de formación de especialistas en el país para ser destinados a regiones, por ejemplo, en geriatría.

Los mecanismos de pago del Hospital Clínico serán los mismos que los hospitales de la red asistencial de los servicios de salud, esto es bajo el criterio de pago por Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD), según la prestación y la condición en que se entregue.

Los valores de las prestaciones de alta complejidad se fijarán de mutuo acuerdo entre el Hospital Clínico y la red asistencial del Ministerio de Salud.

El Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de promulgación de la ley que ingresa el Hospital Clínico de la Universidad de Chile a la red pública de salud nacional. A principios de octubre, en una histórica votación, el Senado aprobó por unanimidad el informe de la comisión mixta que permite que el proyecto que articula al Hospital Clínico de la Universidad de Chile Dr. José Joaquín Aguirre (HCUCh) con el sistema nacional de servicios de salud se convierta en ley. De esta forma, la iniciativa que busca retomar la relación que unió a este centro asistencial docente con el sistema público hoy pasó a ser Ley de la República. En el encuentro, el Jefe de Estado Gabriel Boric, valoró que el “Hospital JJ Aguirre, que tanto ha aportado a la salud, al conocimiento, a la formación de especialistas para nuestra patria hoy este fortaleciendo de manera definitiva su vínculo con la red pública de salud”. Así, el Mandatario recordó que este era uno de los compromisos del Gobierno. “Hoy estamos cumpliendo”, declaró. El Presidente destacó la transversalidad parlamentaria con la que se aprobó esta ley, lo cual se vio reflejado en la asistencia de diputados y senadores de distintos colores políticos al acto en Independencia. “Esto da cuenta de la importancia de este proyecto. Agradezco a los parlamentarios aquí presentes por cómo se la jugaron, pero me gustaría en particular, porque me tocó verlo, reconocer la pega que hizo Karol Cariola en esto”, manifestó. No obstante, Boric comentó lo difícil que fue el reconocimiento del carácter público del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y relevó la importancia de aquello dado el “enorme aporte a la docencia universitaria, a la formación de especialistas y a la investigación durante sus 71 años de historia” del centro de salud. “Por mucho tiempo, este hospital se sometió de manera injusta a una mortalidad de autofinanciamiento como si se tratara de una institución privada más, en esa lógica terrible de empujar a lo estatal a convertirlo, en la practica, en instituciones privadas”, enfatizó el Presidente. Por su lado, la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, expresó su gran alegría “por participar en esta ceremonia que representa un logro tan sustantivo como esperado para el Hospital Clínico, la Universidad de Chile y la salud pública”. “Cuando queremos dar cuenta del carácter único de nuestra institución forjada a lo largo de sus 181 años, incluimos siempre entre nuestras referencias, su aporte (el del HCUCh) al sistema nacional de salud y la calidad de la medicina chilena. En ese marco, el Hospital Clínico representa de manera ejemplar a una universidad que tiene por misión responder a los requerimientos de la nación”, afirmó. Por otro lado, la Rectora expuso que desde las reformas neoliberales se ha señalado que “debe existir libertad de elección en la provisión de los derechos sociales, pero sabemos que en un país altamente desigual esa libertad de elección está mediada por la capacidad de pago de las personas“. “La atención médica oportuna, igualitaria y digna es una exigencia ética para el Estado y no puede estar entregada a las reglas del mercado”, subrayó Devés. ¿Qué establece la ley? La iniciativa fortalece la articulación del Hospital Clínico con la red pública de salud, ratificando su naturaleza académica y pertenencia a la estructura de la Universidad de Chile, pero a la vez facilita y permite un trabajo mucho más estrecho con la red de salud, reconociéndolo como un Hospital Universitario Público. Entre los aspectos que destacan de esta iniciativa se encuentran: Los convenios entre el Hospital Clínico con la red asistencial tendrán por objetivo que el establecimiento tome a su cargo una parte de la población beneficiaria del Servicio de Salud Metropolitano Norte, lo que corresponde a las comunas de Recoleta, Independencia, Conchalí, Huechuraba, Quilicura, Lampa, Tiltil y Colina. También Renca, de manera excepcional.

El Hospital Clínico recibirá las derivaciones de la atención primaria y ejecutará prestaciones de alta complejidad.

El convenio con el Hospital Clínico propenderá a la ampliación de los cupos de formación de especialistas en el país para ser destinados a regiones, por ejemplo, en geriatría.

Los mecanismos de pago del Hospital Clínico serán los mismos que los hospitales de la red asistencial de los servicios de salud, esto es bajo el criterio de pago por Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD), según la prestación y la condición en que se entregue.

Los valores de las prestaciones de alta complejidad se fijarán de mutuo acuerdo entre el Hospital Clínico y la red asistencial del Ministerio de Salud.