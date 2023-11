500286a1cb

Proceso Constituyente Beatriz Hevia: “Espero que el Gobierno dé cuenta de su espíritu de colaborar con el proceso constitucional” La expresidenta del Consejo Constitucional cuestionó que el Ejecutivo no haya licitado las impresiones de la nueva Carta Magna con anterioridad. Además, instó a que las "voces" que informen a la ciudadanía lo hagan "de manera objetiva y completa". Diario UChile Martes 14 de noviembre 2023 17:00 hrs.

En el marco del inicio de las campañas de cara al plebiscito del 17 de diciembre la expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, se refirió a las posturas disidentes al interior del Partido Repúblico sobre la nueva propuesta de Carta Magna. Además, interpeló al Gobierno respecto a la demora en la distribución de los textos a la ciudadanía. La abogada de la Universidad de Los Andes sostuvo que “será el tiempo el que decida qué pasa si gana el ‘En contra’ el 17 de diciembre”, pero de ganar esa alternativa “pueden haber otros mecanismos para avanzar en la discusión constitucional”. Respecto a las posturas disidentes al interior del Partido Republicano (PR) luego de que figuras importantes para el colectivo como José Manuel “Rojo” Edwards y Johannes Kaiser, oficializaran que votarán “En contra” de la nueva Constitución, la exconsejera subrayó que “lo importante es que gran parte de la derecha y el centro está por el ‘A favor’ el 17 de diciembre”. “El Partido Republicano ha señalado con claridad que va por el ‘A favor’ en el proceso constitucional, igual que otros partido como la UDI, Renovación Nacional, Demócratas, Amarillos. Por tanto, da cuenta de una transversalidad de esta alternativa de cara al plebiscito”, declaró Hevia. Por otro lado, la abogada hizo un llamado al Gobierno a “poner los textos a disposición de la ciudadanía”. “El texto final se entregó el 30 de octubre, las licitaciones se podían haber hecho con tiempo. Por ello, yo espero que ojalá esta semana el texto llegue a todo Chile. Yo sé que en Paseo Ahumada se puede comprar en distintos kioscos, pero esa no es la realidad de todos los chilenos, en la Región de Los Lagos no está en los kioscos, no está en las calles. Los chilenos necesitan acceder urgente al texto constitucional para formarse su propio criterio”, expresó. “Yo espero que el Gobierno de cuenta de su espíritu de colaborar con el proceso constitucional y que la ciudadanía pueda informarse de manera oportuna. Si los hechos muestran otra cosa habrá que ir evaluando con el pasar de los días, pero creo que todavía tienen la oportunidad de dejar en cuenta que están por informar a la ciudadanía”, afirmó la exconsejera. La expresidenta del Consejo Constitucional acusó que “hay voces que leen artículos de manera parcial o que ignoran normas que los complementan”. Si bien, valoró que se de a conocer el texto a la ciudadanía, pero enfatizó que esto “tiene que ser de una manera objetiva y completa”. “Yo creo, habiendo leído, revisado y estudiado el texto, que es un buen texto constitucional que mira al futuro de Chile haciéndose cargo de los dolores de hoy y puede cerrar de buena forma el capítulo constitucional”, manifestó.

