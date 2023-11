c0bc480dc9

ceec3b1940

Nacional Política Proceso Constituyente Con la alcaldesa Leitao (DC) como vocera: oficialismo despliega campaña “Chile En Contra” El comando presentó un jingle "cumbiero" y presentó a las vocerías que buscarán explicar que no hay contenidos en beneficio de la ciudadanía de cara al plebiscito. En tanto, el CNTV sorteó el orden de apariciones en la Franja Televisiva. Bárbara Paillal Lunes 13 de noviembre 2023 20:54 hrs.

Compartir en

Con la presentación del jingle “cumbiero” de la campaña, el comando de “Chile En Contra” inició su despliegue oficial de cara al plebiscito constitucional del 17 de diciembre. En un punto de prensa desde el Parque Quintanormal, los partidos oficialistas agrupados, presentaron además a las y los voceros que explicarán a la ciudadanía porqué rechazar el borrador constitucional. Tal como había trascendido mediáticamente, la principal figura de este despliegue a nivel territorial, y también se espera a nivel televisivo, será la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, militante de la Democracia Cristiana (DC). Con su participación, se espera “sensibilizar” la postura al texto a sectores más alejados de este proceso. Junto a Leitao además se desplegarán el exvicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle, y los abogados y ex miembros de la Comisión de Expertos, Gabriel Osorio (PS) y Antonia Rivas (CS), cuyos roles serán técnicos. En su primera vocería oficial, la alcaldesa Leitao afirmó que le hablarán “a aquellos que están pensando, a los que tienen dudas, a los que no saben a qué texto se están enfrentando y nosotros tenemos que mostrárselo y decirle que este texto los y las perjudica”. Consultada por cómo compatibilizará su rol como alcaldesa, la edil de Peñalolén aseguró que solicitó un permiso sin goce de sueldo, tomando los resguardos para no mezclar ninguna de sus funciones como indica Contraloría. “Por eso estoy acá, llegué en el metro y soy una ciudadana como todos hoy día“, afirmó. Por su parte, la ex comisionada Rivas afirmó que “esta es una Constitución que no nos merecemos como país, llena de letra chica, que no termina con los abusos, que nos perjudica (…) Queremos hacer pedagogía, explicarle a la ciudadanía por qué éste es un mal texto”. “La derecha va a hacer campaña con sloganes, solo con titulares, acá no hay contenido que beneficie a la ciudadanía, y además es una Constitución que nos restrige en nuestros derechos como mujeres, que pone en riesgo la Ley en tres causales, la facultad de no discriminar, constitucionalmente ahora se podría permitir discriminar, están en riesgo los trabajadores, nuestro derecho”, añadió. En tanto, el comisionado Gabriel Osorio aseguró que esta es una campaña que “tiene a la transversalidad, que incluye a todos los chilenos y chilenas, que no divide, que no distingue entre verdaderos o falsos chilenos, sino que esta campaña tiene por objeto fundamental mostrar los riesgos e incertidumbre que genera un texto constitucional que no es de consenso”. El abogado señaló además que -desde su perspectiva- “este es un texto que produce incertidumbre jurídica, además de estar construido muy mal técnicamente y que pone en riesgo la estabilidad de nuestras instituciones durante los próximos años”. Más temprano, además, desde la sociedad civil también realizaron un pronunciamiento. En un banderazo desde Plaza Baquedano, organizaciones civiles, de mujeres, sindicales, colegios profesionales, estudiantes, de defensa de los DD.HH. abogaron por inclinarse por rechazar el texto. Uno de los voceros, desde las organizaciones, Arturo Barrientos, relevó que su preocupación recae hoy en la disminución en los derechos sociales. “No queremos el programa de gobierno de republicanos, no queremos que nos vendan humo“, aseguró. “Aquí el texto constitucional lo que hace es mantener las Isapres, las AFP y la justicia en Chile, por eso estamos aquí y nos vamos a desplazar en todo Chile, en todos los metros, para que la gente se informe bien y vote informada en contra el 17 de diciembre”, añadió. Asimismo, del comando neurodivergente en contra hicieron un llamado a rechazar el texto. En voz de Franco Meza llamaron “a todos los neurodivergentes en el país y personas con discapacidad para votar en contra porque los republicanos han rechazado lo que es la discapacidad y no queremos un retroceso en nuestros derechos”. CNTV anuncia orden de aparaciones en Franja Televisiva El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) determinó el orden de apariciones en la Franja Televisiva que será emitida desde este 17 de noviembre al próximo 14 de diciembre. Mediante un sorteo de balotas, la opción En Contra será la opción que aparecerá en primer lugar. A nivel interno, el pacto “Chile vota En contra” (PH e Igualdad) liderará el orden de apariciones, seguido del Partido Democrata Cristianoa (DC), Partido Social Cristiano, pacto “Unidad Ciudadana: Chile contra los abusos” (Partido Patria Progresista, Popular y Alianza Verde Popular”, y, por último, el pacto “Chile En Contra” (PPD, PS, PC, RD, CS, PR, AH, PL, Comunes y FRVS). En tanto, la opción “A favor” será liderada por el pacto “Ciudadanos A favor de Chile” (Partido Republicano, UDI, RN y Evópoli), Partido Social Cristiano, pacto “Centro A favor” (Amarillos y Demócratas), y el Partido de la Gente. Serán en total 24 partidos políticos y cinco pactos los que participarán en la franja televisiva en dos bloques de 15 minutos cada uno, de 12:45 a 13 horas y de 20:45 a 21 horas. Imagen de Portada: Agencia ATON

Con la presentación del jingle “cumbiero” de la campaña, el comando de “Chile En Contra” inició su despliegue oficial de cara al plebiscito constitucional del 17 de diciembre. En un punto de prensa desde el Parque Quintanormal, los partidos oficialistas agrupados, presentaron además a las y los voceros que explicarán a la ciudadanía porqué rechazar el borrador constitucional. Tal como había trascendido mediáticamente, la principal figura de este despliegue a nivel territorial, y también se espera a nivel televisivo, será la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, militante de la Democracia Cristiana (DC). Con su participación, se espera “sensibilizar” la postura al texto a sectores más alejados de este proceso. Junto a Leitao además se desplegarán el exvicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle, y los abogados y ex miembros de la Comisión de Expertos, Gabriel Osorio (PS) y Antonia Rivas (CS), cuyos roles serán técnicos. En su primera vocería oficial, la alcaldesa Leitao afirmó que le hablarán “a aquellos que están pensando, a los que tienen dudas, a los que no saben a qué texto se están enfrentando y nosotros tenemos que mostrárselo y decirle que este texto los y las perjudica”. Consultada por cómo compatibilizará su rol como alcaldesa, la edil de Peñalolén aseguró que solicitó un permiso sin goce de sueldo, tomando los resguardos para no mezclar ninguna de sus funciones como indica Contraloría. “Por eso estoy acá, llegué en el metro y soy una ciudadana como todos hoy día“, afirmó. Por su parte, la ex comisionada Rivas afirmó que “esta es una Constitución que no nos merecemos como país, llena de letra chica, que no termina con los abusos, que nos perjudica (…) Queremos hacer pedagogía, explicarle a la ciudadanía por qué éste es un mal texto”. “La derecha va a hacer campaña con sloganes, solo con titulares, acá no hay contenido que beneficie a la ciudadanía, y además es una Constitución que nos restrige en nuestros derechos como mujeres, que pone en riesgo la Ley en tres causales, la facultad de no discriminar, constitucionalmente ahora se podría permitir discriminar, están en riesgo los trabajadores, nuestro derecho”, añadió. En tanto, el comisionado Gabriel Osorio aseguró que esta es una campaña que “tiene a la transversalidad, que incluye a todos los chilenos y chilenas, que no divide, que no distingue entre verdaderos o falsos chilenos, sino que esta campaña tiene por objeto fundamental mostrar los riesgos e incertidumbre que genera un texto constitucional que no es de consenso”. El abogado señaló además que -desde su perspectiva- “este es un texto que produce incertidumbre jurídica, además de estar construido muy mal técnicamente y que pone en riesgo la estabilidad de nuestras instituciones durante los próximos años”. Más temprano, además, desde la sociedad civil también realizaron un pronunciamiento. En un banderazo desde Plaza Baquedano, organizaciones civiles, de mujeres, sindicales, colegios profesionales, estudiantes, de defensa de los DD.HH. abogaron por inclinarse por rechazar el texto. Uno de los voceros, desde las organizaciones, Arturo Barrientos, relevó que su preocupación recae hoy en la disminución en los derechos sociales. “No queremos el programa de gobierno de republicanos, no queremos que nos vendan humo“, aseguró. “Aquí el texto constitucional lo que hace es mantener las Isapres, las AFP y la justicia en Chile, por eso estamos aquí y nos vamos a desplazar en todo Chile, en todos los metros, para que la gente se informe bien y vote informada en contra el 17 de diciembre”, añadió. Asimismo, del comando neurodivergente en contra hicieron un llamado a rechazar el texto. En voz de Franco Meza llamaron “a todos los neurodivergentes en el país y personas con discapacidad para votar en contra porque los republicanos han rechazado lo que es la discapacidad y no queremos un retroceso en nuestros derechos”. CNTV anuncia orden de aparaciones en Franja Televisiva El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) determinó el orden de apariciones en la Franja Televisiva que será emitida desde este 17 de noviembre al próximo 14 de diciembre. Mediante un sorteo de balotas, la opción En Contra será la opción que aparecerá en primer lugar. A nivel interno, el pacto “Chile vota En contra” (PH e Igualdad) liderará el orden de apariciones, seguido del Partido Democrata Cristianoa (DC), Partido Social Cristiano, pacto “Unidad Ciudadana: Chile contra los abusos” (Partido Patria Progresista, Popular y Alianza Verde Popular”, y, por último, el pacto “Chile En Contra” (PPD, PS, PC, RD, CS, PR, AH, PL, Comunes y FRVS). En tanto, la opción “A favor” será liderada por el pacto “Ciudadanos A favor de Chile” (Partido Republicano, UDI, RN y Evópoli), Partido Social Cristiano, pacto “Centro A favor” (Amarillos y Demócratas), y el Partido de la Gente. Serán en total 24 partidos políticos y cinco pactos los que participarán en la franja televisiva en dos bloques de 15 minutos cada uno, de 12:45 a 13 horas y de 20:45 a 21 horas. Imagen de Portada: Agencia ATON