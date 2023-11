Juan Carlos Said y crisis de las Isapres: “Hay que avanzar en alguna forma de mancomunación de cotizaciones”

022b5a37bb

Este martes, en el contexto de la discusión de las indicaciones a la Ley corta de Isapres, el ministro de Justicia, Luis Cordero, volvió a sostener que el incluir el criterio de la mutualización, propuesto por la Comisión Técnica de Isapres, iría en contra del fallo de la Corte Suprema sobre las aseguradoras. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el médico internista de nuestra casa de estudios y magíster en Salud Pública, Juan Carlos Said, coincidió con Cordero y afirmó que efectivamente “la implementación de la mutualización sería algo bastante cuestionable desde el punto de vista jurídico”, que “financieramente sería mejor para las Isapres, pero que probablemente no cumpla el fallo del tribunal”. Said además recordó que la mutualización “significa que en vez de hacer que la deuda de las isapres con los afiliados sea individual, esta sea una deuda colectiva”. Esto último, tomando en cuenta que con la no aplicación de la tabla de factores benefició a algunos usuarios y perjudicó a otros. “Aplicando la tabla de factores de riesgo, algunos planes debieron haber bajado y no bajaron, pero otros debieron haber subido y no subieron. Entonces, eso genera que la isapre cobre en algún lugar demás, pero a otros pacientes les cobró de menos. Este concepto de mutualización hace que el cálculo global de la deuda baje a aproximadamente un tercio y se entiende si consideramos a las isapres un seguro social, pero el tema es que las isapres no están estructuradas como un seguro social”, planteó. Justamente es por estos motivos que la aplicación de la mutualización podría ir en contra de lo establecido por la Corte Suprema. De acuerdo a Said: “El fallo dice que el cálculo es hacia arriba. Si la aplicación de la tabla implica un aumento del precio del plan, eso no debe subir, mientras que en el cálculo de esta deuda hecho por la Comisión Técnica, sí se considera eso. Dice: “Al aplicar esta tabla, algunas personas les debió haber subido el precio del plan y no se lo subieron” y eso es lo que atentaría contra el fallo”, explicó. Por otra parte, el experto en salud pública se refirió a la posición de algunas exautoridades, que han sugerido que la Ley Corta de Isapres es inconstitucional. Esto, porque generaría el quiebre de las Isapres y luego, un impedimento para la libertad de elección. Frente aquello, Said destacó que “la misma propuesta de la Comisión Técnica, tal como está, a pesar de ser extremadamente beneficiosa, hace que dos Isapres quiebren. Entonces, creo que es un poco absurdo echarle la culpa del quiebre a que no se apruebe la ley corta como la propuso la Comisión Técnica, siendo que la misma propuesta hace que quiebren dos isapres, porque el problema es mucho más estructural”. “El problema no es simplemente el asunto de un fallo, sino que tiene que ver con los mecanismos de financiamiento de las isapres, con los mecanismos de pago de las isapres, con los mecanismos de selección de pacientes, todo eso está en crisis”, añadió. El médico internista además abordó el reclamo de las isapres por el fallo GES. Según el presidente de las aseguradoras, Gonzalo Arriagada, con la aplicación de esta sentencia, en un plazo de tres meses las isapres no podrían mantener las coberturas, por lo que desde el gremio, están pidiendo al Ejecutivo que busque soluciones. Para Said, en tanto, “el fallo GES es parte del mismo problema, de una crisis de financiamiento”. “Nuevamente, nos estamos preocupando por pequeños fallos, de resolver fallo por fallo, cuando en verdad lo que hay que hacer es dar una reforma de fondo. Hay que entender que la ley corta va a ser un parche y que hay que buscar alguna forma de que efectivamente las isapres no colapsen bruscamente, porque eso no beneficia a nadie”, dijo. Luego de aquello, señaló Said, el Ejecutivo “debe buscar cómo avanzar después”. “Ahí uno de los pasos que viene es, por ejemplo, fortalecer FONASA. Mejorarlo para que efectivamente se empodere más y que pueda resolver los problemas de los pacientes. Después de eso, ¿qué viene? Avanzar en alguna forma de mancomunación de cotizaciones, que exista un fondo común de cotizaciones que financie el plan universal de salud con equidad para todos los chilenos”, concluyó.

