a369db0694

72cf465226

Educación Política Eric Aedo por rechazo a presupuesto de los SLEP: “Nadie se está planteando volver a la municipalización” El diputado y jefe de bancada de la DC aseguró que en el marco de la Ley de Presupuesto 2024, su partido buscará un acuerdo sobre los Servicios Locales de Educación. A su juicio, estos deberían implementarse solo en algunas zonas del país. Diario UChile Viernes 17 de noviembre 2023 10:57 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis el diputado y jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, abordó la discusión de la Ley de Presupuesto 2024, y en particular, abordó el rechazo parcial que recibió la partida de Educación en las indicaciones respecto a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). De acuerdo al parlamentario, el debate en torno al presupuesto del próximo año hasta el momento ha venido “avanzando bien”. No obstante, reconoció que han habido “algunas partidas que han sido bastante controversiales”, como las de Educación, Salud, Vivienda y Energía, pero la mayoría han logrado resolverse. “Anoche, la última partida que vimos fue Medio Ambiente, ahí habían hartas críticas y ésta se rechazó. Todos entendemos la defensa del Medio Ambiente, pero hay mucha ‘cortapisa’ en proyectos de inversión que se requieren hoy día, no actuando con celeridad y obviamente deteniendo inversión cuando la tasa de cesantía sigue creciendo”, estimó. Otra partida en la que hubo controversia fue Educación, que fue rechazada parcialmente, a raíz del debate sobre los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). El diputado aseguró que esto se debe a un intento por dar “un espacio para que se produzca un acuerdo”. Según Aedo, “nadie se está planteando volver a municipalizar”, pero a su juicio sí sería necesario “pausar y analizar qué está pasando con los SLEP”. “Cuando hablas hoy día con muchos de los directores de colegios o en las comunas que se trasladaron a este nuevo sistema de administración, no están funcionando, es absolutamente burocrático, muy centralizado y no da respuestas oportunas”, indicó. En esa misma línea, el jefe de la bancada DC señaló que la propuesta de su partido es “que en aquello concordemos cuáles municipios, comunas o sectores no debiesen pasar a los SLEP, porque no se cumplen las condiciones. Pausemos eso, pero que aquellos municipios que tienen que pasar ahora, que tienen deuda, no pueden sostener esta situación más tiempo. Casos concretos como el de Coyhaique, por ejemplo (…), que esos pasen. Si no, simplemente por cumplir algo vamos a equivocarnos”, opinó. Respecto a los plazos para que se desarrolle la discusión sobre los SLEP, Aedo indicó que “necesitamos sacar este acuerdo mientras estamos discutiendo la Ley de Presupuesto y el plazo máximo para aprobarla, es el 28 de noviembre”. “Ese es el espacio que nos estamos dando y así se lo hemos transmitido muy directamente al ministro Cataldo y al ministro Marcel. Por lo menos desde la Democracia Cristiana, vamos a hacer todo el esfuerzo para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos”, dijo. Asimismo, el diputado comprometió el apoyo de su bancada para cambiar la Ley 21.040, de Nueva Educación Pública que creó los SLEP. “Lo peor es que si nos estamos dando cuenta que no está funcionando bien, que hay que corregirle algunos aspectos y sigamos adelante como si todo estuviese funcionando fantástico, estamos generando un daño enorme en miles de niños, de jóvenes y de familias en el país. Creo que es un deber ya no solo político, sino que ético y moral”, planteó. Escucha la entrevista completa en el siguiente enlace:

En conversación con la primera edición de Radioanálisis el diputado y jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, abordó la discusión de la Ley de Presupuesto 2024, y en particular, abordó el rechazo parcial que recibió la partida de Educación en las indicaciones respecto a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). De acuerdo al parlamentario, el debate en torno al presupuesto del próximo año hasta el momento ha venido “avanzando bien”. No obstante, reconoció que han habido “algunas partidas que han sido bastante controversiales”, como las de Educación, Salud, Vivienda y Energía, pero la mayoría han logrado resolverse. “Anoche, la última partida que vimos fue Medio Ambiente, ahí habían hartas críticas y ésta se rechazó. Todos entendemos la defensa del Medio Ambiente, pero hay mucha ‘cortapisa’ en proyectos de inversión que se requieren hoy día, no actuando con celeridad y obviamente deteniendo inversión cuando la tasa de cesantía sigue creciendo”, estimó. Otra partida en la que hubo controversia fue Educación, que fue rechazada parcialmente, a raíz del debate sobre los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). El diputado aseguró que esto se debe a un intento por dar “un espacio para que se produzca un acuerdo”. Según Aedo, “nadie se está planteando volver a municipalizar”, pero a su juicio sí sería necesario “pausar y analizar qué está pasando con los SLEP”. “Cuando hablas hoy día con muchos de los directores de colegios o en las comunas que se trasladaron a este nuevo sistema de administración, no están funcionando, es absolutamente burocrático, muy centralizado y no da respuestas oportunas”, indicó. En esa misma línea, el jefe de la bancada DC señaló que la propuesta de su partido es “que en aquello concordemos cuáles municipios, comunas o sectores no debiesen pasar a los SLEP, porque no se cumplen las condiciones. Pausemos eso, pero que aquellos municipios que tienen que pasar ahora, que tienen deuda, no pueden sostener esta situación más tiempo. Casos concretos como el de Coyhaique, por ejemplo (…), que esos pasen. Si no, simplemente por cumplir algo vamos a equivocarnos”, opinó. Respecto a los plazos para que se desarrolle la discusión sobre los SLEP, Aedo indicó que “necesitamos sacar este acuerdo mientras estamos discutiendo la Ley de Presupuesto y el plazo máximo para aprobarla, es el 28 de noviembre”. “Ese es el espacio que nos estamos dando y así se lo hemos transmitido muy directamente al ministro Cataldo y al ministro Marcel. Por lo menos desde la Democracia Cristiana, vamos a hacer todo el esfuerzo para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos”, dijo. Asimismo, el diputado comprometió el apoyo de su bancada para cambiar la Ley 21.040, de Nueva Educación Pública que creó los SLEP. “Lo peor es que si nos estamos dando cuenta que no está funcionando bien, que hay que corregirle algunos aspectos y sigamos adelante como si todo estuviese funcionando fantástico, estamos generando un daño enorme en miles de niños, de jóvenes y de familias en el país. Creo que es un deber ya no solo político, sino que ético y moral”, planteó. Escucha la entrevista completa en el siguiente enlace: