Proceso Constituyente Diputadas de RN acusan al Presidente Boric de crear “fake news” sobre la propuesta constitucional Camila Flores señaló que el Mandatario busca instalar "una campaña del terror" respecto a que si gana el "A favor" se pierden determinados derechos. Así, Ximena Ossandón aseguró que el texto constitucional avanza en materia de igualdad de genero. Diario UChile Miércoles 29 de noviembre 2023 17:38 hrs.

Las diputadas de Renovación Nacional Ximena Ossandón y Camila Flores arremetieron contra el Presidente Gabriel Boric y lo acusaron de crear fake news respecto a la propuesta de nueva constitución en materia de derechos de las mujeres. La parlamentarias salieron al paso para responder a los dichos del Presidente Boric quien, en el marco de la inauguraron del nuevo Centro de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual, afirmó que por el “compromiso permanente” y “determinación” de las mujeres con las demandas por una mayor igualdad de género y en contra de la violencia, “en nuestro país no se puede retroceder en los derechos que ustedes se han ganado”. La declaración del Jefe de Estado fue cuestionada por la diputada Ximena Ossandón, quien sostuvo que las interpretaciones del Mandatario “son bastante mañosas” y lo acusó de crear “fake news” sobre la propuesta de nueva Constitución. “Lo único que quiero es invitar a las personas que se lean el texto y se van a dar cuenta de que las mujeres no retrocedemos, que tenemos distintas protecciones que antes no existían, el cuidado a la maternidad, que existe igual pega, igual salario, que es una tremenda demanda que siempre se ha querido y se ha tratado cada cual parte de las mujeres”, destacó. Ossandón reconoció que el tema de los derechos de las mujeres, en particular lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, “es el que más complica y por eso se trata de decir que hemos rechazado el aborto en tres causales”. “Para las que no lo han leído, hay un transitorio específico que dice que no se va a derogar la ley, porque todos sabemos, y Michelle Bachelet y el Presidente también lo saben, que es cuando una ley se deroga y es un trámite que se hace aquí en el Congreso”, subrayó. Asimismo, la diputada insistió en la necesidad de informarse y leer la propuesta constitucional. “Invito a las personas a que lean, y que no caigan en interpretaciones que son mañosas, que lo único que buscan es confundir a la gente. Las mujeres por primera vez somos nombradas 16 veces en una Constitución, donde se nos garantizan nuevos derechos. Es una absoluta falsedad decir que estamos retrocediendo cuando claramente vamos a avanzar”, manifestó. Por su parte, la diputada Camila Flores, acusó a Boric de intentar “intervenir en el proceso”. “Sin duda alguna, lo que hace el Presidente de la República, una vez más, es tratar de intervenir en este proceso”, dijo. “A él no le corresponde intervenir ni poder hacer una campaña política en torno a una de las dos opciones. Él es un Presidente, un Jefe de Estado, tiene que estar a la altura de su cargo, aunque desde mi perspectiva no lo ha estado en estos prácticamente dos años que lleva de su Gobierno. Pero más allá de eso, lo más grave que me parece a mí es que se utilice una mentira para hacer campaña”, destacó. La parlamentaria por la Región de Valparaíso, coincidió en desestimar los argumentos de quienes señalan que la propuesta constitucional retrocede en derecho hacia las mujeres. “En ningún caso se está retrocediendo respecto de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, jamás. No se pone en cuestionamiento la Ley de Aborto en tres causales. La verdad es que yo lamento que un Presidente de la República y una expresidenta estén mintiendo derechamente en torno a esta materia. La Ley de Aborto en tres causales es ley de la República, está claramente siendo utilizada por distintas mujeres que han tenido que optar por ella”, declaró. “Pretender instalar, al igual que en Argentina, esta campaña del terror, del miedo, que si gana una opción determinada, lo que va a ocurrir es que se pierden determinados derechos, yo creo que es una política absolutamente fracasada”, añadió.

