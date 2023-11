e11809824f

004524521b

50 años del Golpe Cultura Entrevista Nacional Hugo Moraga: “Mis canciones son reflejo de lo que pasó, pero por otro lado, alumbran hacia algo que está para adelante” El compositor nacional que se presentará este viernes 1 de diciembre en Sala Master contó detalles acerca de sus canciones más recientes, y también se refirió al rol de la música como resistencia social en contextos como la dictadura militar. Jocelyn Jara Miércoles 29 de noviembre 2023 21:38 hrs.

Compartir en

El compositor Hugo Moraga, quien cuenta con una trayectoria de 50 años, estará ofreciendo su propuesta “Verso Cantabile”, en la Sala Master de la Radio Universidad de Chile, donde presentará sus composiciones más nuevas y también parte de sus temas más clásicos. Durante el concierto estará acompañado de los músicos Marcos Soto, Orlando Rojas, C Funk y Kuki González, además de Pablo Lecaros como invitado especial. En conversación con Radio Universidad de Chile, el histórico músico se refirió a su show de esta semana en el recinto de Miguel Claro 509, en Providencia, señalando que compartirá sus trabajos más recientes con el fin de que las nuevas generaciones se puedan inspirar. “Haré una selección de canciones y mayoritariamente son algunas que han venido apareciendo en el último tiempo, a pesar de que sí me piden que cante “Canción de marino “, “Romance en tango”, y cosas del siglo pasado, que mucha gente que me ha seguido reconoce. Pero hay una razón por la cual estoy prefiriendo mostrar canciones nuevas, y es porque no creo que vaya a seguir una carrera de aquí en adelante muy larga. Ya estoy después de los 50 años de carrera, y estoy más cerca de jubilar que seguir tocando”, señaló Morga. Añadió que planea “aprovechar de mostrar estas nuevas ideas y de aportar mis criterios estéticos musicales a las generaciones que están escuchando música o queriendo tocar la guitarra y hacer canciones”. También comentó acerca del rol de resistencia que tuvo la música en el contexto de la dictadura militar, que es donde justamente se desarrolló su carrera desde el golpe de Estado de 1973. “Yo creo que sí tiene un rol, y que a pesar de lo limitado que es el espectro en el cual esta música funciona, que yo no diría que es una música de protesta ni nada, pero el punto es que la gente necesita pensar, liberarse de las pantallas, volver a leer, o volver a conversar”, señaló el músico. “En la época de la dictadura había mucha música y mucha gente que se refugiaba en estas canciones, que de alguna manera coincidían con sus sentimientos, con las emociones de lo que se estaba viviendo en ese momento. Y eso ha perdurado, a lo mejor no en mucha gente, pero yo creo que hay una lucha en una canción, y es que tenga una calidad, que sea una canción propositiva estéticamente, que haya una sensación de participar activamente en la construcción de algo”, sostuvo. Además aseguró con respecto a la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, que “en realidad todas mis canciones lo conmemoran porque es el punto de partida. Yo partí con el Golpe, cuando no volví a la universidad, cuando dije ‘¿qué hago ahora?’, y lo más lógico era hacer canciones. Hay muchas canciones que se refieren al Golpe, y también se refieren a las circunstancias que se han generado desde el punto de vista social. Por ejemplo, al mencionar canciones como “Niño de guerra”, estoy hablando de un suceso y de una pequeña historia en que yo pude participar y conocer, y que refleja las circunstancias en las cuales un niño mapuche llega a este mundo, y bueno, todos sabemos lo que pasa en el conflicto con la población mapuche, y con la disputa de su territorio”.

“Mis canciones en alguna medida son reflejo de lo que pasó, pero por otro lado, alumbran hacia algo que está para adelante. Yo no soy ese tipo de cantautor conmemorativo, sino que soy más bien un cantautor que busca sonidos, versos y el propósito de ir hacia adelante”, afirmó el artista. Por otro lado, Moraga comentó sobre un proyecto en el que tiene pensado rescatar grabaciones hechas por él de canciones de artistas nacionales emblemáticos, como Víctor Jara y Violeta Parra. “Tengo varias de Víctor Jara y de la Violeta Parra, que están abordadas de otra manera, con una búsqueda nueva y bajo las ideas musicales que tengo yo. Estaba pensando en hacer una especie de proyecto para sacar a la luz estas grandes obras que hizo algún músico chileno”, adelantó. Por último, el cantautor comentó acerca del estado de la música en el Chile actual, señalando que “no sé muy bien cómo está, tengo más relación a través de mi hijo, que escucha cosas y está más o menos activo en los ámbitos de difusión. De lo que hay afuera, a veces veo que hay proyectos interesantes, como por ejemplo el caso de Dua Lipa, que si uno analiza su trabajo, es bastante significativo”. El show de Hugo Moraga en Sala Master se realizará este viernes 1 de diciembre a las 20:00 horas. Las entradas aún están disponibles y se pueden adquirir a través de Portal Tickets. Imagen de portada: Trova en Chile

El compositor Hugo Moraga, quien cuenta con una trayectoria de 50 años, estará ofreciendo su propuesta “Verso Cantabile”, en la Sala Master de la Radio Universidad de Chile, donde presentará sus composiciones más nuevas y también parte de sus temas más clásicos. Durante el concierto estará acompañado de los músicos Marcos Soto, Orlando Rojas, C Funk y Kuki González, además de Pablo Lecaros como invitado especial. En conversación con Radio Universidad de Chile, el histórico músico se refirió a su show de esta semana en el recinto de Miguel Claro 509, en Providencia, señalando que compartirá sus trabajos más recientes con el fin de que las nuevas generaciones se puedan inspirar. “Haré una selección de canciones y mayoritariamente son algunas que han venido apareciendo en el último tiempo, a pesar de que sí me piden que cante “Canción de marino “, “Romance en tango”, y cosas del siglo pasado, que mucha gente que me ha seguido reconoce. Pero hay una razón por la cual estoy prefiriendo mostrar canciones nuevas, y es porque no creo que vaya a seguir una carrera de aquí en adelante muy larga. Ya estoy después de los 50 años de carrera, y estoy más cerca de jubilar que seguir tocando”, señaló Morga. Añadió que planea “aprovechar de mostrar estas nuevas ideas y de aportar mis criterios estéticos musicales a las generaciones que están escuchando música o queriendo tocar la guitarra y hacer canciones”. También comentó acerca del rol de resistencia que tuvo la música en el contexto de la dictadura militar, que es donde justamente se desarrolló su carrera desde el golpe de Estado de 1973. “Yo creo que sí tiene un rol, y que a pesar de lo limitado que es el espectro en el cual esta música funciona, que yo no diría que es una música de protesta ni nada, pero el punto es que la gente necesita pensar, liberarse de las pantallas, volver a leer, o volver a conversar”, señaló el músico. “En la época de la dictadura había mucha música y mucha gente que se refugiaba en estas canciones, que de alguna manera coincidían con sus sentimientos, con las emociones de lo que se estaba viviendo en ese momento. Y eso ha perdurado, a lo mejor no en mucha gente, pero yo creo que hay una lucha en una canción, y es que tenga una calidad, que sea una canción propositiva estéticamente, que haya una sensación de participar activamente en la construcción de algo”, sostuvo. Además aseguró con respecto a la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, que “en realidad todas mis canciones lo conmemoran porque es el punto de partida. Yo partí con el Golpe, cuando no volví a la universidad, cuando dije ‘¿qué hago ahora?’, y lo más lógico era hacer canciones. Hay muchas canciones que se refieren al Golpe, y también se refieren a las circunstancias que se han generado desde el punto de vista social. Por ejemplo, al mencionar canciones como “Niño de guerra”, estoy hablando de un suceso y de una pequeña historia en que yo pude participar y conocer, y que refleja las circunstancias en las cuales un niño mapuche llega a este mundo, y bueno, todos sabemos lo que pasa en el conflicto con la población mapuche, y con la disputa de su territorio”.

“Mis canciones en alguna medida son reflejo de lo que pasó, pero por otro lado, alumbran hacia algo que está para adelante. Yo no soy ese tipo de cantautor conmemorativo, sino que soy más bien un cantautor que busca sonidos, versos y el propósito de ir hacia adelante”, afirmó el artista. Por otro lado, Moraga comentó sobre un proyecto en el que tiene pensado rescatar grabaciones hechas por él de canciones de artistas nacionales emblemáticos, como Víctor Jara y Violeta Parra. “Tengo varias de Víctor Jara y de la Violeta Parra, que están abordadas de otra manera, con una búsqueda nueva y bajo las ideas musicales que tengo yo. Estaba pensando en hacer una especie de proyecto para sacar a la luz estas grandes obras que hizo algún músico chileno”, adelantó. Por último, el cantautor comentó acerca del estado de la música en el Chile actual, señalando que “no sé muy bien cómo está, tengo más relación a través de mi hijo, que escucha cosas y está más o menos activo en los ámbitos de difusión. De lo que hay afuera, a veces veo que hay proyectos interesantes, como por ejemplo el caso de Dua Lipa, que si uno analiza su trabajo, es bastante significativo”. El show de Hugo Moraga en Sala Master se realizará este viernes 1 de diciembre a las 20:00 horas. Las entradas aún están disponibles y se pueden adquirir a través de Portal Tickets. Imagen de portada: Trova en Chile