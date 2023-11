06e7ed7d5a

55fd6c8f7c

Cultura Género “Las Vacas – Mis ojos detrás de la ventana”: Obra protagonizada por Rosa Ramírez retrata la violencia hacia la mujer La pieza teatral del Gran Circo Teatro da cuenta del drama de las víctimas de violencia de género que deciden hacer justicia con sus propias manos. La puesta en escena tendrá funciones el 2 y 3 de diciembre. Jocelyn Jara Miércoles 29 de noviembre 2023 19:21 hrs.

Compartir en

El montaje teatral “Las Vacas – Mis ojos detrás de la ventana” se presentará el 2 y 3 de diciembre en el Centro Cultural Gran Circo Teatro (República 301, Santiago). Escrita por Antonio Jerez Pérez, y dirigida por Ingrid Leyton Acosta, la obra está protagonizada por la destacada actriz y bailarina Rosa Ramírez, y cuenta con un elenco conformado por Micaela Sandoval Ramírez, María Elena Ovalle y Thais Ferrada Núñez. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile la actriz detrás del icónico personaje de la Negra Ester, Rosa Ramírez, se refirió a esta puesta en escena que da cuenta del drama de las víctimas de violencia de género que deciden hacer justicia con sus propias manos. “Nosotros lo que apelamos acá y nos interesa resaltar en esta obra, es que son cuatro mujeres que viven en un pueblo, ellas no son amigas, no son conocidas, no pertenecen a un partido político, no hay nada que las una, salvo que cada una de ellas ha sido víctima de la violencia de género”, explicó Ramírez. La actriz señaló que “ante esta situación que se reitera, no hay nadie que esté poniendo cotas a esta situación”. “Ellas, con el solo hecho de mirarse se dan cuenta que tienen que accionar y hacer justicia, y a eso le llaman ‘justicia mujer'”, expuso. Ramírez además abordó el rol que cumple el teatro al intentar representar situaciones de la vida cotidiana, en este caso, la violencia de género. “Para nosotros el teatro, de alguna manera, también es una forma de involucrarnos con nuestro presente. Hablar de la violencia de género, que ha estado manifiesta en la vida de la mujer desde siempre, pero hoy afortunadamente por lo menos se puede conversar y al menos tiene espacios. Y esta es la importancia, nosotros como teatro siempre vamos a conversar, a hablar, a reflexionar y a compartir temas que son importantes en la vida de las personas”, aseguró la artista. Por otro lado, la intérprete reflexionó acerca de la relevancia de presentar montajes como estos a la comunidad. “Montajes como ‘Las Vacas – Mis ojos detrás de la ventana’, a veces son súper urgentes y necesarios de ver”, destacó. “Si te parece o no te parece el camino descrito para estas cuatro mujeres y las historias, todo es conversable, y es bueno tener estos intercambios. Afortunadamente hoy las mujeres pueden manifestar su coraje, porque siempre el coraje ha estado, pero muchas veces no se manifiesta por muchas razones. Hoy podemos manifestar nuestra rabia y nuestro dolor”, señaló Ramírez. “Las Vacas – Mis ojos detrás de la ventana” tendrá funciones este 2 y 3 de diciembre a las 20:30 horas, en el Centro Cultural Gran Circo Teatro, ubicado en República 301, Santiago. Los valores de las entradas van desde los 3 mil a los 8 mil pesos. Imagen de portada: Eduardo Coloma

El montaje teatral “Las Vacas – Mis ojos detrás de la ventana” se presentará el 2 y 3 de diciembre en el Centro Cultural Gran Circo Teatro (República 301, Santiago). Escrita por Antonio Jerez Pérez, y dirigida por Ingrid Leyton Acosta, la obra está protagonizada por la destacada actriz y bailarina Rosa Ramírez, y cuenta con un elenco conformado por Micaela Sandoval Ramírez, María Elena Ovalle y Thais Ferrada Núñez. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile la actriz detrás del icónico personaje de la Negra Ester, Rosa Ramírez, se refirió a esta puesta en escena que da cuenta del drama de las víctimas de violencia de género que deciden hacer justicia con sus propias manos. “Nosotros lo que apelamos acá y nos interesa resaltar en esta obra, es que son cuatro mujeres que viven en un pueblo, ellas no son amigas, no son conocidas, no pertenecen a un partido político, no hay nada que las una, salvo que cada una de ellas ha sido víctima de la violencia de género”, explicó Ramírez. La actriz señaló que “ante esta situación que se reitera, no hay nadie que esté poniendo cotas a esta situación”. “Ellas, con el solo hecho de mirarse se dan cuenta que tienen que accionar y hacer justicia, y a eso le llaman ‘justicia mujer'”, expuso. Ramírez además abordó el rol que cumple el teatro al intentar representar situaciones de la vida cotidiana, en este caso, la violencia de género. “Para nosotros el teatro, de alguna manera, también es una forma de involucrarnos con nuestro presente. Hablar de la violencia de género, que ha estado manifiesta en la vida de la mujer desde siempre, pero hoy afortunadamente por lo menos se puede conversar y al menos tiene espacios. Y esta es la importancia, nosotros como teatro siempre vamos a conversar, a hablar, a reflexionar y a compartir temas que son importantes en la vida de las personas”, aseguró la artista. Por otro lado, la intérprete reflexionó acerca de la relevancia de presentar montajes como estos a la comunidad. “Montajes como ‘Las Vacas – Mis ojos detrás de la ventana’, a veces son súper urgentes y necesarios de ver”, destacó. “Si te parece o no te parece el camino descrito para estas cuatro mujeres y las historias, todo es conversable, y es bueno tener estos intercambios. Afortunadamente hoy las mujeres pueden manifestar su coraje, porque siempre el coraje ha estado, pero muchas veces no se manifiesta por muchas razones. Hoy podemos manifestar nuestra rabia y nuestro dolor”, señaló Ramírez. “Las Vacas – Mis ojos detrás de la ventana” tendrá funciones este 2 y 3 de diciembre a las 20:30 horas, en el Centro Cultural Gran Circo Teatro, ubicado en República 301, Santiago. Los valores de las entradas van desde los 3 mil a los 8 mil pesos. Imagen de portada: Eduardo Coloma