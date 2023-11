Presupuesto 2024 en Seguridad: Oposición llama al Gobierno a retribuir la confianza y ejecutar eficientemente los recursos

0380b7d569

187a72fc69

La seguridad pública fue uno de los temas en que puso especial énfasis el Presidente Gabriel Boric, este miércoles a través de una cadena nacional. El aumento de un 5,7% del Presupuesto 2024 en esta materia permitirá, según el Jefe de Estado, garantizar el orden público y combatir el crimen organizado. En esta partida, el Presidente destacó el avance de medidas para abordar la crisis migratoria, y en específico, materializar los procesos de expulsión. De hecho, el mandatario reafirmó el compromiso de lograr 2 mil deportaciones administrativas y judiciales para el próximo año. Cabe destacar que la legislación presupuestaria contempla 7 mil 200 millones de pesos para que el Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig) pueda ejecutar las expulsiones administrativas. Radio Universidad de Chile contactó a parlamentarios de oposición para analizar el Presupuesto 2024 en esta materia. Los personeros de Chile Vamos valoraron transversalmente que estos recursos sean destinados a la seguridad pero plantearon reparos en su efectividad. El diputado de Renovación Nacional, miembro de la comisión de seguridad de la Cámara de Diputados, Diego Schalper, señaló que “el solo hecho de aumentar recursos va en el sentido correcto, pero no resuelve el problema. “Nosotros en la partida de migración, por ejemplo, tuvimos que disputar con el Gobierno el que se aumentaran los fondos destinados a las expulsiones administrativas y que no hubiera presupuesto asignado a este mecanismo de empadronamiento biométrico que está usando el Sernamig para hacer una verdadera puerta lateral”, declaró. “Muy bien que se aumente los recursos pero si no se ejecutan a tiempo, si no se traducen en planes efectivos, en la práctica no se resuelve el problema. El llamado que le hacemos al Gobierno es que dado que el Congreso Nacional ha puesto su confianza, a través de la ciudadanía, en dotarlo de mayores recursos, entonces uno, que el control del gasto sea muy eficiente, que la ejecución del gasto sea oportuna y más importante, que realmente los programas que se ejecutan a partir de esos gastos resuelvan los problemas de delincuencia“, agregó. En la misma línea, el diputado de la UDI, Henry Leal, recalcó que aunque el año pasado se incrementó el presupuesto en seguridad, los fondos no se tradujeron en menores cifras de homicidio, narcotráfico y secuestros. “Detrás de esto no solamente se requieren recursos, que son muy importantes por cierto, se requiere la voluntad y la convicción de un gobierno para expulsar los inmigrantes ilegales que cometen delito en Chile y esa convicción este gobierno no la tiene, recién ahora están haciendo gestiones con Bolivia para reconducciones y con Venezuela”, señaló. El parlamentario apuntó a que el Presidente Boric “tiene un discurso al estilo Bukele en la cadena, pero en los hechos el Presidente ha indultado, ha vetado leyes importantes y no le pone suma urgencia a proyectos tan relevante como la Ley de Inteligencia o la Ley Antiterrorista”. Desde el oficialismo, el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, relevó que el presupuesto “no solo fortalece y sigue la línea del presupuesto del año 2023 que dota a Carabineros de mayores implementos y tecnologías para poder generar una adecuada persecución criminal, sino que también contempla, por ejemplo, normas que van en relación con el proyecto de ley de fortalecimiento al Ministerio Público que aumenta el número de fiscales“. El parlamentario señaló que la legislación abordará el problema existente entre la relación de delincuencia violenta e importación de delitos como el sicariato y el secuestro extorsivo vinculados a la migración irregular. “Muchas veces estas bandas se valen justamente de irregulares para cometer delitos, o lisa y llanamente son bandas constituidas en el extranjero que vienen a cometer este tipo de delitos a nuestro país atendida la permeabilidad en nuestras fronteras”, señaló. “Por eso, todo recurso que se invierta en mejorar es fundamental para combatir la delincuencia y poder perseguir no sólo una baja la victimización, sino también está percepción disparada de más del 90% en materia de percepción de inseguridad”, recalcó. Por su lado, diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, explicó que este 5,7% se destinará al directo beneficio de la ciudadanía y se traducirá en ejecutar, por ejemplo, “el Plan Calles sin Violencia, a comprar más de mil nuevos vehículos policiales, fortalecer lo que tiene que ver la lucha contra el crimen organizado, o sea, nos estamos haciendo cargo con este presupuesto de una de las principales demandas”. Imagen de Portada: Agencia ATON.

La seguridad pública fue uno de los temas en que puso especial énfasis el Presidente Gabriel Boric, este miércoles a través de una cadena nacional. El aumento de un 5,7% del Presupuesto 2024 en esta materia permitirá, según el Jefe de Estado, garantizar el orden público y combatir el crimen organizado. En esta partida, el Presidente destacó el avance de medidas para abordar la crisis migratoria, y en específico, materializar los procesos de expulsión. De hecho, el mandatario reafirmó el compromiso de lograr 2 mil deportaciones administrativas y judiciales para el próximo año. Cabe destacar que la legislación presupuestaria contempla 7 mil 200 millones de pesos para que el Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig) pueda ejecutar las expulsiones administrativas. Radio Universidad de Chile contactó a parlamentarios de oposición para analizar el Presupuesto 2024 en esta materia. Los personeros de Chile Vamos valoraron transversalmente que estos recursos sean destinados a la seguridad pero plantearon reparos en su efectividad. El diputado de Renovación Nacional, miembro de la comisión de seguridad de la Cámara de Diputados, Diego Schalper, señaló que “el solo hecho de aumentar recursos va en el sentido correcto, pero no resuelve el problema. “Nosotros en la partida de migración, por ejemplo, tuvimos que disputar con el Gobierno el que se aumentaran los fondos destinados a las expulsiones administrativas y que no hubiera presupuesto asignado a este mecanismo de empadronamiento biométrico que está usando el Sernamig para hacer una verdadera puerta lateral”, declaró. “Muy bien que se aumente los recursos pero si no se ejecutan a tiempo, si no se traducen en planes efectivos, en la práctica no se resuelve el problema. El llamado que le hacemos al Gobierno es que dado que el Congreso Nacional ha puesto su confianza, a través de la ciudadanía, en dotarlo de mayores recursos, entonces uno, que el control del gasto sea muy eficiente, que la ejecución del gasto sea oportuna y más importante, que realmente los programas que se ejecutan a partir de esos gastos resuelvan los problemas de delincuencia“, agregó. En la misma línea, el diputado de la UDI, Henry Leal, recalcó que aunque el año pasado se incrementó el presupuesto en seguridad, los fondos no se tradujeron en menores cifras de homicidio, narcotráfico y secuestros. “Detrás de esto no solamente se requieren recursos, que son muy importantes por cierto, se requiere la voluntad y la convicción de un gobierno para expulsar los inmigrantes ilegales que cometen delito en Chile y esa convicción este gobierno no la tiene, recién ahora están haciendo gestiones con Bolivia para reconducciones y con Venezuela”, señaló. El parlamentario apuntó a que el Presidente Boric “tiene un discurso al estilo Bukele en la cadena, pero en los hechos el Presidente ha indultado, ha vetado leyes importantes y no le pone suma urgencia a proyectos tan relevante como la Ley de Inteligencia o la Ley Antiterrorista”. Desde el oficialismo, el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, relevó que el presupuesto “no solo fortalece y sigue la línea del presupuesto del año 2023 que dota a Carabineros de mayores implementos y tecnologías para poder generar una adecuada persecución criminal, sino que también contempla, por ejemplo, normas que van en relación con el proyecto de ley de fortalecimiento al Ministerio Público que aumenta el número de fiscales“. El parlamentario señaló que la legislación abordará el problema existente entre la relación de delincuencia violenta e importación de delitos como el sicariato y el secuestro extorsivo vinculados a la migración irregular. “Muchas veces estas bandas se valen justamente de irregulares para cometer delitos, o lisa y llanamente son bandas constituidas en el extranjero que vienen a cometer este tipo de delitos a nuestro país atendida la permeabilidad en nuestras fronteras”, señaló. “Por eso, todo recurso que se invierta en mejorar es fundamental para combatir la delincuencia y poder perseguir no sólo una baja la victimización, sino también está percepción disparada de más del 90% en materia de percepción de inseguridad”, recalcó. Por su lado, diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, explicó que este 5,7% se destinará al directo beneficio de la ciudadanía y se traducirá en ejecutar, por ejemplo, “el Plan Calles sin Violencia, a comprar más de mil nuevos vehículos policiales, fortalecer lo que tiene que ver la lucha contra el crimen organizado, o sea, nos estamos haciendo cargo con este presupuesto de una de las principales demandas”. Imagen de Portada: Agencia ATON.