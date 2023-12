99185271e0

Isapres Juan Carlos Said e isapres: “El Gobierno tiene que evitar que la crisis de los aseguradores se convierta en una crisis de los prestadores” El médico de la Universidad de Chile destacó que los cambios que eventualmente se apliquen al sistema de salud no pueden generar una quiebra abrupta de las Isapres. Además, relevó la importancia del fortalecimiento de Fonasa. Diario UChile Martes 5 de diciembre 2023 19:05 hrs.

La crisis que afecta a las Isapres tras el fallo de la Corte Suprema, fue abordado por el médico internista de la Universidad de Chile, Juan Carlos Said, quien abordó la situación actual del sistema, las posibles consecuencias de la aplicación del fallo y los pasos a seguir por el Gobierno. El diagnóstico inicial del experto respecto al sistema de Isapres fue lapidario. “Las Isapres son inviables y están muertas. No hay ninguna duda. No lo digo solo yo, lo ha dicho incluso el exministro Mañalich y diversas autoridades de salud. Es un sistema financieramente inviable”, declaró en conversación con la primera edición de Radioanálisis. “La duda es si esta inviabilidad se va a manifestar en meses o en años. La crisis se adelantó”, agregó en referencia al fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras privadas a rebajar la prima GES. El médico explicó por qué algunas Isapres se ven más complicadas que otras tras este fallo. “Todas las alzas que fueron más allá del límite que puso la Corte Suprema van a tener que ser pagadas y las Isapres van a dejar de recaudar un 12% adicional en promedio. Hay Isapres que subieron mucho el GES, algunas la duplicaron, y esas son las que están más complicadas”, señaló. “En unas semanas más se tienen que hacer efectivos ajustes al GES a la baja, eso significa 12% menos de ingresos en promedio, pero para algunas Isapres podría ser hasta 25% menos. Eso deja a algunas en una situación insostenible”, explicó Juan Carlos Said. Sobre la misma, el experto fue enfático a la hora de señalar que el sistema debe cambiar, pero que este cambio debe ser de manera transitoria y no permitir que las Isapres quiebren de golpe, debido a las consecuencias que esto puede tener. “Una cosa es decir que el sistema tiene que ser reformado, y otra cosa es decir que hay que dejarlo caer súbitamente, que quiebre, y que eso no tiene ningún impacto con el sistema de salud. Si un grupo de Isapres cae y se cortan las cadenas de pago, pueden quebrar prestadores y tener un efecto en cadena para el sistema de salud que no es beneficioso para nadie. De ahí la importancia que los cambios que se hagan sean progresivos, que nos permitan transitar a un nuevo sistema de salud”, aseguró. “Debemos avanzar a un seguro nacional al estilo Corea del Sur o Australia. Pero una cosa es que no hay que salvar a las Isapres y otra cosa es decir que hay que dejarlas caer abruptamente y pensar que no tendrá ningún efecto a nivel salud”, reiteró Said. No obstante, de cara al problema urgente de las Isapres, Said abordó lo que debe realizar el Gobierno para mitigar esta crisis. “Lo que tiene que hacer el Gobierno es evitar que la crisis de los aseguradores se convierta en una crisis de los prestadores. Al país no le sobran clínicas, hospitales ni públicos ni privados. Eso requiere una reforma de fondo, en pie de avanzar hacia un sistema de seguro nacional. Lo que tiene que hacer el Gobierno es lograr la aprobación de una ley corta, que hay consenso amplio en los especialista que es solo un parche, pero le va a permitir al sistema transitar a que el aterrizaje no sea tan forzoso”, mencionó el médico. A raíz de los anterior, el internista aclaró que una de las medidas que se debe tomar es fortalecer a Fonasa. “Hay que modernizarlo. Fonasa sí o sí se va a hacer cargo de más pacientes. Entonces tiene que ser independiente del ciclo político, tener un directorio más autónomo, con participación más técnica. Tiene que profesionalizar las formas de pago, tiene que ser un prestador que esté más empoderado en defender a los pacientes. Hoy en día a un paciente no le cumplen la prestación y Fonasa hace muy poco”, expresó. Foto: Aton.

