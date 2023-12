b1d4997748

9d26768c57

Nacional Política seguridad Presidente Gabriel Boric: “La lucha contra la delincuencia y en particular contra el crimen organizado va a ser una pelea larga” Asimismo, el mandatario reforzó su llamado a la unidad y dijo esperar que ante los últimos hechos de violencia “nadie en su sano juicio trate de aprovecharse de este tipo de actos para sacar pequeñas ventajas políticas”. Diario UChile Miércoles 6 de diciembre 2023 12:10 hrs.

Compartir en

En el marco de su visita inspectiva a la nueva tenencia de Carabineros de Máfil, en la Región de Los Ríos, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la crisis de seguridad que vive el país, a propósito del asesinato de un niño en la comuna de Padre Hurtado la noche del martes. “Comienzo este discurso conmocionado y desgarrado por el asesinato vil y cobarde de un menor de cinco años, que es algo que no podemos naturalizar”, expresó el mandatario. Según comentó Boric “desde anoche en Padre Hurtado están trabajando los equipos de la PDI, la Brigada de Investigación Policial Especial, la Brigada Investigadora del Crimen Organizado y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía, que es parte del Plan Calle sin Violencia. Lo mismo para el caso que se ha develado en la comuna de Talagante”, en referencia al cadáver que fue encontrado esta mañana a un costado de Ruta 78. “En esto quiero ser muy enfático: Le garantizo al país que no va a haber impunidad, que los autores de estos crímenes van a ser encontrados y que van a tener las penas más alta que tenga el sistema y para eso solicitamos el trabajo dedicado, que sabemos que lo están haciendo, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial”, agregó. Además, apuntó que “en esto a los chilenos y chilenas tenemos que hablarles con la verdad, la lucha contra la delincuencia y en particular contra el crimen organizado, tal como ha sucedido en muchos otros países, va a ser una pelea larga, va a ser una pelea de muchos golpes, pero quiero que sepan que como Presidente de la República el crimen organizado no me amedrenta y que como Gobierno lo vamos a perseguir, lo vamos a desarticular y lo vamos a encerrar”. “No nos van a ganar esta batalla, por el niño que falleció ayer, por todos quienes han sido víctimas de la delincuencia. La fiscalización de personas con órdenes de detención pendientes, los patrullajes del Plan Calles sin Violencia, la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado, los nuevos recursos que se les han dado a las policías, todos van en la línea de dar esta pelea”, dijo. El Presidente Boric también apuntó que “a propósito del debate en que estamos como país surgen muchas veces diversas propuestas y en esto quiero hacer una invitación a que no perdamos el foco. Las instituciones para combatir la delincuencia son las policías y como ha dicho la ministra del Interior, el subsecretario, como también lo hemos conversado con el general director de Carabineros, lleguemos a un acuerdo para seguir sacando policías de labores administrativas y tener mayor presencia policial en los territorios”. “Espero sinceramente, por las víctimas y por los chilenos y chilenas, que nadie en su sano juicio trate de aprovecharse de este tipo de actos para sacar pequeñas ventajas políticas ni para hacer ningún tipo de campaña, porque acá tenemos dos caminos a seguir: O trabajamos todos juntos, independiente de las legítimas diferencias políticas y le ganamos como sociedad a la delincuencia y al crimen organizado o nos dividimos entre nosotros, nos empezamos a apuntar todos con el dedo y el crimen organizado avanza”, emplazó el mandatario.

En el marco de su visita inspectiva a la nueva tenencia de Carabineros de Máfil, en la Región de Los Ríos, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la crisis de seguridad que vive el país, a propósito del asesinato de un niño en la comuna de Padre Hurtado la noche del martes. “Comienzo este discurso conmocionado y desgarrado por el asesinato vil y cobarde de un menor de cinco años, que es algo que no podemos naturalizar”, expresó el mandatario. Según comentó Boric “desde anoche en Padre Hurtado están trabajando los equipos de la PDI, la Brigada de Investigación Policial Especial, la Brigada Investigadora del Crimen Organizado y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía, que es parte del Plan Calle sin Violencia. Lo mismo para el caso que se ha develado en la comuna de Talagante”, en referencia al cadáver que fue encontrado esta mañana a un costado de Ruta 78. “En esto quiero ser muy enfático: Le garantizo al país que no va a haber impunidad, que los autores de estos crímenes van a ser encontrados y que van a tener las penas más alta que tenga el sistema y para eso solicitamos el trabajo dedicado, que sabemos que lo están haciendo, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial”, agregó. Además, apuntó que “en esto a los chilenos y chilenas tenemos que hablarles con la verdad, la lucha contra la delincuencia y en particular contra el crimen organizado, tal como ha sucedido en muchos otros países, va a ser una pelea larga, va a ser una pelea de muchos golpes, pero quiero que sepan que como Presidente de la República el crimen organizado no me amedrenta y que como Gobierno lo vamos a perseguir, lo vamos a desarticular y lo vamos a encerrar”. “No nos van a ganar esta batalla, por el niño que falleció ayer, por todos quienes han sido víctimas de la delincuencia. La fiscalización de personas con órdenes de detención pendientes, los patrullajes del Plan Calles sin Violencia, la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado, los nuevos recursos que se les han dado a las policías, todos van en la línea de dar esta pelea”, dijo. El Presidente Boric también apuntó que “a propósito del debate en que estamos como país surgen muchas veces diversas propuestas y en esto quiero hacer una invitación a que no perdamos el foco. Las instituciones para combatir la delincuencia son las policías y como ha dicho la ministra del Interior, el subsecretario, como también lo hemos conversado con el general director de Carabineros, lleguemos a un acuerdo para seguir sacando policías de labores administrativas y tener mayor presencia policial en los territorios”. “Espero sinceramente, por las víctimas y por los chilenos y chilenas, que nadie en su sano juicio trate de aprovecharse de este tipo de actos para sacar pequeñas ventajas políticas ni para hacer ningún tipo de campaña, porque acá tenemos dos caminos a seguir: O trabajamos todos juntos, independiente de las legítimas diferencias políticas y le ganamos como sociedad a la delincuencia y al crimen organizado o nos dividimos entre nosotros, nos empezamos a apuntar todos con el dedo y el crimen organizado avanza”, emplazó el mandatario.