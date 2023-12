Dichos de Bachelet sobre riesgos de propuesta marcan el debate a una semana del Plebiscito Constitucional

861f37d527

A solo siete días del plebiscito constitucional, la expresidenta Michelle Bachelet reiteró sus dichos en contra de la propuesta del Consejo Constitucional, específicamente respecto al retroceso que significaría en materia de derechos de las mujeres. En conversación con el programa Estado Nacional de TVN, Bachelet aseguró que el texto pone en riesgo la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y acusó que existen sectores “que quieren declarar inconstitucional muchos de los avances que se habían logrado”. “Hay en el Parlamento una o dos leyes propuestas por el Partido Republicano para derogar el aborto en tres causales, entonces, aquí no es que alguien despertó paranoico”, argumentó. En paralelo a la emisión de esta entrevista, un grupo de representantes políticas del “A favor”, entre ellas la presidenta de Evópoli y exconsejera constitucional, Gloria Hutt, realizaron un punto de prensa en el que contradijeron a la exmandataria. De acuerdo a Hutt, durante el trabajo del Consejo Constitucional “trabajamos mucho por los derechos de las mujeres, por no perderlos y al revés, por aumentarlos”. En esa misma línea, la exministra de Transportes comparó la propuesta constitucional con la Constitución del 80, asegurando que esta última “no tiene un catálogo de derechos sociales con preferencia para las mujeres como la sala cuna universal, no consagra la igualdad salarial, ni tampoco la igualdad para el acceso a los cargos públicos con paridad de entrada y de salida”, dijo. “Creo que es muy importante tomar en cuenta lo que dice el texto, no se dejen llevar por la marea, aquí no hay ninguna justificación jurídica que ponga en riesgo ningún derecho de las mujeres, sino que es pura ganancia. Hay más de diez menciones específicas de temas que nos benefician en la nueva Constitución”, añadió. Por su parte, la senadora y militante de Amarillos por Chile, Ximena Rincón, apuntó directamente a la figura de Michelle Bachelet, señalando que está tiene derecho a manifestar su opinión, pero que “el tema es salir en la franja”. Asimismo, Rincón lamentó el que “hayan existido personas que hayan hecho mentir a la Presidenta”. “Lo digo así porque no es efectivo que el texto no consagre la norma de igual trabajo igual paga, lo dice expresamente. No es efectivo que producto de las contribuciones, que no vayan a existir luminarias, cámaras de seguridad o rondas de vigilancia. Eso hoy día se financia con fondos regionales, con platas de la Subdere y por lo tanto hacer esa afirmación me parece grave”, estimó. En contraste, la vocera de Chile en contra y excomisionada experta, Antonia Rivas, afirmó que el texto del Consejo Constitucional “restringe los derechos de participación política de las mujeres” y defendió la posición que ha adoptado la exmandataria. “Es una falta de respeto bien tremenda lo que han hecho con la expresidenta Bachelet. Ella es un ejemplo de lo que mujeres hemos buscado y hemos intentado avanzar en nuestros derechos (…) Entonces, decir que la Presidenta falta a la verdad o miente me parece francamente una falta de respeto que no corresponde e invito a la campaña del “A favor” a guardar el tono”, dijo. Quien también se sumó a los respaldos a Bachelet y a las críticas a la propuesta constitucional, fue el diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri. A juicio parlamentario, se trata de un texto “peligroso para Chile”. “En tiempos en donde se requieren beneficios sociales, este texto los restringe. Obliga a las mujeres a tener al hijo de su violador, termina con la ayuda social de las municipalidades y es un texto que hoy día permite abrir la puerta al narcotráfico. Por ello, creemos y estamos convencidos de que es un mal texto para Chile y este pareciera ser el sentido común que va a triunfar el próximo domingo”, opinó. Por otra parte, Manouchehri cuestionó la postura de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, ya que en un principio la edil se mostró preocupada por la manera en que se abordaban los derechos de las mujeres, pero ahora votará “A favor”. “Nosotros vimos cómo en algún minuto la alcadesa Matthei dijo que tenía sus reparos con esta Constitución, por el riesgo que implicaba para las mujeres el retroceso en el tema del aborto. Sin embargo, pareciera que se dio una vuelta olímpica y el señor Kast terminó cuadrandola a ella y a toda la derecha, detrás de un texto que restringe los derechos de las mujeres”, concluyó.

