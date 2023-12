f43ebb06b9

984a71cc45

Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Edmundo Eluchans: “La cantidad de noticias falsas que se han hecho respecto del texto constitucional son francamente alarmantes” El ex consejero de la UDI desechó los argumentos que apuntan que la propuesta podría poner en riesgo el aborto en tres causales y defendió su carácter transversal. "Incluso, hay socialistas que conozco que están votando favorablemente", dijo. Natalia Palma Domingo 10 de diciembre 2023 9:27 hrs.

Compartir en

A pocos días de que la ciudadanía decida el futuro de la propuesta constitucional en la elección del domingo 17 de diciembre y pese a que las encuestas mantienen el “En contra” como posición mayoritaria, el ex consejero de la UDI, Edmundo Eluchans, se mantiene optimista respecto del eventual resultado. “Yo entré en este proceso convencido de la necesidad de vivirlo, cuando en el país se llama a plebiscito y que se hizo en 2020 para ver si Chile quiere o no una nueva constitución y casi un 80% de los chilenos dice que sí la necesita, creo que ese proceso es inevitable”, dijo. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el también ex diputado afirmó que, a diferencia del anterior intento constitucional llevado por la Convención, “soy un convencido de que este cambio sí va a resultar, va a ser exitoso, se ha trabajado bien, hay una propuesta razonable y espero confiado en que ganemos”. ¿Cómo evalúa los descuelgues al interior de la derecha en relación a la propuesta constitucional y la renuncia del senador Rojo Edwards del Partido Republicano? Eso pasa en todas partes. Si usted se fija, hay gente también de centroizquierda que está apoyando la opción ‘A favor’. En consecuencia, no es sorpresa creo yo y en este tipo de votaciones, que estamos hablando de acordar un texto constitucional y no de alguien en particular, hay una propuesta que se evalúa más que la opinión personal que uno puede tener respecto de los candidatos. A propósito de controversias, la semana pasada generó varias críticas en el spot del ‘A favor’ la frase ‘que se jodan’ ¿Le parece que fue asertiva? Yo no tengo nada que ver en eso, es completamente ajeno a mis quehaceres y, en consecuencia, no tengo ninguna responsabilidad en eso, pero tampoco le tengo ninguna simpatía a publicidades de ese tipo. A mí las publicidades que provocan reacciones de malestar frente a la gente, porque son disruptivas no me gustan. Yo no lo habría usado. No tiene tanta trascendencia, incluso, he leído a alguien que dice que ha sido una cosa positiva, que ha producido una reacción de ánimo en el electorado de decir ‘bueno, estamos ante un asunto que es muy importante’, pero a mí personalmente no me gusta, lo digo francamente. El martes se conoció una carta suscrita por un grupo de académicas y figuras políticas, entre ellas la ex Presidenta Michelle Bachelet, en la que acusan que la propuesta pone en riesgo la ley de aborto en tres causales ¿Le parece que una figura como la de la ex mandataria podría mover la aguja en el plebiscito? ¿Qué le parecen estos reparos? La ex Presidenta Bachelet es una persona que tiene muchos seguidores, pero no creo que influya decisivamente. Creo por lo demás en lo que ella está diciendo no tiene razón, a mí no me parece que el aborto en tres causales esté en cuestión hoy día con motivo de una u otra norma que se introduce en el texto constitucional que estamos proponiendo. No hay razón alguna creo yo para que se estime que porque se usa la expresión ‘quien’ en vez de la expresión ‘que’ (está por nacer) pueda esto cambiar. Quiero recordar que cuando en 2017 el Tribunal Constitucional visó el aborto en tres causales, esto es que permitió que la ley se dictara sin considerar que era inconstitucional, no hizo un análisis en función del ‘quien’ o el ‘que’. El fallo del TC reconoce que hay una protección de la vida del que está por nacer o de quien está por nacer, o sea, el ‘que’ o el ‘quien’ no tiene ninguna influencia, pero dice que, aun así, los derechos de la mujer priman. En consecuencia, eso es lo que fue determinante para los efectos de que el Tribunal Constitucional permitiera que el aborto en tres causales se dictara como ley y fuera aplicable en nuestro país. Además, Chile es suscriptor de tratados internacionales, concretamente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR), según el cual hay prestaciones de salud que cuando son otorgadas por un país no puede retrocederse en eso. Entonces, aquí hay una prestación de salud, porque en esos términos está entendido la autorización, para permitir el aborto en esas tres causales y si Chile, a través del fallo de algún tribunal, dijera que es inconstitucional y, por lo tanto, no puede aplicarse, estaría infringiendo ese pacto. De manera que, vuelvo a insistir, creo que no tienen razón quienes sostienen que estas disposiciones del texto constitucional impiden que el aborto en tres causales se aplique en Chile. Sin embargo, algunas de las firmantes aluden a este riesgo, dado el comportamiento histórico que ha tenido la derecha en materia de género y mujeres, como ocurrió con la píldora del día después ¿Cómo toma esas críticas? Podrá decirse lo que se quiera, pero estoy dando argumentos concretos, precisos y no los estoy inventando al vuelo. Hay un fallo del TC de 2017 que se dictó con motivo del debate en el Congreso Nacional del proyecto de ley que permite el aborto en tres causales y, si tal situación se da, creo que quienes son partidarios del aborto en tres causales podrán esgrimir esos argumentos y debieran razonablemente tener éxito en sus pretensiones. ¿Qué opinión le merece el liderazgo de la alcaldesa Evelyn Matthei en la campaña por el ‘A favor’? Considerando sus reparos iniciales al proceso. Evelyn Matthei, más allá de las simpatías o no simpatías que algunos u otros puedan tenerle, es sin duda alguna una figura política de los últimos más de 30 años en Chile. Ha sido senadora, diputada, alcaldesa, ministra de Estado, ha cumplido labores de Estado de la mayor relevancia y ha sido una persona muy destacada, valorada y seguida por muchas personas, particularmente por mujeres. Se sabe que cuando hay líderes mujeres, que son fuertes, tienen mucho atractivo, pasa con la ex Presidenta Bachelet, pasa también con Evelyn Matthei y son personas influyentes y que pueden tener una inclinación que pueda arrastrar a muchas personas. Por lo tanto, su opinión para muchos chilenos y particularmente chilenas es muy valiosa y digna de ser respetada y oída. Usted menciona ser optimista respecto de lo que pueda pasar en el plebiscito; sin embargo, las encuestas aún arrojan como ganadora la opción “En contra” ¿Cómo evalúa la sintonía que tiene la ciudadanía finalmente con este proceso? Convengamos que aquí tenemos derecho a votar del orden de 15 millones de chilenos y que la votación es obligatoria, pero yo le puedo asegurar que de esos casi 15 millones de chilenos o una cifra cercana a esa que vamos a concurrir efectivamente a votar, hay mucha gente que no conoce el contenido real de lo que se está haciendo y, además, ha habido una campaña sin precedentes. Yo ya soy un hombre mayor, me ha tocado enfrentar muchas elecciones, pero la campaña de desprestigio, la cantidad de noticias falsas que se han hecho respecto del texto constitucional son francamente alarmantes. He tenido oportunidad, porque he estado en campaña en distintas partes, trasmitiendo la opinión que nosotros tenemos respecto de la propuesta y desmintiendo algunas de esas acusaciones y la gente entiende y se da cuenta cuando uno explica. Yo espero que la votación que saquemos en este plebiscito no es solo de nuestro sector político, aquí no hay un debate o una elección entre la izquierda y la derecha, estos son sectores más amplios, hay gente de derecha, de centroderecha, hay gente de centro y centroizquierda que está con nuestra posición, incluso, hay socialistas que conozco que están votando favorablemente. Entonces, esto no es un color político, sino que es la visión que se tiene respecto de la propuesta constitucional y si ella es o no conveniente para el Chile de hoy y yo creo sinceramente que esta es una propuesta buena, seria y responsable. ¿Qué socialistas le han manifestado sus intenciones de votar ‘A favor’? A ver, sé que me dirán entonces que lo que estoy diciendo a lo mejor es un invento, tómenlo como quieran. Sí, yo conozco personas relativamente destacadas que son socialistas, pero no tengo ninguna autorización para dar su nombre. Ahora, no estoy diciendo que haya buses de socialistas que estén dispuestos a votar por la propuesta, pero de que los hay, los hay.

A pocos días de que la ciudadanía decida el futuro de la propuesta constitucional en la elección del domingo 17 de diciembre y pese a que las encuestas mantienen el “En contra” como posición mayoritaria, el ex consejero de la UDI, Edmundo Eluchans, se mantiene optimista respecto del eventual resultado. “Yo entré en este proceso convencido de la necesidad de vivirlo, cuando en el país se llama a plebiscito y que se hizo en 2020 para ver si Chile quiere o no una nueva constitución y casi un 80% de los chilenos dice que sí la necesita, creo que ese proceso es inevitable”, dijo. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el también ex diputado afirmó que, a diferencia del anterior intento constitucional llevado por la Convención, “soy un convencido de que este cambio sí va a resultar, va a ser exitoso, se ha trabajado bien, hay una propuesta razonable y espero confiado en que ganemos”. ¿Cómo evalúa los descuelgues al interior de la derecha en relación a la propuesta constitucional y la renuncia del senador Rojo Edwards del Partido Republicano? Eso pasa en todas partes. Si usted se fija, hay gente también de centroizquierda que está apoyando la opción ‘A favor’. En consecuencia, no es sorpresa creo yo y en este tipo de votaciones, que estamos hablando de acordar un texto constitucional y no de alguien en particular, hay una propuesta que se evalúa más que la opinión personal que uno puede tener respecto de los candidatos. A propósito de controversias, la semana pasada generó varias críticas en el spot del ‘A favor’ la frase ‘que se jodan’ ¿Le parece que fue asertiva? Yo no tengo nada que ver en eso, es completamente ajeno a mis quehaceres y, en consecuencia, no tengo ninguna responsabilidad en eso, pero tampoco le tengo ninguna simpatía a publicidades de ese tipo. A mí las publicidades que provocan reacciones de malestar frente a la gente, porque son disruptivas no me gustan. Yo no lo habría usado. No tiene tanta trascendencia, incluso, he leído a alguien que dice que ha sido una cosa positiva, que ha producido una reacción de ánimo en el electorado de decir ‘bueno, estamos ante un asunto que es muy importante’, pero a mí personalmente no me gusta, lo digo francamente. El martes se conoció una carta suscrita por un grupo de académicas y figuras políticas, entre ellas la ex Presidenta Michelle Bachelet, en la que acusan que la propuesta pone en riesgo la ley de aborto en tres causales ¿Le parece que una figura como la de la ex mandataria podría mover la aguja en el plebiscito? ¿Qué le parecen estos reparos? La ex Presidenta Bachelet es una persona que tiene muchos seguidores, pero no creo que influya decisivamente. Creo por lo demás en lo que ella está diciendo no tiene razón, a mí no me parece que el aborto en tres causales esté en cuestión hoy día con motivo de una u otra norma que se introduce en el texto constitucional que estamos proponiendo. No hay razón alguna creo yo para que se estime que porque se usa la expresión ‘quien’ en vez de la expresión ‘que’ (está por nacer) pueda esto cambiar. Quiero recordar que cuando en 2017 el Tribunal Constitucional visó el aborto en tres causales, esto es que permitió que la ley se dictara sin considerar que era inconstitucional, no hizo un análisis en función del ‘quien’ o el ‘que’. El fallo del TC reconoce que hay una protección de la vida del que está por nacer o de quien está por nacer, o sea, el ‘que’ o el ‘quien’ no tiene ninguna influencia, pero dice que, aun así, los derechos de la mujer priman. En consecuencia, eso es lo que fue determinante para los efectos de que el Tribunal Constitucional permitiera que el aborto en tres causales se dictara como ley y fuera aplicable en nuestro país. Además, Chile es suscriptor de tratados internacionales, concretamente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR), según el cual hay prestaciones de salud que cuando son otorgadas por un país no puede retrocederse en eso. Entonces, aquí hay una prestación de salud, porque en esos términos está entendido la autorización, para permitir el aborto en esas tres causales y si Chile, a través del fallo de algún tribunal, dijera que es inconstitucional y, por lo tanto, no puede aplicarse, estaría infringiendo ese pacto. De manera que, vuelvo a insistir, creo que no tienen razón quienes sostienen que estas disposiciones del texto constitucional impiden que el aborto en tres causales se aplique en Chile. Sin embargo, algunas de las firmantes aluden a este riesgo, dado el comportamiento histórico que ha tenido la derecha en materia de género y mujeres, como ocurrió con la píldora del día después ¿Cómo toma esas críticas? Podrá decirse lo que se quiera, pero estoy dando argumentos concretos, precisos y no los estoy inventando al vuelo. Hay un fallo del TC de 2017 que se dictó con motivo del debate en el Congreso Nacional del proyecto de ley que permite el aborto en tres causales y, si tal situación se da, creo que quienes son partidarios del aborto en tres causales podrán esgrimir esos argumentos y debieran razonablemente tener éxito en sus pretensiones. ¿Qué opinión le merece el liderazgo de la alcaldesa Evelyn Matthei en la campaña por el ‘A favor’? Considerando sus reparos iniciales al proceso. Evelyn Matthei, más allá de las simpatías o no simpatías que algunos u otros puedan tenerle, es sin duda alguna una figura política de los últimos más de 30 años en Chile. Ha sido senadora, diputada, alcaldesa, ministra de Estado, ha cumplido labores de Estado de la mayor relevancia y ha sido una persona muy destacada, valorada y seguida por muchas personas, particularmente por mujeres. Se sabe que cuando hay líderes mujeres, que son fuertes, tienen mucho atractivo, pasa con la ex Presidenta Bachelet, pasa también con Evelyn Matthei y son personas influyentes y que pueden tener una inclinación que pueda arrastrar a muchas personas. Por lo tanto, su opinión para muchos chilenos y particularmente chilenas es muy valiosa y digna de ser respetada y oída. Usted menciona ser optimista respecto de lo que pueda pasar en el plebiscito; sin embargo, las encuestas aún arrojan como ganadora la opción “En contra” ¿Cómo evalúa la sintonía que tiene la ciudadanía finalmente con este proceso? Convengamos que aquí tenemos derecho a votar del orden de 15 millones de chilenos y que la votación es obligatoria, pero yo le puedo asegurar que de esos casi 15 millones de chilenos o una cifra cercana a esa que vamos a concurrir efectivamente a votar, hay mucha gente que no conoce el contenido real de lo que se está haciendo y, además, ha habido una campaña sin precedentes. Yo ya soy un hombre mayor, me ha tocado enfrentar muchas elecciones, pero la campaña de desprestigio, la cantidad de noticias falsas que se han hecho respecto del texto constitucional son francamente alarmantes. He tenido oportunidad, porque he estado en campaña en distintas partes, trasmitiendo la opinión que nosotros tenemos respecto de la propuesta y desmintiendo algunas de esas acusaciones y la gente entiende y se da cuenta cuando uno explica. Yo espero que la votación que saquemos en este plebiscito no es solo de nuestro sector político, aquí no hay un debate o una elección entre la izquierda y la derecha, estos son sectores más amplios, hay gente de derecha, de centroderecha, hay gente de centro y centroizquierda que está con nuestra posición, incluso, hay socialistas que conozco que están votando favorablemente. Entonces, esto no es un color político, sino que es la visión que se tiene respecto de la propuesta constitucional y si ella es o no conveniente para el Chile de hoy y yo creo sinceramente que esta es una propuesta buena, seria y responsable. ¿Qué socialistas le han manifestado sus intenciones de votar ‘A favor’? A ver, sé que me dirán entonces que lo que estoy diciendo a lo mejor es un invento, tómenlo como quieran. Sí, yo conozco personas relativamente destacadas que son socialistas, pero no tengo ninguna autorización para dar su nombre. Ahora, no estoy diciendo que haya buses de socialistas que estén dispuestos a votar por la propuesta, pero de que los hay, los hay.