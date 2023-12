9f6e7e8866

Salud Todas las isapres bajan prima GES y avisan colapso: Minsal insiste en ley corta El ministerio de Salud aseguró que está trabajando para "dar estabilidad al sistema" y afirmó que la ley corta de isapres apunta en esa dirección. Diario UChile Lunes 11 de diciembre 2023 9:26 hrs.

El Ministerio de Salud aseguró que está trabajando para “dar estabilidad al sistema” y afirmó que la ley corta de isapres apunta en esa dirección. De esta manera respondió anoche a las aseguradoras, que poco antes habían anunciado la rebaja de la prima GES de las isapres que faltaban, junto con reiterar un riesgo de colapso Al respecto, el Minsal declaró que “la modificación de la tarifa GES aplicada por isapres es en cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema que juzgó que las alzas aplicadas por este concepto fueron excesivas e injustificadas y exigió suspender estos cobros. Los afiliados de isapres desde enero percibirán una reducción en sus tarifas producto de la aplicación de dicha sentencia. “Por su parte, entendiendo el efecto de estas sentencias para la industria, el gobierno ha propuesto el adelanto del reajuste de las tarifas por precio base de las isapres, como una de las medidas de mitigación y de forma proactiva, dado el rechazo de la Corte a prorrogar la entrada en vigencia de la sentencia”, añadió. “El ejecutivo nunca ha planteado que sea suficiente, para ello se requiere aprobar la llamada ley corta, que considera mecanismos que permiten llegar al equilibrio financiero, pero exigiendo el compromiso de la industria en mejorar su eficiencia y que esperamos se apruebe prontamente”, agregó. “Como gobierno continuaremos trabajando en lograr acuerdos que permitan cumplir las sentencias y dar estabilidad al sistema, sin olvidar cómo se generó el actual escenario. Por eso, nuestro llamado es a contribuir con altura de miras en la búsqueda de una solución que disminuya el riesgo para las personas que son el centro de nuestra preocupación”, concluyó. ISAPRES: “EQUILIBRIO SE HA ROTO” Previamente, al anunciar que todas las isapres habían reducido sus primas GES, la asociación que las reúne aseguró que el equilibrio del sistema se ha roto. Desde este mes, los aportes de los afiliados no cubrirán los costos asociados a sus atenciones: subsidios por licencias médicas, cirugías, procedimientos, consultas y exámenes, ya no tendrán financiamiento suficiente”. “El riesgo de una emergencia previsible, que nadie quiere y que afectará a prestadores y pacientes, públicos y privados, es evidente“, añadió la asociación en un comunicado. También aseveró que “el adelanto del ICSA que ha planteado el Gobierno es insuficiente para enfrentar esta crisis. Por ley, este indicador se usa anualmente para incorporar en los precios parte de los incrementos de costos que deben cubrir las isapres, y es incapaz de abordar una caída en los ingresos de la magnitud que enfrenta el sector”. “Debemos ser claros: esta medida, como se ha dado a conocer, no resuelve la crisis y, por lo tanto, no evita el fin forzado del sistema. Es razonable suponer que esto provocará decisiones en los prestadores muy graves para las personas. Y es incomprensible que el gobierno, que está consciente de esto, no proponga una verdadera solución que lo evite”, enfatizó el gremio. También recordó los dichos del Presidente Gabriel Boric, quien esta semana dijo que no quiere “que caiga el sistema” y que es necesario “llegar a un equilibrio”, y lo emplazaron a cumplir su palabra. “Sr. Presidente de la República, confiamos en sus declaraciones y esperamos que se traduzcan en acciones concretas, para llegar a soluciones reales”, señalaron las isapres. “Hemos manifestado, en todas las instancias posibles, nuestra disposición a una reforma al sistema, que no debe hacerse con graves afectaciones a la salud de las personas. Le pedimos que recoja las recomendaciones que se han hecho con sustento técnico, para evitar una crisis sanitaria. Miles de pacientes, y el sistema de salud completo, dependen de ello”, concluyó la declaración del gremio. Fuente y foto: ATON Chile.

