f755fc57f2

7c18bbd55a

Justicia “Él era su único enemigo”: Exnovio de Narumi declara contra Nicolás Zepeda y se quiebra en la audiencia En el juicio, Arthur del Piccolo explicó cómo el chileno se habría hecho pasar por Kurosaki a través de correos electrónicos. "Fui manipulado por los mensajes que me enviaron", expresó. Diario UChile Martes 12 de diciembre 2023 12:28 hrs.

Compartir en

Hoy martes se retomó en el Palacio de Justicia de Vesoul, Francia, el juicio de apelación contra el chileno Nicolás Zepeda (32), condenado a 28 de cárcel en ese país por el homicidio de su exnovia japonesa, Narumi Kurosaki en 2016. En la instancia, Arthur del Piccolo (26), expareja de Kurosaki al momento de su desaparición, explicó cómo y cuándo se dio cuenta de que alguien suplantaba los correos que recibía de Narumi, apuntando a Zepeda como “el único enemigo” de la joven. De acuerdo a información que recoge Mega sobre el desarrollo de la audiencia, el francés comenzó relatando que “cada año a comienzos de diciembre siempre pienso en Narumi” y que “el 4 y 5 de diciembre voy al templo en Japón a rezar por su memoria”. Posteriormente, comenzó a relatar un encuentro que tuvo con Narumi. “Fines de agosto, principios de septiembre nos encontramos con Narumi (…). Un día me la encuentro en la lavandería. Esta escena me marcó, estaba triste, llorando. Me marcó porque los japoneses no hacen eso, no les gusta molestar. Ella se confesó a mí. Me dijo que tenía problemas con su relación a distancia y que esto le estaba arruinando su estadía”, declaró. “Narumi me dijo que su expololo tenía la intención de venir a Francia para tratar de que ella cambiara de opinión“, agregó. Del Piccolo se quebró en la audiencia y relató que se sintió traicionado al recibir un mail de Narumi diciendo que estaba con otro hombre. “Le expliqué a la policía que el 4 o 5 de diciembre ella encontró a alguien y que esta persona había tomado el control de su celular“, señaló y agregó que “el 6, el mail que manda Narumi tenía una referencia que solo ella podía conocer. En ese momento pensaba que era ella”. Sin embargo, sus “primeras sospechas comienzan el jueves (8 de diciembre), ya que el mensaje que me envía tiene varias veces la palabra posesivo, que era algo que le reclamaba a su ex”. “Todo cambia el 13 de diciembre cuando entro en su habitación, en ese momento comencé a preocuparme porque estaba su único abrigo, su única bufanda y su tarjeta de transporte”, puntualizó. En esa línea, del Piccolo afirmó que “fui manipulado por los mensajes que me enviaron y hoy me arrepiento de no haber tomado en serio en un principio lo que pasaba”. Además, en la audiencia manifestó que cuando se reportó su desaparición le dijo “a la policía que Narumi no tenía enemigos, todos la querían, el único enemigo era su ex”. Foto en portada: Agencia Aton

Hoy martes se retomó en el Palacio de Justicia de Vesoul, Francia, el juicio de apelación contra el chileno Nicolás Zepeda (32), condenado a 28 de cárcel en ese país por el homicidio de su exnovia japonesa, Narumi Kurosaki en 2016. En la instancia, Arthur del Piccolo (26), expareja de Kurosaki al momento de su desaparición, explicó cómo y cuándo se dio cuenta de que alguien suplantaba los correos que recibía de Narumi, apuntando a Zepeda como “el único enemigo” de la joven. De acuerdo a información que recoge Mega sobre el desarrollo de la audiencia, el francés comenzó relatando que “cada año a comienzos de diciembre siempre pienso en Narumi” y que “el 4 y 5 de diciembre voy al templo en Japón a rezar por su memoria”. Posteriormente, comenzó a relatar un encuentro que tuvo con Narumi. “Fines de agosto, principios de septiembre nos encontramos con Narumi (…). Un día me la encuentro en la lavandería. Esta escena me marcó, estaba triste, llorando. Me marcó porque los japoneses no hacen eso, no les gusta molestar. Ella se confesó a mí. Me dijo que tenía problemas con su relación a distancia y que esto le estaba arruinando su estadía”, declaró. “Narumi me dijo que su expololo tenía la intención de venir a Francia para tratar de que ella cambiara de opinión“, agregó. Del Piccolo se quebró en la audiencia y relató que se sintió traicionado al recibir un mail de Narumi diciendo que estaba con otro hombre. “Le expliqué a la policía que el 4 o 5 de diciembre ella encontró a alguien y que esta persona había tomado el control de su celular“, señaló y agregó que “el 6, el mail que manda Narumi tenía una referencia que solo ella podía conocer. En ese momento pensaba que era ella”. Sin embargo, sus “primeras sospechas comienzan el jueves (8 de diciembre), ya que el mensaje que me envía tiene varias veces la palabra posesivo, que era algo que le reclamaba a su ex”. “Todo cambia el 13 de diciembre cuando entro en su habitación, en ese momento comencé a preocuparme porque estaba su único abrigo, su única bufanda y su tarjeta de transporte”, puntualizó. En esa línea, del Piccolo afirmó que “fui manipulado por los mensajes que me enviaron y hoy me arrepiento de no haber tomado en serio en un principio lo que pasaba”. Además, en la audiencia manifestó que cuando se reportó su desaparición le dijo “a la policía que Narumi no tenía enemigos, todos la querían, el único enemigo era su ex”. Foto en portada: Agencia Aton