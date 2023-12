10f649ed6b

Nacional Presidente Boric anuncia nueva Ley de Pesca: pescadores artesanales esperan que el proyecto “empareje la cancha” La iniciativa, que será ingresada al Congreso dentro de los próximos días, fue respaldada por los gremios del sector y el oficialismo. Dirigentes pesqueros dijeron "estar ilusionados" con la próxima discusión sobre la materia. Natalia Palma Jueves 21 de diciembre 2023 13:04 hrs.

En una actividad en la localidad de Quintay, en la Región de Valparaíso, hoy jueves el Presidente de la República Gabriel Boric anunció el ingreso del proyecto de nueva Ley General de Pesca, que vendría a reemplazar la actual legislación sobre la materia, mejor conocida como “Ley Longueira”, cuestionada en su legitimidad por la intervención indebida de intereses privados durante su tramitación en el Congreso y que se tradujo en el emblemático Caso Corpesca, destacado por los sobornos de parte de empresas a diversos actores políticos. Recordemos que en 2016 se ingresó un proyecto de ley para declarar la nulidad de la iniciativa; sin embargo, pese a que el Gobierno le dio urgencia en agosto de 2022, este aún se encuentra estancado en su segundo trámite legislativo en el Senado. “Necesitamos una nueva y buena Ley de Pesca para Chile, una ley que sea justa, que asegure la sostenibilidad de los recursos. He conversado muchas veces con pescadores a lo largo de todo Chile y una de las cosas que siempre me sorprende es la preocupación y la conciencia que existe respecto a la necesidad de cuidar la sostenibilidad de los recursos. No solamente es su pega, no es solamente el ingreso de los meses de pesca, sino que también es su cultura, es una forma de vida”, expresó el Mandatario. Asimismo, Boric aseguró que esta ley “que va a estar legítima democráticamente, está construida sobre evidencia científica, potencia nuestra vocación oceánica y pesquera, reconoce la importancia de nuestras caletas y comunidades costeras, favorece el desarrollo económico de nuestro país, el empleo y la preservación de nuestra entidad marítima”. La iniciativa contemplará cinco ejes centrales, relativos al desarrollo sostenible de la actividad pesquera, con mayor monitoreo, regulación e inversión; equidad social, intergeneracional, territorial y de género en el sector; enfoque científico-técnico dirigido a los ecosistemas marinos; transparencia en el sector pesquero y combate contra la pesca ilegal; y modernización de la regulación sectorial y fortalecimiento de la institucionalidad pesquera. Reacciones El senador del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, Daniel Núñez, calificó este anuncio presidencial como un hito “significativo” que apunta a un “fraccionamiento más equilibrado entre la pesca artesanal y la industria pesquera”. En ese sentido, el parlamentario dijo valorar la incorporación de mecanismos “que permiten una mayor transparencia en todas las fórmulas de asignación de las cuotas y también los beneficios que haya generado”. Así, afirmó que “un aspecto fundamental del debate, que va a estar presente sin duda tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, tiene que ver con el privilegio del consumo humano”. “Hoy día en Chile hemos disminuido el consumo de productos del mar, debido al alto costo que tienen, a la escasez y debe ser una prioridad que la nueva Ley de Pesca permita que a la mesa de las familias chilenas lleguen pescados y mariscos a un bajo precio. Así que me parece un tema fundamental a resolver en el debate”, complementó. El director de las campañas de pesca de la ONG Oceana, César Astete, manifestó sus expectativas sobre el proyecto de nueva Ley de Pesca y dijo esperar que “priorice la toma de decisiones sobre la base de criterios científicos y precautorios y que, además, tenga como eje central la recuperación de las pesquerías”. Según señaló Astete, actualmente “más del 50% de las especies se encuentran en estado de sobreexplotación o agotamiento, cuestión que se hace evidente, por ejemplo, entre los pescadores artesanales de merluza común, que están viviendo momentos críticos producto de la escasez en regiones como Valparaíso o Biobío”. Mientras, el director del sindicato de Pescadores Artesanales de Caleta Portales, Rodrigo Gallardo, aseveró que en el sector “están ilusionados” con la próxima discusión del proyecto, dadas las difíciles condiciones de trabajo que históricamente han tenido que enfrentar. En ese sentido, el dirigente manifestó que “toda la vida la pesca artesanal ha sufrido la depredación de la industria, no es algo nuevo, eso lo sabe todo Chile. Entonces, era hora la posibilidad de emparejar las cosas con este gobierno. No es justo que nosotros después de tantos años sigamos defendiendo esa ley corrupta y nos deja bastante ilusionados de que se puedan hacer las cosas de una mejor manera para el sector y que se puedan emparejar un poquito más las cifras, en cuanto a lo que es captura de merluza, a las cuotas”. “Nosotros, los pescadores artesanales, somos millones de familia a lo largo de todo el país y la pesca industrial le pertenece a siete familias. Entonces, es aberrante cuando uno tiene que exponer esto hacia el mundo, hacia pescadores de otros países, en donde ya sacaron el arrastre y tenemos que andar explicándoles que aquí todavía existe, no podemos mentir”, cuestionó Gallardo. De acuerdo a la información compartida por el Ejecutivo, la elaboración de esta iniciativa contó con un proceso participativo denominado “Encuentros con la Pesca”, iniciado en septiembre de 2022 hasta febrero de este año y que incluyó la presencia de los distintos actores del rubro. En este proceso se realizaron: 154 encuentros comunales con el sector artesanal.

14 encuentros regionales con el sector artesanal.

10 encuentros regionales con el sector industrial.

15 encuentros regionales con mujeres de la pesca artesanal y actividades conexas.

8 encuentros macrozonales con representantes de la academia, ONGs y centros de investigación.

1 proceso de consulta virtual a funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

