Ciudad y territorio Minería Nacional Pueblos originarios Comunidades atacameñas denuncian que acuerdo Codelco-SQM se concretó a “sus espaldas” De acuerdo al Consejo de Pueblos Atacameños la alianza "es señal de palabras vacuas del Estado de Chile" en su compromiso de procesos participativos. Por ello, llamaron a las empresas involucradas a sostener un diálogo transparente con la ciudadanía. Diario UChile Viernes 29 de diciembre 2023 11:05 hrs.

A través de un comunicado, el Consejo de Pueblos Atacameños -compuesto por 18 comunidades- rechazó el memorandum de entendimiento entre Codelco y SQM para la explotación del litio hasta 2060. Según señala el documento, la suscripción de esta alianza público-privada no fue consulta con las comunidades, por lo que éstas denunciaron que “en esta oportunidad se repite la historia de enterarnos por la prensa de aumentos de cuotas de producción y de ventas, además de extender hasta el año 2060 la extracción de las aguas en un sistema altamente frágil y sensible como es la cuenca del acuífero del Salar de Atacama. Con esto, extendiendo la vida de extracción del proyecto Salar Futuro, proyecto no evaluado ambiental ni socialmente“. Asimismo, destacaron la constitución de la mesa tripartita que contempla la participación del Consejo en el marco de este acuerdo “que tiene por principal objetivo que no se repita la historia, reconocer al pueblo atacameño como titulares de las tierras y territorios y en particular poner en el centro de toda mesa de trabajo y proyección del litio para el país a los tratados internacionales ratificados por Chile, como es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Todo esto, con transparencia, diálogo directo, participación temprana y de buena fe”. Por lo mismo, desde las comunidades llamaron a no repetir “los errores del pasado y someter a los más altos estándares internacionales en materia de participación y consulta indígena todo acuerdo entre Codelco, Corfo y SQM, por la relevancia para el pueblo atacameño y el país”. “Lo realizado por SQM y Codelco representa no solo un incumplimiento a la mesa tripartita y acuerdo de diálogo, sino que es señal de las palabras vacuas por parte del Estado de Chile en su real compromiso de procesos participativos y dialogados. Así, no se puede concebir un ‘Memorandum de entendimiento’ sin la participación de las comunidades”, acusaron. En esa línea, apuntaron que “siempre se nos indicó que no existía acuerdo verbal ni escrito entre las partes, y nos enteramos de que el Salar será objeto de extracción de las aguas hasta el año 2060 como establece así el memorándum que surge entre Codelco y SQM”. Por lo que insistieron en que estas proyecciones “deben ser deliberadas y resuelta por todos los habitantes del territorio”. “Llamamos a los directivos en pleno de Codelco, SQM y CORFO a sostener un diálogo transparente con la ciudadanía y sobre todo de buena fe, por la relevancia que tiene para el país y el pueblo atacameño”, concluyeron. Foto en portada: Agencia Aton

