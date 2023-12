32fd180a93

Nacional Política Alberto Undurraga, presidente de la DC: “Estamos ubicados al centro del espacio político, pero nuestro foco es el progresismo” El diputado adelantó una "temporada de acuerdos" donde su partido jugará un rol clave. También comentó el "impasse" con la Fundación Konrad Adenauer: "Lo que no corresponde es que una fundación extranjera determine quién es de centro", advirtió. Bárbara Paillal Domingo 31 de diciembre 2023 17:11 hrs.

Luego de un año marcado por la búsqueda de consensos a nivel legislativo y un proceso constitucional que -por segunda vez- no logró conquistar a la ciudadanía, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, abordó -desde los ojos de la falange- las proyecciones políticas para 2024. En conversación con Radio Universidad de Chile, el parlamentario recalcó que para el siguiente año se abre una “temporada de acuerdos” en áreas sentidas para la población como son las pensiones y la economía. El líder de la DC apuesta que la colectividad cumplirá un rol fundamental en dichos objetivos no solo porque otorga mayoría en ámbas Cámaras del Congreso Nacional, sino porque la Falange -como centro político- tiene experiencia logrando acuerdos amplios. ¿Cuáles son sus conclusiones de lo que marcó este año en miras al 2024? Fuimos construyendo en el Congreso, al principio con mucho tironeo, pero ya después con más acuerdo, proyectos de seguridad acordados con amplia mayoría para ir abordando el principal problema que hoy tiene la ciudadanía. En lo político propiamente tal, el triunfo del En Contra sobre un texto que era partisano, que era solo de derecha, pero no puede celebrarse porque, no obstante haya ganado nuestra opción y -claro- en ese sentido ganamos, el país todavía no construye acuerdos en esta materia y quizá eso marca los desafíos para el próximo año. Nosotros hablamos de temporada de acuerdos en seguridad ciudadana, en pensiones, puesto que los primeros meses del año van a estar centrado en pensiones, en los temas económicos, en crecimiento económico y en pacto fiscal, en salud, en educación y en vivienda, en esos seis temas nosotros debiéramos avanzar como país. ¿Y cuál será el rol de la Democracia Cristiana para el siguiente año? El rol de la DC es bien importante no solo porque da la mayoría en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y Diputadas, y en el Senado, sino que además nosotros tenemos cierta historia en la construcción de acuerdos para avanzar. Entonces, ¿ha sostenido conversaciones con la oposición? Yo vengo conversando con dirigentes de los distintos partidos, por lo pronto, los ministros y dirigentes de partido de Gobierno, pero también con dirigentes de partidos de derecha. ¿Y respecto a los otros partidos que disputan el centro político? Nosotros somos un centro progresista, claro, estamos ubicados al centro del espacio político, pero nuestro foco es el progresismo. Nuestros focos son las transformaciones sociales y construir acuerdos para avanzar y yo diría que ese es uno de los roles que nosotros vamos a seguir jugando: la construcción de acuerdos. Y hoy día lo primero que está en el calendario es pensiones. En esta etapa nueva el Gobierno finalmente presentó su proyecto con indicaciones, recogió buena parte de lo que nosotros planteamos, todavía creo que hay que seguir avanzando en la distribución de 6% de cotización adicional, pero el objetivo fundamental es avanzar con acuerdos porque es la única forma que salga adelante la Reforma. Y, en eso, el Gobierno ha cedido, creo que le falta un poco, pero la derecha también tiene que ceder, a la derecha le falta mucho en esta materia para poder tener un acuerdo final en materia de pensiones. El apuntar a un centro progresista le ha llevado muchas críticas desde los otros movimientos de este centro político porque tuvieron un mayor acercamiento con partidos del oficialismo, ¿qué le diría a Amarillos y Demócratas? Yo soy respetuoso de las opciones que toman los demás partidos. Amarillos y Demócratas tomaron la opción que es aliarse con la derecha en el plebiscito y están mirando las municipales con la derecha, están en su legítimo derecho a hacerlo, pero no se pueden enojar si es que uno se los dice. Respecto a nosotros (…) lo que nos interesa es construir transformaciones sociales para que haya mayor justicia social, para que mejoren las pensiones, para que en materia de salud podamos construir un país sin listas de espera, para que volvamos a tener crecimiento económico importante en cada una de estas materias, para construir en materia de seguridad acuerdos y en eso creemos que hemos tenido un rol durante este año 2023. ¿Ve esa posibilidad de lograr acuerdos más a la izquierda? Lo pregunto por las decisiones que tomaron este año. Es que yo creo que para estos grandes acuerdos nacionales se requieren consensos que vayan más allá que sólo con un sector y al país le ha ido bien cuando ha avanzado con acuerdos amplios, entonces lo importante es que haya actores que estén dispuestos a esa conversación porque los extremos no conversan, no quieren llegar a acuerdos y eso pasa tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha. Y más bien lo que tenemos que empujar son acuerdos amplios y en eso no hay que cerrarse a que estos, por supuesto, incorporen al Gobierno, pero también que incorporen a parte de la derecha. Y, en esa línea, ¿cómo está la relación con Amarillos y Demócratas? Institucionalmente no hay relación. En lo personal por supuesto que hay relaciones con varios de ellos, si finalmente hay pasados comunes, pero institucionalmente no. Ellos han optado por un camino distinto que es aliarse con la derecha, lo respetamos, está dentro de sus legítimas decisiones pero nosotros tenemos un camino distinto. ¿Cómo tomó esta no invitación de la Fundación Konrad Adenauer a Alemania, a diferencia de precisamente Amarillos, Demócratas, junto a Renovación Nacional? Las fundaciones están en su legítimo derecho a invitar a quienes les parezca a los distintos viajes, yo creo que eso no puede ser motivo de noticia. Lo que no corresponde es que una fundación extranjera determine quién es de centro y quién no es de centro porque eso ya es un poquito divertido, eso se escapa un poco de las atribuciones, pero si una fundación quiere invitar a gente de un partido o de otro está en su derecho de hacerlo y qué bien que eso sea útil finalmente para Chile. Pero tienen una relación histórica… Claro, si con la Fundación Konrad Adenauer tenemos una relación histórica, importante, con la CDU (Democracia Cristiana Alemana) por cierto que la tenemos también y la vamos a seguir teniendo más allá de este impasse. Imagen de Portada: Agencia ATON.

