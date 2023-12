32fd180a93

Justicia Nacional Política María Jaraquemada por corrupción en 2023: “Hay más investigaciones que municipios en el país” Para la directora ejecutiva de Chile Transparente, los partidos "debieran dar explicaciones a la ciudadanía cuando son sus militantes los que cometen irregularidades". En referencia a la respuesta, valoró que "Chile, quizás tarde, reacciona". Bárbara Paillal Domingo 31 de diciembre 2023 9:14 hrs.

Son más de 640 las causas abiertas que investiga la Fiscalía sobre la gestión de alcaldes y funcionarios municipales en 2023. Según La Tercera, todas ellas mantendrían algún vínculo con malversación de caudales públicos y fraude al fisco. Más recientemente, el municipio de Las Condes, presidido por la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI), se encuentra en la mira de la justicia por la asignación de más de $8 mil millones de pesos en el pago de horas extras a funcionarios de la comuna. La directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, apuntó a debilidades a nivel institucional en esta materia. “En los municipios se dan ciertos factores que permiten que ocurran este tipo de casos como alcaldes y alcaldesas con bastante poder y discrecionalidad en la toma de decisiones, hay bastantes recursos públicos, pueden ser pocos para las necesidades de la ciudadanía pero no son menores”, sostuvo. “Se puede nombrar discrecionalmente también en distintas posiciones a personas afines al alcalde o alcaldesa, los Concejos muchas veces no tienen la capacidad de fiscalizar bien y otras veces no lo hace. Yo escuchaba como un concejal de Las Condes decía: ‘bueno, yo había escuchado el rumor de las horas extras, pero la verdad es que no hice la pega’“, añadió. La abogada recalcó falencias en temas de Transparencia Activa, pero también señaló que el Consejo para la Transparencia dio cuenta de una menor aplicación de la Ley del Lobby. “Y tal como salía en una nota en La Tercera hay en promedio de 1,8 investigaciones por municipios, no significa que todos están siendo investigados, pero en el fondo hay más investigaciones que municipios en el país“. En detalle, Jaraquemada afirmó que “las corporaciones municipales sin duda que han sido un flanco muy relevante por haber -durante mucho tiempo- tenido menos control, transparencia, rendición de cuentas, y ahí ya hemos visto que efectivamente están mal utilizados muchas veces ya sea para contratar personas afines políticamente o que participaron en la campaña con sueldos altísimos, pago de horas extras que parecen injustificadas o que parecen humanamente imposible”. “En la Región del Maule hay varios municipios que están siendo investigados por posible fraudes en licitaciones con el tema de las cuentas corrientes donde incluso hay algunos alcaldes en reclusión preventiva, está el caso Luminarias que está siendo investigado en, si no me equivoco, 11 municipios en el país, donde el ex alcalde de Puerto Natales también está en presión preventiva”, añadió. En esa línea, la directora ejecutiva de Chile Transparente advirtió que “la corrupción lamentablemente a veces se utiliza políticamente hablando, cuando en el fondo mi sector es el culpable yo acuso persecución política. Yo creo que es un problema y ya hemos visto que no es así, que hay todo tipo de signos políticos involucrados”. Asimismo, afirmó que “también los partidos políticos tienen que ser responsables de quienes son las personas a las cuales apoyan como candidaturas para las próximas elecciones y en algún modo también debieran dar explicaciones a la ciudadanía cuando son sus militantes o personas que ellos apoyaron las que cometen estas irregularidades“. Como forma de subsanar estas debilidades, Jaraquemada sugirió que las colectividades impulsen las investigaciones adecuadas con sanciones a nivel interno y llamó a dejar la “calculadora política” de lado en las próximas elecciones “para tratar de buscar aquellas personas que tengan un compromiso con la integridad, una trayectoria, no hay nada que te lo pueda garantizar, pero al menos que te dé mayor seguridad de que efectivamente esas personas no se van a ver envueltas en ese tipo de casos el día de mañana”. “Chile, quizás tarde, pero reacciona ante la corrupción” Finalmente la directora ejecutiva de Chile Transparente realizó un diagnóstico de las irregularidades en cargos públicos en 2023, señalando que “lamentablemente la palabra corrupción ha estado mucho más en la palestra por los motivos incorrectos de lo que nosotros quisiéramos, entonces es un poco amargo el balance en el sentido de que efectivamente se ha destapado el megafraude tributario, vamos a ver qué va a pasar con el caso Audios”. “Se han destapado casos que nos golpean bastante fuerte y que obviamente a la ciudadanía la hace desconfiar aún más de las instituciones, pero también se han aprobado leyes súper importantes que quizás no tienen la repercusión mediática que uno quisiera, o sea, se aprobó la ley de delitos económicos, la ley de crimen organizado, la ley del estatuto de protección de denunciante del sector público”, añadió. En ese sentido, destacó que “hay avances, también siguen habiendo muchísimos desafíos, pero al menos yo creo que que hay que tener claro que Chile, quizás tarde, pero reacciona ante la corrupción y tenemos que seguir exigiendo eso aún más fuerte”. Imagen de Portada: Agencia ATON

