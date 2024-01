Gustavo Toro, alcalde de San Ramón y crisis de seguridad: “Chile no está muy alejado de lo que ocurre en Centroamérica”

7a82502197

d5183dc0d5

Una de las comunas más afectadas por la crisis de seguridad pública en la zona sur de la Región Metropolitana es San Ramón. Su edil, Gustavo Toro (DC) , reconoció ver esfuerzos en los distintos sectores políticos para lograr soluciones, pero sostuvo que las medidas han sido poco efectivas. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el jefe comunal declaró que “en comunas como San Ramón la delincuencia se vive de otra manera, se vive ya con el narco instalado, con el crimen organizado haciendo de las suyas, con una cantidad de armamento, de balas. Creo que esto está bastante descontrolado y ante ese escenario, el Estado, los actores políticos y todos quienes opinan e intervienen en esto, no han estado a la altura para enfrentar como se debe la situación del país”. “Hay un abandono del Estado en muchos sectores, cuando uno trata de transmitir esto principalmente ve que no llegan los recursos para mejorar los espacios comunes, ve poco contingente de Carabineros, ve poca posibilidad de que las personas que están sufriendo delitos tengan un apoyo real en cuanto a la asistencia jurídica, a la contención, daños a la propiedad”, informó. En esa línea, el jefe comunal advirtió que en esta última semana la municipalidad ha sufrido dos veces el robo a un jardín infantil, a dos colegios y a una bodega farmacéutica. “Esto no ocurría hace dos, tres años atrás”, aseguró. En relación a propuestas levantadas desde el mundo político, que han causado reticencia del Gobierno, el democratacristiano afirmó: “Yo no le tengo ningún temor a que los militares hagan su trabajo en medio de los sectores críticos”. “Tenemos que avanzar. Hoy no hay ningún militar que haya estado en funcionamiento en el año 73′, hoy es otra la imagen de los militares. Si es necesario que intervengan en sectores donde no hay posibilidad de garantizar la seguridad de los vecinos, hay que hacerlo. No es posible que solamente, por ejemplo, en San Ramón contemos con Carabineros. No tenemos cuartel de la PDI, no existe, se fueron en 2016, y hoy día solamente contamos con 90 Carabineros a cuatro turnos“, cuestionó. En ese sentido, Toro señaló que -más que avanzar en un Estado de Excepción Constitucional- las Fuerzas Armadas pueden colaborar en el marco de la Ley de Infraestructura Crítica y “en el control de la seguridad“, porque actualmente es muy difícil para Carabineros resguardas ciertas zonas, dado que “están en procedimientos delictuales que pueden duran horas”. Consultado por el origen del armamento utilizado por el crimen organizado, el edil detalló que, según datos del Ministerio Público, “la mayor parte viene desde afuera, Chile no es un productor en masa de armamento”. Para Toro, lo llamativo es lo sofisticado del armamento que “está muy por encima de lo que hoy día cuenta Carabineros (…) estamos hablando incluso de armamento de guerra como granadas o incluso metralladoras que son además de un alto costo”. “Lo que estamos viendo en Chile no está muy alejado a lo que ocurre en países de Centroamérica o en México. Hoy estamos bastante complicados en cómo se trata el arma, cómo se abastecen estos grupos y cómo tienen una facilidad de acceder al armamento e entregar incluso a menores de edad que hacen de las suyas. ¿Dónde sacan armamento, dónde está la posibilidad de adquirirlos? Sería una buena pregunta que debería realizar algún grupo de inteligencia”, concluyó. Revisa la entrevista completa a continuación:

Una de las comunas más afectadas por la crisis de seguridad pública en la zona sur de la Región Metropolitana es San Ramón. Su edil, Gustavo Toro (DC) , reconoció ver esfuerzos en los distintos sectores políticos para lograr soluciones, pero sostuvo que las medidas han sido poco efectivas. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el jefe comunal declaró que “en comunas como San Ramón la delincuencia se vive de otra manera, se vive ya con el narco instalado, con el crimen organizado haciendo de las suyas, con una cantidad de armamento, de balas. Creo que esto está bastante descontrolado y ante ese escenario, el Estado, los actores políticos y todos quienes opinan e intervienen en esto, no han estado a la altura para enfrentar como se debe la situación del país”. “Hay un abandono del Estado en muchos sectores, cuando uno trata de transmitir esto principalmente ve que no llegan los recursos para mejorar los espacios comunes, ve poco contingente de Carabineros, ve poca posibilidad de que las personas que están sufriendo delitos tengan un apoyo real en cuanto a la asistencia jurídica, a la contención, daños a la propiedad”, informó. En esa línea, el jefe comunal advirtió que en esta última semana la municipalidad ha sufrido dos veces el robo a un jardín infantil, a dos colegios y a una bodega farmacéutica. “Esto no ocurría hace dos, tres años atrás”, aseguró. En relación a propuestas levantadas desde el mundo político, que han causado reticencia del Gobierno, el democratacristiano afirmó: “Yo no le tengo ningún temor a que los militares hagan su trabajo en medio de los sectores críticos”. “Tenemos que avanzar. Hoy no hay ningún militar que haya estado en funcionamiento en el año 73′, hoy es otra la imagen de los militares. Si es necesario que intervengan en sectores donde no hay posibilidad de garantizar la seguridad de los vecinos, hay que hacerlo. No es posible que solamente, por ejemplo, en San Ramón contemos con Carabineros. No tenemos cuartel de la PDI, no existe, se fueron en 2016, y hoy día solamente contamos con 90 Carabineros a cuatro turnos“, cuestionó. En ese sentido, Toro señaló que -más que avanzar en un Estado de Excepción Constitucional- las Fuerzas Armadas pueden colaborar en el marco de la Ley de Infraestructura Crítica y “en el control de la seguridad“, porque actualmente es muy difícil para Carabineros resguardas ciertas zonas, dado que “están en procedimientos delictuales que pueden duran horas”. Consultado por el origen del armamento utilizado por el crimen organizado, el edil detalló que, según datos del Ministerio Público, “la mayor parte viene desde afuera, Chile no es un productor en masa de armamento”. Para Toro, lo llamativo es lo sofisticado del armamento que “está muy por encima de lo que hoy día cuenta Carabineros (…) estamos hablando incluso de armamento de guerra como granadas o incluso metralladoras que son además de un alto costo”. “Lo que estamos viendo en Chile no está muy alejado a lo que ocurre en países de Centroamérica o en México. Hoy estamos bastante complicados en cómo se trata el arma, cómo se abastecen estos grupos y cómo tienen una facilidad de acceder al armamento e entregar incluso a menores de edad que hacen de las suyas. ¿Dónde sacan armamento, dónde está la posibilidad de adquirirlos? Sería una buena pregunta que debería realizar algún grupo de inteligencia”, concluyó. Revisa la entrevista completa a continuación: