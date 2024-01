Jorge Luchsinger por libertad condicional del machi Celestino: “De nuevo tenemos que pasar un trago amargo”

7a82502197

Jorge Luchsinger, hijo del matrimonio Luchsinger-Mackay, se refirió a la eventual libertad condicional para el machi Celestino Córdova -condenado por la muerte de sus padres-, e indicó que nuevamente debe vivir un trago amargo tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco que ordenó tramitar el beneficio. En conversación con Tele 13 radio Luchsinger declaró que el fallo de la Corte fue “muy sorpresivo”. “Ano se va acostumbrando, sin ser abogado, tratando de entender todas estas cosas, estos sistemas que tiene el sistema procesal penal, el Ministerio Público y lo va aceptando y lo va normalizando, pero cada cierto tiempo uno se encuentra con estas sorpresas tan desagradables, que dejan muchas interrogantes”, afirmó. En conversación con Tele 13 radio el también consejero regional de La Araucanía calificó la decisión de la Corte como “malas noticias”. “De nuevo tenemos que pasar un trago amargo de ese hecho que ocurrió cuando nos mataron a nuestros papás”, dijo. “Uno se va encontrando con que han ido (los condenados) ganando terreno. Entonces ahí es cuando uno se sorprende y quedan muchas interrogantes respecto a las garantías que tienen todos estos condenados”, añadió. Luchsinger cuestionó “por qué se hizo un día 30, 31 cuando están todos de fiesta, un recurso de amparo en esa fecha, no es el primero que se había presentado, se habían presentado múltiples acciones para solicitar libertad bajo fianza y nosotros a través de nuestro abogado habíamos exigido alegar. Nosotros no somos parte del juicio ya, el juicio terminó, por lo tanto, la Fiscalía y los querellantes particulares que somos nosotros dejamos de ser parte del juicio“. “En esta oportunidad le pregunté al abogado ayer qué pasó y no, no fuimos informados. Entonces uno dice por qué (…) los jueces no fueron titulares, había uno sólo titular, porque es una fecha especial, están los reemplazantes, y los reemplazantes entre gallos y medianoche dan este fallo que es muy distinto que lo que se venía haciendo hace tanto tiempo”, apuntó. El hijo del matrimonio Luchsinger-Mackay descartó que el condenado mostrara arrepentimiento y cuestionó la decisión de la Corte, ya que este tipo de beneficios se conceden “normalmente porque hay arrepentimiento, reconocimiento de los victimarios para con las víctimas o sus familiares (…) en este caso nunca vi”. “No hay arrepentimiento, ni buena conducta (…) lo único que se valora es que ha trabajado en cosas artesanales”, explicó. En esa misma línea cuestionó, “por qué este tribunal, que yo ya creo que no es imparcial, que es parcial, valora más eso que lo técnico y pasan por encima de estos informes”. Sobre la apelación del fallo anunciado por el Gobierno, el hijo de las víctimas expresó que “yo agradezco y creo que es una buena acción que el Gobierno, a través del delegado presidencial, esté en una actitud que es la que nosotros hemos mantenido siempre (…) no estemos solos en esto”.

