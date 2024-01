e23ccde31b

Entrevista Migración Nacional Pensiones Política Diputada Sofía Cid por proyecto que sanciona el ingreso clandestino al país: “La expulsión puede ser más rápida” La militante de Renovación Nacional valoró la aprobación de la iniciativa, defendiendo que con la medida "se deja aparte a quienes están pidiendo refugio". Por otra parte, manifestó sus reparos sobre el avance de la reforma previsional. Diario UChile Jueves 18 de enero 2024 10:37 hrs.

Ayer miércoles se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino al país. Esta iniciativa impulsada por Chile Vamos modifica la Ley de Migración y Extranjería al introducir un artículo sobre delitos migratorios. La votación culminó con 88 a favor, 34 en contra y 14 abstenciones, pasando de esta forma a su segundo trámite legislativo al Senado. En dialogó con la primera edición de Radioanálisis, la diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid, valoró el respaldo de la medida. “Hoy en Chile cuando entras de forma ilegal, en forma administrativa te permite la expulsión. Pero al tipificar esto como delito, da más facultades y la expulsión puede ser más rápida”, expresó la parlamentaria, añadiendo que el ingreso con documentación falsa al territorio nacional agrava la falta. Consultada por las voces críticas contra el proyecto, entre ellas, la diputada comunista Lorena Pizarro, quién afirmó que el proyecto criminaliza la migración, la legisladora de Chile Vamos sostuvo que “cualquier persona que esté ingresando de forma ilegal, sin documentación o con documentación falsa, está infringiendo las normativas y la ley”. “En el nuevo proyecto se deja aparte a quienes están pidiendo refugio. También hay un tema especial para niños y adolescentes o padres y cuidadores de estos. Desde el Partido Comunista y Frente Amplio tratan de hacer una figura mala del proyecto. Consideramos que es importante tenerlo, porque hemos visto lo que cuesta redireccionar a una persona o expulsarla cuando entra de forma ilegal en el país”, afirmó, criticando la postura de los parlamentarios oficialistas que rechazaron la iniciativa. La diputada Sofía Cid se refirió también a la diferencia entre quiénes llegan a un país en busca de refugio y la inmigración ilegal. En ese sentido, comentó que “cuando tienen carácter de refugiados, se acogen previo análisis. Hay otro tratamiento, otras formas establecidas en la legislación. Tienen ciertos beneficios y también apoyo desde nuestro país”. Por otra parte, la representante de la Región de Atacama cuestionó la forma en que el Ejecutivo trató la expulsión de inmigrantes en condición irregular hacia Venezuela. “Si tú preparas un avión con exclusión, lo primero que hace Cancillería o el Gobierno es hablar con el país que recibe estas personas de origen y obtener los permisos. Esto de tener el avión listo y decir ‘Venezuela no nos recibe’ es un procedimiento mal hecho”, aseveró. En cuanto a la discusión de la reforma previsional y su aprobación en la comisión de Hacienda de la Cámara, Cid fue crítica respecto al fin del sistema de las AFPs, mediante la creación de un Inversor Público de Pensiones (IPE) y un Administrador Previsional Autónomo (APA). “Se genera un monopolio. Lo criticamos porque no existe competencia, no existe libertad de la persona de elegir dónde cotizar. El Ejecutivo dice que al separar la industria van a disminuir los costos. Nosotros decimos que al generar dos instancias entre inversores y administradores va a generar más costo. El Ejecutivo no ha querido abrirse a estos temas”, criticó. Revisa la entrevista completa

